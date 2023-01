Rata bez WIBOR-u. Są dwa kolejne postanowienia o zabezpieczeniu roszczeń

Chociaż pierwsza sprawa, w której pozywający bank wnioskował o wstrzymanie płatności rat, zakończyła się nie po myśli konsumenta, to pojawiają się kolejne podobne postanowienia. Tym razem wydały je sądy w Krakowie i Zwoleniu.

fot. Pawel Michalowski / / Shutterstock

Pierwsze postanowienie o zabezpieczeniu roszczeń w sprawie dotyczącej kredytu opartego na wskaźniku WIBOR odbiło się w mediach szerokim echem, ale następnie, po odwołaniu, zostało zmienione przez katowicki sąd. Jak pisaliśmy na łamach Bankier.pl w listopadzie, nieprawomocna decyzja dawała kredytobiorcom możliwość opłacania do końca procesu raty opartej wyłącznie na marży, bez składowej bazującej na wskaźniku WIBOR.

Kancelaria Frejowski i Wspólnicy poinformowała, że uzyskała 2 podobne postanowienia dla swoich klientów. Pierwsze zostało wydane 2 stycznia 2023 r. przez Sąd Okręgowy w Krakowie, a drugie 16 stycznia 2023 r. przez Sąd Rejonowy w Zwoleniu. W obu przypadkach decyzje o zabezpieczeniu roszczeń kredytobiorców do czasu wydania wyroku w sporze pozwalają konsumentom opłacać raty wyliczane tylko na podstawie marży. Postanowienia nie są prawomocne.

Zabezpieczenie powództwa to forma ochrony interesów powoda w czasie trwania postępowania sądowego. Sąd może np. zająć określoną sporną kwotę na rachunku bankowym strony (roszczenie pieniężne), ale także uregulować prawa i obowiązki stron spornego stosunku prawnego do czasu wydania rozstrzygnięcia.

W rozmowie z Bankier.pl dr Sebastian Frejowski wskazał, że argumenty prezentowane w pozwach koncentrują się na kwestionowaniu zasadności stosowania w umowach z konsumentami wskaźnika WIBOR. Jego konstrukcja jest na tyle nieprzejrzysta i skomplikowana, że nie pozwala kredytobiorcom na ustalenie, jak wyznaczane jest oprocentowanie zaciąganego przez nich zobowiązania. Co więcej, zdaniem pełnomocnika powodów, rzetelne poinformowanie konsumenta o tym istotnym elemencie umowy nie jest wykonalne w trakcie np. spotkania z doradcą bankowym.

W pierwszej sprawie tego typu, gdzie powódkę reprezentował mec. Radosław Górecki, główną osią argumentacji było niewypełnienie przez bank należycie obowiązków informacyjnych. „Kredytobiorcy przed zawarciem umowy kredytu nie doręczono Regulaminu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR stosowanego przez GPW Benchmark SA, którym bank w dacie zawarcia umowy posługiwał się przy oznaczaniu stosowanej przez siebie stawki bazowej na potrzeby wyznaczania oprocentowania, co prowadzi do braku związania kredytobiorcy postanowieniami odwołującymi się do stawki bazowej WIBOR” – wskazywał w komentarzu dla Bankier.pl pełnomocnik konsumentki.