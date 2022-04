Reakcja USA na "eskalacyjne działania" Korei Północnej będzie silna

fot. Alexander Demianchuk / / FORUM

Stany Zjednoczone i Korea Południowa zamierzają zastosować "najsilniejszy możliwy wspólny środek odstraszania" wobec "eskalacyjnych działań" Korei Północnej - powiedział w poniedziałek wysłannik USA ds. Korei Północnej Sung Kim, w obliczu obaw, że Pjongjang przygotowuje się do wznowienia prób jądrowych.

Specjalny przedstawiciel USA i jego zastępca, Jung Pak, spotkali się w poniedziałek z południowokoreańskim przedstawicielem ds. nuklearnych Noh Kyu-duk w Seulu.

"Niezwykle ważne jest, aby Rada Bezpieczeństwa ONZ wysłała KRLD jasny sygnał, że nie będziemy uznawać jej eskalacyjnych prób za coś normalnego" - powiedział Kim dziennikarzom po rozmowie z południowokoreańskimi oficjelami.

"Zgodziliśmy się co do potrzeby utrzymania jak najsilniejszego wspólnego potencjału odstraszania na półwyspie" - powiedział amerykański przedstawiciel i dodał, że sojusznicy będą "odpowiedzialnie i zdecydowanie reagować na prowokacyjne zachowania", podkreślając jednocześnie swoją gotowość do współpracy z Koreą Północną "w każdym miejscu i bez żadnych warunków".

Wysłannik USA wielokrotnie proponował ponowne nawiązanie kontaktów z Koreą Północną, ale Pjongjang jak dotąd te propozycje oddalał, oskarżając Waszyngton o utrzymywanie wrogiej polityki, takiej jak sankcje i manewry wojskowe.

Przyjazd amerykańskiej delegacji zbiegł się w czasie z rozpoczęciem dziewięciodniowych, corocznych wspólnych manewrów wojsk USA i Korei Południowej.

Południowokoreańscy i amerykańscy urzędnicy twierdzą, że Pjongjang może wkrótce dokonać kolejnych prowokacji, takich jak test międzykontynentalnego pocisku balistycznego, wystrzelenie rakiety w celu umieszczenia satelity szpiegowskiego na orbicie lub nawet próbna eksplozja jądrowa, która byłaby siódmą próbą tego rodzaju w Korei Płn.

Wojsko Korei Południowej poinformowało, że wykryło oznaki świadczące o tym, że Korea Północna odbudowuje tunele na poligonie nuklearnym, które częściowo zlikwidowała w 2018 roku na kilka tygodni przed przystąpieniem do zawieszonych obecnie negocjacji na temat broni jądrowej ze Stanami Zjednoczonymi.

W sobotę Korea Północna dokonała próbnego wystrzelenia pocisków, które według państwowych mediów służą do przenoszenia taktycznej broni jądrowej.(PAP)

mma/ zm/