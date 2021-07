CD Projekt liderem popularności. Mabion wskakuje na podium

/ Bankier.pl

W czerwcu najpopularniejszą spółką wśród czytelników Bankier.pl pozostawał CD Projekt. Swoją pozycję tuż za jego plecami utrzymał także Mercator, na podium wskoczył z kolei Mabion, który wyprzedził Orlen.

Po raz szósty z rzędu najpopularniejszą spółką wśród inwestorów korzystających z portalu Bankier.pl okazał się CD Projekt. Co istotne, tym razem za popularnością szły także wzrosty notowań giełdowych. Po marcu, kwietniu i maju w czerwieni, czerwiec spółka kończy na dwucyfrowym plusie, co po pierwsze było odbiciem po wcześniejszych spadkach, po drugie spółce pomogło przywrócenie "Cyberpunka" do sklepu PlayStation i nowe aktualizacje. Sceptycyzm wobec producenta gier wciąż wykazują analitycy, inwestorzy kupujący akcje liczą jednak, że spółka znów zaskoczy analityków, tym razem pozytywnie.

Zielenią czerwiec kończy także drugi w rankingu popularności Mercator. Wiosna przyniosła spółce sporą korektę notowań związaną także m.in. z obawami dotyczącymi spadków marż na sprzedaży rękawic oraz brakiem dywidendy. Wariant delta sprawił jednak, że częściowo pożegnany koronawirus wrócił znów na tapet i Mercator zaliczył mocną końcówkę czerwca.

Ranking popularności spółek Bankier.pl - czerwiec 2021 Lp. Spółka Ticker Miejsce w poprzednim rankingu 1 CDPROJEKT CDR 1 2 MERCATOR MRC 2 3 MABION MAB 4 4 PKNORLEN PKN 3 5 JSW JSW 7 6 BIOMEDLUB BML 8 7 PZU PZU 6 8 RAFAKO RFK poza "10" 9 ALLEGRO ALE poza "10" 10 KGHM KGH 10 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bankier.pl

Zmiana nastąpiła z kolei na najniższym stopniu podium. Miejscami zamienili się Orlen oraz Mabion. W Orlenie czerwiec stał pod znakiem inwestycji energetycznych, oficjalnej zapowiedzi doczekała się Ostrołęka, ogłoszono także współpracę z Synthosem zarówno w kwestii atomu, jak i farm wiatrowych. Miesiąc akcje spółki zakończyły jednak spadkami, także w naszym rankingu Orlen poszedł w dół, o jedną pozycję. W jego miejsce wskoczył Mabion, który rósł dwucyfrowo. Tutaj niezmiennie najbardziej palącym tematem pozostawała kwestia szczepionki i współpracy z Novavaksem.

Kolejne miejsca także przypadły "dobrym znajomym" z majowego rankingu. Miejsca 5-7 przypadły JSW, Biomedowi oraz PZU. Najwyższą nowością w pierwszej dziesiątce jest Rafako, którym zainteresowanie wzrosło w związku z wychodzeniem z restrukturyzacji. Ostatnie dwa miejsca w czołowej dziesiątce to dwójka gigantów GPW: Allegro oraz KGHM. Szczególnie przykład tego ostatniego jest ciekawy, bowiem po bardzo intensywnej hossie, czerwiec był dla niego pierwszym spadkowym miesiącem w tym roku.

Czołówka na forum bez zmian

Zestawienie forumowe także zdominował CD Projekt, na którego temat w maju napisano aż 31 tys. postów. Drugą pozycję zajął Mabion - 22 tys., a trzecią Mercator - 16 tys. Forumowicze aktywnie dyskutowali także o Asbisie (9,2 tys.), a pierwszą piątkę domknął Biomed (8,4 tys.). Warto dodać, że choć liderzy nie zmienili się względem maja, to jednak napisano na ich temat mniej postów. Dodatkowo z pierwszej piątki wypadło The Farm 51, w którego miejsce wskoczył Asbis.

Najpopularniejsze spółki na forum Bankier.pl - czerwcu 2021 Lp. Spółka Ticker Liczba postów w czerwcu 1. CD Projekt CDR 31368 2. Mabion MAB 21675 3. Mercator MRC 16196 4. Asbis ASB 9177 5. Biomed-Lublin BML 8417 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bankier.pl

Ranking popularności spółek Bankier.pl jest narzędziem pokazującym popularność spółek giełdowych wśród osób korzystających z portalu. Podczas tworzenia rankingu pod uwagę brana jest liczba wyświetleń bankierowego profilu spółki podczas ostatnich 30 dni. Zestawienie na bieżąco mogą śledzić użytkownicy Bankier.pl. Ranking forumowej popularności jest z kolei dostępny w sekcji giełda.

Adam Torchała