JSW zdetronizowało CD Projekt. Getin Noble wskoczył na podium

Sierpień przyniósł sporo zmian w rankingu popularności Bankier.pl. Palmę pierwszeństwa przejęła mocno drożejąca JSW, która zdetronizowała pozostający w minionym miesiącu w marazmie CD Projekt.

Hossa na węglu napędziła wzrosty na JSW, która w sierpniu zyskała na GPW blisko 16 proc. Ożywienie to, w połączeniu z podatnością walorów JSW na gwałtowne ruchy notowań, sprawiło, że JSW przejęła w sierpniu 2021 roku tytuł najpopularniejszej spółki wśród czytelników Bankier.pl. Nie przeszkodziła ani strata za II kwartał, ani kolejne zamieszanie wokół fotela prezesa.

JSW zdetronizowała CD Projekt, któremu tym razem przypadło drugie miejsce w rankingu. To i tak dobry wynik, zważywszy na sierpniowy marazm na akcjach spółki. Jej notowania spadły o 8,4 proc., a i w kwestii zmienności spółka miewała już ciekawsze miesiące. Niemniej zainteresowanie CD Projektem wciąż pozostaje duże. Warto dodać, że przecież we wcześniejszych siedmiu rankingach popularności z rzędu to właśnie on triumfował.

Ranking popularności spółek Bankier.pl - sierpień 2021 Lp. Spółka Ticker Miejsce w poprzednim rankingu 1 JSW JSW 5 2 CDPROJEKT CDR 1 3 GETINOBLE GNB poza "10" 4 BIOMEDLUB BML 6 5 PZU PZU 9 6 MERCATOR MRC 3 7 ARTGAMES ARG poza "10" 8 PKNORLEN PKN 4 9 MABION MAB 7 10 KGHM KGH 10 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bankier.pl

Na trzecie miejsce wskoczył Getin Noble Bank. Spółka w sierpniu zyskała blisko 115 proc. i stała się jednym z ulubieńców spekulantów. Hossę napędziły zaskakujące wyniki za II kwartał. Spółka po 19 kwartałach strat z rzędu pokazała kosmetyczny, choć niespodziewany zysk. To jednak głównie efekt mniejszych od oczekiwań odpisów, przychodów i sytuacji płynnościowej, szczególnie w kontekście ogromnego portfela franków, co nakazuje nieco sceptyczniej spojrzeć na raport i całą hossę.

Z podium wypadł duet XTB i Mercator. Pierwsza ze spółek znalazła się poza pierwszą dziesiątką (26 miejsce), druga zajęła miejsce szóste, ustępując jeszcze Biomedowi oraz PZU. Miejsce w pierwszej dziesiątce utrzymali jeszcze Orlen, KGHM oraz Mabion. Przed trio to wskoczył jeszcze niespodziewany lider popularności na NewConnect - firma Art Games. Sukces małego producenta gier jest związany z nominacjami dla jego gry na targach Gamescom.

Mercator znów królem forum

Na forum ponownie największe zainteresowanie budził Mercator, na temat którego napisano aż ponad 22 tysiące postów. Drugi CD Projekt osiągnął wynik przeszło 17 tys., trzeci Biomed ponad 10 tys. W piątce znaleźli się jeszcze JSW i Farm51, a więc jedyna spółka, która nie załapała się do czołówki głównego rankingu.

Liderzy forum - sierpień 2021 Spółka Ticker Liczba postów w sierpniu 1. MERCATOR MRC 22663 2. CDPROJEKT CDR 17221 3. BIOMEDLUB BML 10215 4. JSW JSW 9257 5. FARM51 F51 9233 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bankier.pl

Ranking popularności spółek Bankier.pl jest narzędziem pokazującym popularność spółek giełdowych wśród osób korzystających z portalu. Podczas tworzenia rankingu pod uwagę brana jest liczba wyświetleń bankierowego profilu spółki podczas ostatnich 30 dni. Zestawienie na bieżąco mogą śledzić użytkownicy Bankier.pl. Ranking forumowej popularności jest z kolei dostępny w sekcji giełda.

Adam Torchała