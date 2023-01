Realizacja części zysków czy początek korekty? Bankowy indeks najsłabszy

Wtorkowy handel przyniósł większą korektę wycen banków, która przełożyła się na spadki dużych i średnich spółek. W prognozach analityków pojawia się możliwość głębszej korekty.

fot. Krystian Maj / / FORUM

Początek handlu we wtorek na GPW przypominał swoim scenariuszem ten z poniedziałku. Podaż na bankach, a w efekcie cofnięcie się WIG20 w rejon 1900 pkt. Tym razem słabość banków została utrzymana (odwrotnie niż w poniedziałek), a nawet pogłębiona do końca sesji, która była największym ciężarem dla indeksu blue chipów.

Inwestorzy na rynkach analizowali dane z Chin o słabszym tempie rozwoju tamtejszej gospodarki, chociaż i tak lepszym od prognoz. Więcej o tym napisał Maciej Kalwasiński w artykule „Nowe dane z Chin tak dobre, że aż trudno uwierzyć”. Z kolei z Niemiec napłynęły informacje o bardzo dobrych nastrojach wśród niemieckich inwestorów instytucjonalnych mierzonych indeksem ZEW.

Po powrocie po dniu przerwy na rynek Amerykanów indeksy na Wall Street nie mogły obrać kierunku, tak jak niejednoznaczne były opublikowane przed sesją wyniki banków Goldman Sachs (poniżej oczekiwań) i Morgan Stanley (powyżej oczekiwań). W Europie, po cofnięciu z pierwszych godzin sesji, indeksy pod koniec dnia wyszły na niewielkie plusy. Benchmarki na GPW podążyły jednak swoją drogą.

W efekcie WIG20 na koniec sesji spadł o 1,48 proc. WIG był niżej o 1,34 proc. Pod kreską były także pozostałe segmenty rynku. mWIG40 zniżkował o 1,54 proc. a sWIG80 o 0,12 proc. Obroty wyniosły 1,18 mld zł, z czego 984 mln dotyczyło WIG20.

Analityk BM PKO BP Przemysław Smoliński, cytowany przez PAP, uważa, że utrzymanie się WIG20 powyżej 1 900 pkt w ramach trwającej konsolidacji może dawać szansę na ruch piętro wyżej. Złamanie tego poziomu rodzi z kolei ryzyko głębszej korekty, która jednak nie przekreśla wzrostowego scenariusza.

"Jeśli WIG20 wybiłby się górą z kilkudniowej konsolidacji [jej górne ograniczenie znajduje się obecnie ok. 50 pkt wyżej - red.], to nie można wykluczyć kontynuacji wzrostów WIG20 w kierunku 2 000 pkt. Z drugiej strony spadek poniżej 1 900 pkt mógłby wygenerować większą korektę. Silne wsparcia znajdują się w pobliżu 1 800 pkt i dopóki będą one utrzymane, ewentualne spadki należałoby rozpatrywać w kategoriach krótkoterminowego odreagowania, po którym wzrosty mogłyby powrócić" - powiedział analityk BM PKO BP.

W ujęciu sektorowym na plusie notowane były tylko media (0,6 proc.), energia (0,33 proc.) oraz informatyka (0,25 proc.). Najmocniej zniżkowały banki (-3,31 proc.) i motoryzacja (-2,11 proc.).

W WIG20 największa podaż dotyczyła banków. Kurs mBanku (-4,39 proc.) był liderem w portfelu pod względem skali spadków, a kolejne miejsca zajęły Pekao (-3,95 proc.), PKO (-3,29 proc.) oraz Santander (-2,97 proc.). W dodatku na akcjach Pekao (148 mln zł) i PKO (142 mln zł) handlowano najwięcej na całym rynku.

Poza bankami indeksowi ciążyły spadki PKN Orlen (-1,33 proc.), Dino (-1,52 proc.) i LPP (-1,86 proc.). W kontekście Dino pojawiła się informacja, że sprzedaż detaliczna supermarketów w grudniu wzrosła w Polsce o 17,4 proc. rdr.

Na plusie były akcje Grupy Kęty (2,22 proc.), a ponad 1 proc. zyskały jeszcze tylko kursy Pepco (1,778 proc.) i Cyfrowego Polsatu (1,07 proc.).

W drugiej linii trwa przecena akcji Datawalk (-5,35 proc.), które w czasie sesji ustanowiły nowe roczne minima. Po publikacji wstępnych wyników drugi dzień pod presją podaży są akcje STS (-5,03 proc.). Najwięcej jednak ciążyła indeksowi mWIG40 przecena Ten Square Games (-4,04 proc.), Bogdanki (-2,63 proc.) i banków: Millennium (-4,04 proc.), Handlowego (-3,64 proc.) czy ING (-3,23 proc.).

Nowe roczne maksimum osiągnął kurs LiveChatu (1,59 proc.), a spółka uzyskała kolejny patent w USA. Poza tym na plusie w tym segmencie rynku było jeszcze tylko 7 spółek, z największą zwyżką Ciechu (2,63 proc.) i ZEPAK-u (2,04 proc.).

Na szerokim rynki rynku wyróżnił się wzrost kursu akcji Pepees (16,54 proc.) po ogłoszeniu skupu akcji własnych po cenie 1,65 zł za sztukę. Cena na zamknięciu we wtorek wyniosła 1,48 zł.