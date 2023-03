Raty już wiele nie spadną. Lepsze perspektywy dla nowych kredytobiorców

Najnowsze harmonogramy spłat trafiające do kredytobiorców hipotecznych uwzględniają już lekki spadek wskaźników WIBOR. Na większą ulgę dla portfela nie można liczyć. Rynek hipotek zaczyna się jednak budzić z letargu.

Zgodnie z przewidywaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła w marcu stóp procentowych. O perspektywie obniżek stawek można już spekulować, ale perspektywy rzeczywistych ruchów pozostają mgliste. Dla kredytobiorców spłacających zobowiązania oparte na zmiennym oprocentowaniu oznacza to jedno – trzeba w domowym budżecie uwzględnić fakt, że raty pozostaną na dłużej na obecnym poziomie.

Wskaźnik WIBOR 3M znajduje się dziś o kilkanaście punktów bazowych niżej niż w jesiennym szczycie. Przypomnijmy, że w listopadzie 2022 r. na chwilę stawka zameldowała się na poziomie 7,61 proc. Jeszcze 13 miesięcy wcześniej taka wartość znajdowałaby się powyżej maksymalnego poziomu dopuszczalnego przez regulacje antylichwiarskie (wówczas 7,2 proc.). To porównanie pokazuje skalę i tempo wzrostu ceny pieniądza – hipoteki są dziś wyżej oprocentowane niż najdroższe „gotówki” jesienią 2021 r.

Raty hipotek - kilkanaście złotych mniej niż w najgorszych chwilach

Od pierwszego tygodnia stycznia WIBOR 3M stale znajdował się na poziomie poniżej 7 proc. Wahania były niewielkie, mieściły się w przedziale 6,91-6,96 proc. Wskaźnik powrócił do wartości odnotowanych po raz ostatni w ostatnich dniach czerwca 2022 r.

Przy niezmienionym poziomie stóp procentowych i braku jednoznacznych zapowiedzi, kiedy można byłoby oczekiwać kolejnych ruchów władz monetarnych, spodziewać się można dłuższego okresu stabilizacji wskaźników.

W porównaniu z WIBOR-owym „szczytem” rata nowego kredytu wyliczana dla obecnego poziomu wskaźnika jest niższa o zaledwie kilka procent. Przykładowo, dla kredytu na 350 tys. zł, z 25-letnim okresem spłaty i marżą 2 pp., kredytobiorca płaci ok. 160 zł mniej.

Porównanie wysokości raty równej nowego kredytu w 3 scenariuszach wysokości WIBOR (marża 2 pp., okres spłaty 25 lat) Kwota kredytu Rata na koniec września 2021 r. (WIBOR 3M 0,21 proc.) Rata przy maksymalnym odnotowanym poziomie WIBOR 3M (7,61 proc. z 7 listopada 2021 r.) Rata przy obecnym poziomie WIBOR 3M (6,94 proc. z 8 marca 2023 r.) 200 000 zł 868 zł 1 763 zł 1 670 zł 250 000 zł 1 085 zł 2 203 zł 2 088 zł 300 000 zł 1 302 zł 2 644 zł 2 505 zł 350 000 zł 1 520 zł 3 085 zł 2 923 zł 400 000 zł 1 737 zł 3 525 zł 3 340 zł 450 000 zł 1 954 zł 3 966 zł 3 758 zł 500 000 zł 2 171 zł 4 407 zł 4 175 zł 550 000 zł 2 388 zł 4 847 zł 4 593 zł 600 000 zł 2 605 zł 5 288 zł 5 011 zł 650 000 zł 2 822 zł 5 729 zł 5 428 zł 700 000 zł 3 039 zł 6 169 zł 5 846 zł 750 000 zł 3 256 zł 6 610 zł 6 263 zł 800 000 zł 3 473 zł 7 051 zł 6 681 zł 850 000 zł 3 690 zł 7 492 zł 7 098 zł 900 000 zł 3 907 zł 7 932 zł 7 516 zł 950 000 zł 4 124 zł 8 373 zł 7 933 zł 1 000 000 zł 4 342 zł 8 814 zł 8 351 zł Źródło: Bankier.pl.

Zdolność kredytowa ruszyła w górę

Lekki spadek stawek z rynku międzybankowego nie zmienił znacząco sytuacji osób, które rozważają zaciągnięcie kredytu hipotecznego. Problemem numer jeden pozostawała do niedawna zdolność kredytowa. Gospodarstwa domowe o przeciętnych dochodach od ponad roku nie są w stanie otrzymać kwoty wystarczającej na zakup nieruchomości w większych miejscowościach.

W lutym Komisja Nadzoru Finansowego zdecydowała się jednak na zmianę zaleceń skierowanych do banków. Do tego momentu kredytodawcy musieli przyjmować, że oprocentowanie kredytu wzrośnie o 5 pp. i dla takich warunków wyliczać dostępną kwotę finansowania. Teraz bufor dla kredytów z okresowo stałym oprocentowaniem może być o połowę niższy.

Większość banków dostosowała już procedury do nowych okoliczności. Z danych Expander Advisors wynika, że luźniejsze wymagania mogą przełożyć się na odczuwalny wzrost dostępnej kwoty. Przykładowo rodzina „2 plus 2” z dochodem 8 tys. zł netto miesięcznie i 20-procentowym wkładem własnym mogła w lutym w Alior Banku liczyć na 383 tys. zł finansowania. Po zmianie bufora przyjmowanego do obliczeń kwota wzrosła o 67 tys. zł.