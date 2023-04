Reaktor Maria zostanie wyłączony? Załoga alarmuje o możliwych odejściach

Jedyny w Polsce działający reaktor jądrowy jest w trakcie planowej przerwy technicznej, która powinna zakończyć się w lipcu. Niewykluczone, że wtedy nie będzie miał już kto nim operować, ponieważ coraz więcej pracowników kluczowego departamentu Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) myśli o złożeniu wypowiedzenia. Powodem są zarobki oscylujące wokół pensji minimalnej.

O sprawie informuje portal energetyka24.com. Dziennikarze dotarli do listu, który pracownicy Departamentu Eksploatacji Obiektów Jądrowych, odpowiedzialnego za obsługę reaktora Maria, wysłali do dyrektora NCBJ Krzysztofa Kurka.

„ Jeśli sytuacja płacowa szybko się nie poprawi, reaktor będzie musiał być wyłączony ”

W piśmie pada prośba o podwyżki (do poziomu średnich wynagrodzeń w aglomeracji warszawskiej), a także postulat opracowania wieloletniego planu wynagrodzeń. Z listu dowiadujemy się też, że obecne pensje w departamencie są niewiele większe od płacy minimalnej.

„Obecna sytuacja związana z wysoką inflacją, goniącym ją wzrostem średnich wynagrodzeń oraz -brakiem podwyżek w NCBJ spowodowała, że większość komórek organizacyjnych Departamentu Eksploatacji Obiektów Jądrowych ma problemy nie tylko z zatrudnieniem nowych, ale przede wszystkim z utrzymaniem obecnych pracowników” - wskazują autorzy listu, dodając, że coraz większa liczba doświadczonych pracowników, niezbędnych do funkcjonowania Marii, zastanawia się nad odejściem.

„Pensje nie są konkurencyjne nie tylko wobec państwowych spółek jądrowych, w których naszym obecnym pracownikom proponuje się od ok. 16000 do 25000 zł, ale nawet w stosunku do Państwowej Agencji Atomistyki, gdzie przeciętnie płaci się pracownikowi ponad 8300 zł miesięcznie wynagrodzenia” - czytamy w liście.

„Jeśli sytuacja płacowa szybko się nie poprawi [...], reaktor będzie musiał być wyłączony. Powodem będzie brak pracowników dbających o jego obsługę, konserwację i bezpieczeństwo. Spowoduje to nie tylko upadek prestiżu NCBJ, ale także wywoła znaczne niedobory na rynku radioizotopów medycznych” - dodają pracownicy.

Reaktor Maria bierze udział w produkcji m.in. jodu-131