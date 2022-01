Raport: przychody polskiej branży meblarskiej w 2021 r. wzrosły do 59,9 mld zł

fot. T.W. van Urk / / Shutterstock

Przychody polskiej branży meblarskiej wzrosły w 2021 r. o 18 proc. do 59,9 mld zł z 50,6 mld zł zanotowanych w roku - wynika z raportu "Polskie Meble Outlook 2022 przygotowanego przez firmę B+R Studio na zlecenie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli.

"Według raportu +Polskie Meble Outlook 2022+, polska branża meblarska zakończyła ubiegły rok z rekordowym wynikiem sprzedaży, który wzrósł z 50,6 mld zł w 2020 r. do 59,9 mld zł w 2021 roku, co oznacza skok o 18 proc. Wartość wyprodukowanych w 2021 roku mebli szacuje się na 46,9 mld zł co oznacza wzrost o 12 proc. w porównaniu do 2020 roku" - napisano w informacji o raporcie.

Przeczytaj także Francja zakazała firmom i sklepom niszczenia niesprzedanych towarów

Zaznaczono jednocześnie, że dobre wyniki sprzedaży nie oznaczają, że polscy meblarze nie odczuwają negatywnych zjawisk w otoczeniu rynkowym jak wzrost kosztów surowców, materiałów, energii i wynagrodzeń, co odbija się na rentowności produkcji, która spadła z 6,7 proc. w 2020 do poziomu 5 proc. w 2021.

Według raportu, w tym roku prognozowany jest wzrost wartości produkcji sprzedanej do poziomu 64,7 mld zł i wzrost wartości wyprodukowanych mebli do 50,6 mld zł.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

pif/ drag/