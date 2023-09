Raport z rynku pracy nie był tak zły, jak na to liczono. Wall Street w rozterce

Kluczowe sierpniowe dane makroekonomiczne z USA okazały się z grubsza zbieżne z oczekiwaniami analityków. Nie były one jednak aż tak słabe, aby wywołać euforię na Wall Street. Rynek finansowy liczy, że Rezerwa Federalna już nie podniesie stóp procentowych.

Wyniki piątkowej sesji na nowojorskich parkietach były neutralne. Mimo że trzy główne indeksy rozpoczęły dzień na umiarkowanych plusach, to zakończyły go neutralnie. S&P500 zyskał 0,18% i zakończył tydzień na poziomie 4 513,74 pkt. Nasdaq stracił 0,02% i pozostał tuż powyżej 14 000 punktów. Dow Jones urósł o 0,34% i finiszował z wynikiem 34 838,47 pkt. Poniedziałek jest w Stanach Zjednoczonych dniem wolnym od pracy i nowojorskie giełdy będą zamknięte.

Był to dzień publikacji kluczowych danych z największej gospodarki świata. Jak w każdy pierwszy piątek miesiąca uwagę rynku przykuwał raport z rynku pracy. Wyniki za sierpień były umiarkowanie optymistyczne. Przyzwoitemu przyrostowi wynagrodzeń towarzyszył spadek presji płacowej i wzrost aktywności zawodowej. Czyli z grubsza to wszystko, co powinno się składać na „miękkie lądowanie” i kontrolowane „chłodzenie” rynku pracy przez Rezerwę Federalną. Więcej na temat tego raportu można przeczytać w artykule zatytułowanym: „Przeciętne dane z amerykańskiego rynku pracy”.

Teoretycznie była to dobra wiadomość dla Wall Street. Rynkowa wycena szans na jeszcze jedną podwyżkę stóp procentowych w 2023 roku spadła z 38% do 33% - wynika z obliczeń FedWatch Tool. Podwyżka we wrześniu zdaje się być całkowicie zdjęta ze stołu (tylko 7% szans), a i listopad staje się tu mniej prawdopodobnym terminem. Rentowności 2-letnich obligacji rządu USA były notowane prawie bez zmian. Wyraźnie (o 9 pb.) wzrosły za to rentowności papierów 10-letnich.

Nie powinno się też ignorować drugiego ważnego raportu makro – czyli sierpniowego odczytu wskaźnika ISM dla sektora wytwórczego. Ten amerykański prekursor PMI podniósł się do 47,6 pkt. względem 46,4 pkt. w lipcu i przebił rynkowy konsensus na poziomie 47 pkt. Sygnalizuje to dalszy spadek aktywności ekonomicznej w amerykańskim przemyśle. Ale też, że aktywność ta spada już wolniej niż w poprzednich kilku miesięcy i wolniej od prognoz ekonomistów. Martwić może tylko kompozycja tego indeksu, gdzie wzrostowi subindeksu cen (czyli miary presji inflacyjnej) towarzyszył spadek subindeksu nowych zamówień.

- Gospodarka może i zwalnia, ale wciąż jest to gospodarka wiedziona przez bardzo silnego konsumenta – uważa Ryan Detrick, cytowany przez agencję Reuters szef strategii rynkowych w Carson Group. – To powinno otworzyć drzwi dla braku podwyżek stóp procentowych na najbliższym posiedzeniu FOMC – dodał Detrick.

Mimo to „generałowie” tegorocznej hossy nie zachwycali. Akcje Nvidii przeceniono o 1,7%, Broadcomu o 5,5%, a Tesli o ponad 5%. Bez większych zmian wyceniano walory FAANG-ów, czyli Apple’a, Amazona, Microsoftu, Netfliksa i Google’a. W górę szły za to notowania producentów półprzewodników: Intela o ponad 4%, zaś AMD o 3,5%.

