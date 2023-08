Ranni żołnierze boją się, że po wojnie nie znajdą pracy i państwo o nich zapomni

Rosja zarabia na eksporcie ropy. Jak to możliwe? Rosyjskie firmy, zawyżając koszty transportu, zarabiają na eksporcie ropy naftowej do Indii znacznie więcej, niż do tej pory sądzono - podał w poniedziałek dziennik "Financial Times". Według gazety, w ciągu ostatnich trzech miesięcy mogło to być 1,15 mld dolarów.