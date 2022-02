Raty kredytów znowu w górę

Dopłaty do zakupu dekodera do odbioru naziemnej telewizji. Sejm przesłał projekt ustawy do komisji

Sejm we wtorek zdecydował o przesłaniu do komisji rządowego projektu ustawy, mającego na celu wsparcie gospodarstw domowych w nabyciu nowego dekodera do odbioru telewizji naziemnej.