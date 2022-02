Rau: Każda eskalacja konfliktu na Ukrainie może wymknąć się spod kontroli, stać się największym kryzysem od II wojny światowej

fot. Hubert Mathis / / FORUM

Każda eskalacja konfliktu na Ukrainie może pociągnąć za sobą głębokie konsekwencje i wymknąć się spod kontroli, przemieniając się w największy kryzys od II wojny światowej - powiedział w czwartek minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau podczas wysłuchania przed Komisją Helsińską przy Kongresie USA.

"Każda eskalacja nie tylko przyniosłaby ogromne ludzkie cierpienie, ale także głębokie polityczne, strategiczne, ekonomiczne i militarne konsekwencje. Sytuacja może wymknąć się spod kontroli bardzo szybko i wciągnąć Europę w ogromny, wielowymiarowy kryzys bezpieczeństwa na skalę niewidzianą od czasu II wojny światowej" - powiedział szef polskiej dyplomacji podczas otwarcia wysłuchania na temat polskiego przewodnictwa w OBWE.

Jeśli pozwolimy na użycie zbrojnej napaści jako narzędzia polityki, może to być koniec obecnego porządku

"Jeśli pozwolimy na użycie zbrojnej napaści jako narzędzia polityki państw, może to doprowadzić do zniszczenia porządku międzynarodowego opartego na zasadach" - powiedział minister, odnosząc się do potencjalnych skutków kryzysu wokół Ukrainy.

"Ten porządek może być zniszczony i zastąpiony przez inny, oparty na przeciwnej regule, że racja jest po stronie silniejszego" - dodał.

Rau zaznaczył, że konsekwencje mogą wykroczyć poza Europę.

"Pragnienie narysowania na nowo granic poprzez zajmowanie terytorium staje się coraz bardziej powszechne na świecie" - powiedział szef MSZ.

Polska i inne kraje są zagrożone w przypadku rosyjskiej agresji na Ukrainie

Dynamika konfliktu wokół Ukrainy może zagrozić także Polsce i innym krajom - oświadczył w czwartek minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau podczas wysłuchania przed Komisją Helsińską przy Kongresie USA.

Rau odpowiedział w ten sposób na sugestie kongresmena Steve'a Cohena, który stwierdził, że Rosja nie zatrzyma się na Ukrainie.

"(Prezydent Rosji Władimir) Putin ma misję. To nie skończy się na Kijowie, to dojdzie do Warszawy. Musimy być zaniepokojeni bezpieczeństwem Finlandii, Estonii czy regionu bałtyckiego" - powiedział polityk.

"Jest wiele dobrych przyczyn, by myśleć, że dynamika tego konfliktu będzie wyglądać dokładnie tak, jak pan to opisał, bo na to wskazuje wiele argumentów militarnych i przede wszystkim historycznych" - odparł Rau.

Dodał jednak, że przy zjednoczonej postawie społeczności międzynarodowej konfliktu można uniknąć.

Rau odniósł się także do sytuacji na Białorusi, zwracając uwagę na los ponad 1000 więźniów politycznych przetrzymywanych przez reżim Alaksandra Łukaszenki. Zapowiedział, że Polska ma długie tradycje wspierania praw człowieka i demokracji na Białorusi i będzie je kontynuować.

W odpowiedzi na pytanie kongresmena Cohena o to, czy Rosja miała udział w wykreowaniu kryzysu na granicy, Rau odmówił spekulacji na ten temat, choć stwierdził, że "straszne jest używanie ludzi jako broni w grze politycznej". Zaznaczył przy tym, że Polska oferuje schronienie 200 tys. Białorusinów - z których część ma wizy humanitarne - a także 1,5 mln imigrantów z Ukrainy, a w przeszłości gościła także tysiące uchodźców z Czeczenii.

Wystąpienie Raua zostało pozytywnie przyjęte przez kongresmenów; szefowie komisji senator Ben Cardin i kongresmen Steve Cohen (obaj Demokraci) stwierdzili, że przewodnictwo OBWE jest w dobrych rękach.

Rau jeszcze w czwartek ma odbyć osobne spotkanie z Cardinem, a także z członkami zespołu parlamentarnego ds. Polski w Izbie Reprezentantów oraz kluczowymi republikańskimi senatorami w komisji spraw zagranicznych, Jimem Rischem i Tedem Cruzem.

