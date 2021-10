CD Projekt wraca na fotel lidera [Ranking spółek]

fot. Postmodern Studio / / Shutterstock

Wrzesień przyniósł zmianę powrotną na szczycie rankingu popularności spółek Bankier.pl. W czołowej dziesiątce wyraźnie widać też węglową hossę.

Obserwowany w minionym miesiącu marsz z niespełna 170 zł do ponad 190 zł za akcję CD Projektu zbiegł się z powrotem spółki na fotel lidera rankingu popularności spółek Bankier.pl. Największy na GPW producent gier komputerowych we wrześniu pokazał wyniki finansowe, co dodatkowo wzmocniło zainteresowanie jego profilem.

Na pozycję numer dwa spadła Jastrzębska Spółka Węglowa, w której ostatnie tygodnie zdecydowanie nie należały do nudnych. Rozpoczęty jeszcze w sierpniu rajd cenowy wywindował akcje JSW z 35 zł do 55 zł, co było najlepszym wynikiem spośród dużych spółek notowanych na GPW. O fundamentach wzrostów spółki z Jastrzębia szerzej pisaliśmy w artykule „Węglowa hossa na GPW”. Warto także dodać, że we wrześniu władze spółki porozumiały się ze związkami zawodowymi ws. płac. Ślady węglowej hossy znajdujemy też pod koniec pierwszej dziesiątki, do której wskoczyły Bogdanka i Bumech.

Skład wrześniowego podium dopełnia KGHM, którego akcje od początku miesiąca potaniały z kolei o 12 proc. Dolnośląska spółka znajdowała się pod presją obaw wokół Chin i ich apetytu na miedź, jak również w związku z taniejącym srebrem, którego KGHM jest drugim największym producentem na świecie. W długim okresie informacją miesiąca dla spółki może okazać się decyzja jej zarządu o wejściu w atom.

Ranking popularności spółek Bankier.pl - wrzesień 2021 Lp. Spółka Ticker Miejsce w poprzednim rankingu 1. CDPROJEKT CDR 2 2. JSW JSW 1 3. KGHM KGH 10 4. MERCATOR MRC 6 5. MABION MAB 9 6. PZU PZU 5 7. BIOMEDLUB BML 4 8. PKNORLEN PKN 8 9. BUMECH BMC poza "10" 10. BOGDANKA LWB poza "10" Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bankier.pl

Mercator znów królem forum

Na forum Bankier.pl ponownie największe zainteresowanie budził Mercator, na temat którego napisano aż ponad 27 tysięcy postów. Drugi CD Projekt osiągnął wynik przeszło 15 tys., a trzecia Biomed ponad 14 tys. W piątce znaleźli się jeszcze Mabion i Getin Noble Bank, a więc jedyna spółka, która nie załapała się do czołówki głównego rankingu.

Najpopularniejsze spółki na forum Bankier.pl - wrzesień 2021 Lp. Spółka Ticker Liczba postów w styczniu 1. MERCATOR MRC 27906 2. CDPROJEKT CDR 15490 3. JSW JSW 14647 4. MABION MAB 13262 5. GETINOBLE GNB 10220 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bankier.pl

Ranking popularności spółek Bankier.pl jest narzędziem pokazującym popularność spółek giełdowych wśród osób korzystających z portalu. Podczas tworzenia rankingu pod uwagę brana jest liczba wyświetleń bankierowego profilu spółki podczas ostatnich 30 dni. Zestawienie na bieżąco mogą śledzić użytkownicy Bankier.pl. Ranking forumowej popularności jest z kolei dostępny w sekcji giełda.

Michał Żuławiński