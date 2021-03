Nierówny rok banków w pandemii. Ścięty zysk, ale i duże wzrosty

fot. Yuliasis / Shutterstock

Choć w 2020 roku banki odnotowały niemal o połowę niższy zysk i zmniejszyły skalę działania, to nie każdy obszar ich działalności odnotował słabsze wyniki. Baza klientów „mobilnych” zwiększyła się o 20 proc., klientów internetowych o 15 proc., przybyło 800 tys. rachunków typu ROR i ponad milion kart debetowych - wynika z raportu PRNews.pl i Bankier.pl.

Pandemia i rekordowo niskie stopy procentowe zachwiały wynikami banków za rok 2020. Zysk netto sektora bankowego wyniósł 7,77 mld zł, co oznacza, że spadł o 43,8 proc. Banki nie tylko odnotowały niższe zyski, ale także ograniczyły skalę działania. Ponownie ubyło placówek i spadło zatrudnienie w branży – aż o 7,8 tys. etatów do poziomu 149 tys. Szerzej na ten temat pisaliśmy w artykule "Exodus bankowców. Końca zwolnień nie widać".

Czwarty kwartał okazał się łaskawszy dla rynku kredytów hipotecznych – sprzedaż ponownie przekroczyła 16 mld zł. W całym 2020 r. banki udzieliły 204 tys. kredytów hipotecznych o łącznej wartości 60,7 mld zł – wynika z raportu AMRON-SARFiN. Ubiegły rok okazał się zatem jednym z najlepszych w historii. Więcej na ten temat w tekście "Rok w hipotekach na minusie, choć średnia wartość kredytu rekordowo wysoka".

Tradycyjnie kolejne rekordy odnotowały kanały elektroniczne – na koniec grudnia 2020 r. z bankowości mobilnej korzystało już 16,7 mln klientów banków. To o 20 proc. więcej niż w grudniu 2019 roku. Z bankowości elektronicznej ogółem korzystało natomiast 19,6 mln klientów – tu wzrost wyniósł 15 proc. Co ciekawe, na koniec 2020 r. banki miały już 8,4 mln klientów mobile only, czyli klientów obsługujących swoje finanse wyłącznie w komórkach. To ponad połowa użytkowników bankowości mobilnej w Polsce.

Baza rachunków typu ROR urosła o 800 tys. (2,5 proc.) do poziomu 34 mln. Tu wzrosty były już wyraźnie słabsze niż w minionych latach, kiedy to baza kont rosła w tempie 1,5-1,7 mln rocznie. Na koniec 2020 r. banki uniwersalne obsługiwały łącznie 29,2 mln kart debetowych. To o 1,1 mln więcej niż rok wcześniej (wzrost o 4 proc.).

Rynek kart kredytowych stanął w zasadzie w miejscu – od kilkunastu kwartałów liczba kart kredytowych w Polsce wynosi około 6 mln (z odchyleniami o kilkaset tysięcy w jedną lub w drugą stronę).

Co ciekawe, po raz pierwszy, odkąd zbieramy dane, w IV kwartale spadła liczba obsługiwanych przez banki klientów – o 342 tys. W skali roku banki odnotowały jednak niewielki wzrost – o 182 tys. do poziomu 48 mln (+0,38 proc.).

Polska bankowość w liczbach - IV kw. 2020. Fakty z raportu Bankier.pl i PRNews.pl