Ratownicy medyczni mają mówić po polsku. MZ ureguluje kwestię znajomości języka

Ministerstwo Zdrowia ureguluje kwestię znajomości języka polskiego przez osoby wykonujące zawód ratownika. Projekt rozporządzenia został skierowany do konsultacji publicznych.

Projekt – stanowiący wykonanie upoważnienia ustawowego – określa m.in. sposób przeprowadzania egzaminu potwierdzającego znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie, wzór zaświadczenia o pozytywnym złożeniu tego egzaminu i wysokość opłaty za egzamin.

Zgodnie z projektem niezbędny zakres znajomości języka polskiego w mowie i piśmie obejmuje umiejętność czytania i rozumienia tekstu pisanego, umiejętność porozumiewania się z osobami w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, pacjentami, ratownikami medycznymi, dyspozytorami medycznymi i z przedstawicielami innych zawodów medycznych, umiejętność formułowania wypowiedzi ustnej oraz umiejętność pisania zgodnie z zasadami gramatyki i ortografii języka polskiego.

Egzamin przeprowadza się na pisemny wniosek składany przez wnioskodawcę do Krajowej Rady Ratowników Medycznych. Egzamin ma przeprowadzać komisja egzaminacyjna, której członkowie są powoływani i odwoływani przez Krajową Radę.

Egzamin – w myśl projektu – składa się z czterech części: dwóch części pisemnych i dwóch części ustnych. Do złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu niezbędne jest uzyskanie z każdej części egzaminu co najmniej 60 proc. liczby punktów możliwych do uzyskania, łącznie nie mniej niż 24 punkty.

Krajowa Rada wyda wnioskodawcy, który zdał egzamin, zaświadczenie. Jego wzór jest określony w załączniku do rozporządzenia.

Opłatę za egzamin ustalono w wysokości 400 zł. W przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu za przeprowadzenie każdej z części egzaminu wnioskodawca ma ponosić opłatę w wysokości 100 zł.

