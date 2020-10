Biomed nadal liderem. JSW wskakuje na podium [Ranking spółek]

fot. Numstocker / Shutterstock

Biomed Lublin wciąż pozostaje najpopularniejszą spółką na GPW. Tuż za nim znalazły się Inno-Gene oraz JSW. CD Projekt zanotował wyraźny spadek w rankingu.

Na najwyższym miejscu w rankingu popularności Bankier.pl nadal pozostaje Biomed Lublin. Jeszcze na początku września akcje spółki znajdowały się w bardzo silnej korekcie, tracąc od sierpniowego szczytu blisko dwie trzecie swojej wartości. Później spółka zaczęła jednak odbijać od dna. Punktem kulminacyjnym było ogłoszenie sukcesu w postaci zakończenia pierwszego etapu produkcji leku na Covid-19. Lek wytworzony w wyniku frakcjonowania osocza ozdrowieńców lub tych, którzy przeszli Covid-19 bezobjawowo ma teraz trafić do badań klinicznych. Spółka Biomed Lublin zadeklarowała nawet, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to Polska już za parę miesięcy będzie pierwszym krajem na świecie, posiadającym skuteczny lek "neutralizujący wirusa".

Kolejne informacje płynące na temat spółki i jej leku nie były już jednak równie optymistyczne, a o monitoringu aktywności Biomedu Lublin poinformowała nawet Komisja Nadzoru Finansowego. "Priorytetem nadzoru w okresie pandemii koronawirusa są nie tylko kierowane do inwestorów ostrzeżenia, ale w szczególności kwestia prawidłowości polityki informacyjnej spółek, zwłaszcza tych, których działalność biznesowa związana jest z pandemią" – napisał rzecznik KNF. Jako ciekawostkę warto tu dodać również fakt, że GPW od 5 października wprowadzi do obrotu kontrakty terminowe na akcje Biomedu Lublin, a także Mercatora oraz XTB, które również znalazły się na wysokich pozycjach w naszym rankingu.

Drugie miejsce przypadło spółce Inno-Gene, która jeszcze miesiąc temu nie mieściła się nawet w pierwszej dziesiątce rankingu, a dziś wskoczyła niemal na szczyt. Spółka ta to również beneficjent koronawirusowej hossy. We wrześniu Centrum Badań DNA, spółka zależna Inno-Gene, złożyła wniosek patentowy dotyczący kilkuminutowego testu genetycznego do diagnostyki SARS-COV-2. Pod koniec miesiąca spółka ta otrzymała natomiast zamówienie na 250 tys. testów RT-LAMP od indyjskiej spółki BI Biotech. Średnia cena sprzedaży testu ma wynieść 10 USD.

Na najniższym stopniu podium uplasowała się z kolei Jastrzębska Spółka Giełdowa. Kurs JSW notował w ostatnich tygodniach mocne zwyżki, wspierany korzystnymi informacjami, m.in. sporymi wzrostami na rynku węgla koksującego. Analitycy oceniają jednak, że ceny węgla nie uzasadniają obecnej wyceny spółki i nie gwarantują rentowności na poziomie operacyjnym. Na temat perspektyw górnictwa mogliśmy również posłuchać w wywiadzie dla Bankier.pl z byłym ministrem gospodarki i wicepremierem Januszem Steinhoffem.

Ranking popularności spółek Bankier.pl - wrzesień 2020 Lp. Spółka Ticker Miejsce w poprzednim rankingu 1. Biomed-Lublin BML 1 2. Inno-Gene IGN poza 10 3. JSW JSW 10 4. XTB XTB 6 5. Mercator MRC 4 6. CD Projekt CDR 3 7. PKN Orlen PKN 8 8. PGE PGE poza 10 9. PKO BP PKO poza 10 10. Tauron PE TPE poza 10 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bankier.pl

Na kolejnych miejscach w rankingu znalazły się m.in. takie podmioty jak XTB oraz Mercator. Nieco zaskakujący może być spadek dopiero na szóstą pozycję CD Projektu, który jeszcze nie tak dawno temu regularnie liderował pod względem popularności. Największy polski producent gier nieco rozczarował wynikami za drugi kwartał 2020 roku, które okazały się o 8,6 proc. niższe od oczekiwań analityków. Nie to jest jednak teraz najważniejsze, studio jest bowiem już na ostatniej prostej przed premierą „Cyberpunka 2077” i aby zdążyć z produkcją na czas (19 listopada 2020 roku) wprowadziło nawet sześciodniowy tydzień pracy.

Biomed zdominował również forum

Również na forum Bankier.pl największą popularnością cieszył się Biomed Lublin, na którego temat w ciągu miesiąca powstało ponad 38 tysięcy postów. Wysokie miejsca zajęły także inne spółki z branży medycznej, czyli Mercator oraz 4Mass. Pierwszą piątkę we wrześniu dopełniły obecne również w czołówce podstawowego rankingu XTB oraz JSW.

Najpopularniejsze spółki na forum Bankier.pl - wrzesień 2020 Lp. Spółka Ticker Liczba postów we wrześniu 1. Biomed-Lublin BML 38772 2. XTB XTB 17598 3. Mercator MRC 16970 4. JSW JSW 10975 5. 4Mass 4MS 8464 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bankier.pl

Ranking popularności spółek Bankier.pl jest narzędziem pokazującym popularność spółek giełdowych wśród osób korzystających z portalu. Podczas tworzenia rankingu pod uwagę brana jest liczba wyświetleń bankierowego profilu spółki podczas ostatnich 30 dni. Zestawienie na bieżąco mogą śledzić użytkownicy Bankier.pl. Ranking forumowej popularności jest z kolei dostępny w sekcji giełda.