Rano do Polski przyleciała kolejna partia szczepionek - powiedział PAP w poniedziałek prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski. Jak dodał, wkrótce nowa dostawa ma wyjechać z lotniska i trafić do magazynu Agencji.

"Szczepionki przyleciały do Polski o 6.40" - powiedział w poniedziałek prezes.

Dodał, że w ciągu 0,5 godz. - 1 godz. wyjadą z warszawskiego lotniska do magazynu ARM.

"Tam szczepionki będą czekały na dostawy do hurtowni farmaceutycznych, a później do szpitali" - mówił.

W niedzielę szef ARM poinformował w rozmowie z PAP, że dostawa kolejnej puli szczepionek z magazynów do szpitali będzie realizowana w poniedziałek od wczesnych godzin rannych do południa. Wskazał, że tego dnia do szpitali zostanie przewiezione ok. 150 tys. dawek szczepionek.

Podał też, że szczepionki, które zostaną w poniedziałek przewiezione z magazynów do szpitali, będą częściowo "pożyczone" z puli przeznaczonej dla osób, które przyjęły już tydzień temu pierwszą dawkę, a kolejną powinny przyjąć za ok. dwa tygodnie.

27 grudnia rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19. W pierwszej kolejności szczepieni są pracownicy sektora ochrony zdrowia. Termin zapisów na szczepienia w grupie zero został przedłużony do 14 stycznia. Następnie szczepionkę otrzymają m.in. seniorzy, służby mundurowe, nauczyciele. Według zapowiedzi przedstawicieli rządu zapisy na szczepienie dla osób spoza priorytetowych grup ruszą 15 stycznia. (PAP)

autorki: Magdalena Gronek, Sonia Otfinowska

