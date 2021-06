CD Projekt nadal liderem. Orlen wskakuje na podium [Ranking spółek]

/ Bankier.pl

CD Projekt nadal pozostaje najpopularniejszą spółką na GPW. Na podium znalazło się także miejsce dla Mercatora oraz Orlenu - wynika z zestawienia podsumowującego maj.

Po raz szósty z rzędu najpopularniejszą spółką wśród inwestorów korzystających z portalu Bankier.pl okazał się CD Projekt. Dużym zainteresowaniem cieszyły się przede wszystkim rekordowe wyniki spółki za 2020 rok, choć obecnie zostały one kompletnie zepchnięte w cień przez mocno rozczarowujący finansowo I kwartał 2021 roku. Popularność CD Projektu niestety nie idzie w parze ze wzrostami kursu, a emocje napędzające zainteresowanie są raczej negatywne.

Nieco spokojniej zachowuje się kurs drugiego w rankingu Mercatora. Spółka przykuła uwagę inwestorów w 2020 roku w związku z koronawirusem (to producent rękawic), a kurs w szaleńczej hossie wzrósł na tyle, że pozwolił Mercatorowi na awans do indeksu WIG20. 2021 rok przebiega jednak raczej pod znakiem korekty, dodatkowo sporo negatywnych emocji wywołał skup akcji nazywany przez spółkę dywidendowym. Wielu inwestorów na forum wyraźnie daje znać, że wolałoby jednak standardową wypłatę dywidendy.

Ranking popularności spółek Bankier.pl - maj 2021 Lp. Spółka Ticker Miejsce w poprzednim rankingu 1 CDPROJEKT CDR 1 2 MERCATOR MRC 3 3 PKNORLEN PKN 6 4 MABION MAB 4 5 ASBIS ASB poza 10 6 PZU PZU 7 7 JSW JSW poza 10 8 BIOMEDLUB BML 2 9 PKOBP PKO 8 10 KGHM KGH poza 10 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bankier.pl

Podium zamyka Orlen, który akurat maj miał bardzo udany, jego wycena skoczyła bowiem w minionym miesiącu o 23 proc. Inwestorów rozgrzewa m.in. temat fuzji Orlenu z Lotosem i PGNiG. Maj przyniósł także zatwierdzenie dywidendy naftowego potentata.

Kolejne miejsce przypadło Mabionowi, wokół którego emocje narastają głównie w związku z koronawirusowymi szczepionkami. Piąty Asbis to jeden z beneficjentów hossy w dystrybucji IT, o czym w maju na Bankierze opublikowaliśmy szeroki artykuł. Druga piątka to przede wszystkim państwowi giganci, którzy cieszą się zainteresowaniem przede wszystkim za sprawą swego rozmiaru, rozpoznawalności i rynkowej pozycji. W grono to wplątał się jeszcze Biomed, który w poprzednim miesiącu w rankingu spółek uplasował się na podium.

CD Projekt liderem także na forum

Zestawienie forumowe także zdominował CD Projekt, na którego temat w maju napisano aż 35 tys. postów. Drugą pozycję zajął Mabion - 23 tys., a trzecią Biomed - 22 tys. Forumowicze aktywnie dyskutowali także o Biomedzie (14 tys.), a pierwszą piątkę domknął notowany na NewConnect producent gier - Farm 51 (9,7 tys.).

Najpopularniejsze spółki na forum Bankier.pl - maj 2021 Lp. Spółka Ticker Liczba postów w maju 1. CD Projekt CDR 35085 2. Mabion MAB 23610 3. Mercator MRC 22055 4. Biomed-Lublin BML 14318 5. The Farm 51 F51 9674 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bankier.pl

Ranking popularności spółek Bankier.pl jest narzędziem pokazującym popularność spółek giełdowych wśród osób korzystających z portalu. Podczas tworzenia rankingu pod uwagę brana jest liczba wyświetleń bankierowego profilu spółki podczas ostatnich 30 dni. Zestawienie na bieżąco mogą śledzić użytkownicy Bankier.pl. Ranking forumowej popularności jest z kolei dostępny w sekcji giełda.