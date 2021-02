CD Projekt nadal liderem. Allegro i Mercator na podium [Ranking spółek]

CD Projekt

CD Projekt wciąż pozostaje najpopularniejszą spółką na GPW. Tuż za nim w rankingu Bankier.pl znalazły się Allegro oraz Mercator.

Na najwyższym miejscu w rankingu popularności Bankier.pl utrzymał się CD Projekt. W styczniu pojawiały się kolejne informacje o pozwach zbiorowych kancelarii z USA przeciwko polskiej spółce w związku z nieudaną premierą gry „Cyberpunk 2077” na konsolach Xbox i PlayStation. Własne dochodzenie w tej sprawie prowadzi także UOKiK, do którego napływają skargi niezadowolonych graczy. CD Projekt zapewnia jednak, że będzie stopniowo dostarczał kolejne tzw. patche z poprawkami „Cyberpunka 2077”. Ocena zestawu pierwszych poprawek do gry była dość mieszana, choć znacznie większe oczekiwania należy mieć względem patcha, który ma się ukazać w lutym.

O CD Projekcie było głośno także za granicą. Obszerny artykuł na temat spółki opublikował m.in. Bloomberg. Tekst, który zawierał sugestywnie brzmiący tytuł: „W środku katastrofalnego wdrożenia »Cyberpunka 2077«” opisywał, że demo gry zaprezentowane na targach E3 miało być "fejkiem", terminy prac były nierealne, a liczebność zespołu pracującego nad grą sprawiała problemy organizacyjne. Koniec stycznia przyniósł jednak gwałtowne odbicie na akcjach CD Projektu, a fundusze masowo zaczęły informować o zmniejszaniu krótkich pozycji na tę spółkę. Ostatecznie przez ostatni miesiąc akcje największego polskiego producenta gier podrożały o ponad 11 proc., a opinię na temat ich gry wyraził nawet Elon Musk, najbogatszy człowiek świata.

/ Bankier.pl

Na drugie miejsce w rankingu wskoczyło Allegro. Największa spółka na polskiej giełdzie zaliczyła słaby miesiąc, a jej akcje potaniały o 13 proc. Spółka planuje duże zmiany, zamierza znacznie powiększyć załogę oraz przeprowadzkę do nowej siedziby. Negatywnie na notowania spółki może za to działać m.in. oficjalne ogłoszenie wejścia Amazona do Polski i uruchomienia serwisu Amazon.pl, choć zapowiadane to było już od jakiegoś czasu. Na rynek paczkomatów być może wejdzie także chiński gigant Alibaba, co jeszcze bardziej zwiększyłoby konkurencję względem Allegro.

Najniższe miejsce na podium przypadło Mercatorowi. Producent i dystrybutor rękawic medycznych opublikował wstępne szacunki wyników za IV kwartał 2020 roku. Grupa Mercator Medical miała w tym okresie około 369,7 mln zł zysku netto oraz 654,1 mln zł przychodów. Dla porównania, w IV kwartale 2019 roku Mercator miał 0,7 mln zł straty netto i 137,9 mln zł przychodów. Spółka ogłosiła także budowę fabryki rękawic nitrylowych w Tajlandii, która pochłonie ponad 150 mln zł.

Ranking popularności spółek Bankier.pl - styczeń 2021 Lp. Spółka Ticker Miejsce w poprzednim rankingu 1. CD Projekt CDR 1 2. Allegro ALE poza 10 3. Mercator MRC 5 4. Biomed-Lublin BML 4 5. Serinus SEN poza 10 6. KGHM KGH poza 10 7. JSW JSW poza 10 8. PKN Orlen PKN 8 9. Boruta-Zachem BRU 9 10. XTB XTB 10 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bankier.pl

W pierwszej dziesiątce rankingu znalazły się ponadto m.in. państwowe KGHM oraz JSW. Kurs tego pierwszego w styczniu ustanowił nowe historyczne szczyty, po czym zaczął spadać. Cały styczeń zakończył się zatem niemal na zero. Więcej o spółce pisał Adam Torchała w tekście pt. „KGHM – powrót króla. Akcje są najdroższe w historii”. Z kolei akcje Jastrzębskiej Spółki Węglowej nadal kontynuują odbijanie od dna, rosnąc tylko w ostatnim miesiącu o ponad 20 proc. JSW teraz pracuje nad nową nazwą, która już ma przestać się kojarzyć z węglem, a ponadto w styczniu ze stanowiska odwołano prezesa Włodzimierza Hereźniaka.

Mercator liderem na forum

W rankingu popularności na forum Bankier.pl pierwsze miejsce zdobył wspomniany już wcześniej Mercator. Na jego temat przez miesiąc napisano ponad 42 tysięce postów. Z pozycji lidera ustąpić mu musiał CD Projekt, który w grudniu królował w obydwu rankingach. Kolejne pozycje przypadły Biomedowi-Lublin, Borucie-Zachem oraz Inno-Gene.

Najpopularniejsze spółki na forum Bankier.pl - styczeń 2021 Lp. Spółka Ticker Liczba postów w styczniu 1. Mercator MRC 42318 2. CD Projekt CDR 36941 3. Biomed-Lublin BML 19538 4. Boruta-Zachem BRU 16445 5. Inno-Gene IGN 13358 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bankier.pl

Ranking popularności spółek Bankier.pl jest narzędziem pokazującym popularność spółek giełdowych wśród osób korzystających z portalu. Podczas tworzenia rankingu pod uwagę brana jest liczba wyświetleń bankierowego profilu spółki podczas ostatnich 30 dni. Zestawienie na bieżąco mogą śledzić użytkownicy Bankier.pl. Ranking forumowej popularności jest z kolei dostępny w sekcji giełda.