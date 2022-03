Rau: liczymy się z możliwością powiększenia liczby uchodźców z Ukrainy do 1 mln

fot. Aleksiej Witwicki / / Reuters

Każdy uchodźca, który pojawi się na granicy polsko-ukraińskiej zostanie przyjęty, liczymy się z możliwością powiększenia liczymy uchodźców z Ukrainy do 1 mln - powiedział w Łodzi szef MSZ Zbigniew Rau po spotkaniu z ministrami spraw zagranicznych Francji i Niemiec.

"Każdy uchodźca, który pojawi się na granicy polsko-ukraińskiej do Polski będzie przyjęty. Obecnie ta liczba Ukraińców szukających schronienia w Polsce sięga 400 tys." - powiedział Rau. Podkreślił, że ważne jest, aby pamiętać, iż polską granicę przekraczają również obywatele innych państw również pozaeuropejskich.

"Zgodnie z danymi, którymi dysponujemy przedstawiciele 125 krajów przybyli do Polski, oczywiście dominują Ukraińcy. Każdy kto w trosce o swoje życie i zdrowie przekracza polską granicę będzie przyjęty, będzie zaopiekowany, zapewnione zostaną mu zarówno pożywienie jak i schronienie, dach nad głową i kontakt - jeśli chodzi o osoby nieukraińskiego pochodzenia - z własnymi służbami konsularnymi" - oświadczył Rau.

"My w Polsce jesteśmy obecnie przygotowani na to, liczymy się z możliwością powiększenia liczymy uchodźców z Ukrainy aż do miliona. Co będziemy później, będziemy się na tym wspólnie z naszymi ukraińskimi gośćmi zastanawiać" - powiedział szef polskiego MSZ. (PAP)

