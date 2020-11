CD Projekt wraca na szczyt. Allegro wchodzi na podium

CD Project

CD Projekt ponownie najpopularniejszą spółką na GPW. Tuż za nim znalazło się Allegro, które już w pierwszym miesiącu giełdowej przygody wskoczyło na podium rankingu Bankier.pl

Na najwyższym miejscu w rankingu popularności Bankier.pl znalazł się CD Projekt, który tym samym po trzech miesiącach przerwy powraca na szczyt. W ostatnich dniach o największym polskim producencie gier mówiło się przede wszystkim w kontekście kolejnego przesunięcia daty premiery gry „Cyberpunk 2077”. Zgodnie z najnowszymi zapowiedziami zarządu spółki produkcja ta ma zostać wydana 10 grudnia 2020 roku. Wcześniej planowano, że premiera nastąpi 19 listopada 2020 roku.

- Przesunięcie daty premiery wynika ze złożoności finalnych procesów optymalizacji działania gry na dziewięciu platformach obecnej i przyszłej generacji, na których zostanie wydana oraz testowania jej na tych platformach w warunkach dużego rozproszenia zespołu produkcyjnego. Wskazane działania wymagają zapewnienia dodatkowego czasu ze strony spółki - napisano. Jak podano, w ocenie zarządu przesunięcie daty premiery o 21 dni pozostaje w długoterminowym interesie spółki i jej akcjonariuszy. Ubiegły miesiąc, to także okres stopniowego spadku wyceny CD Projektu, kiedy to kurs akcji zniżył się o ponad 22 proc.

Na drugie miejsce wskoczył giełdowy debiutant, czyli Allegro. Akcje tej spółki od początku cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, a stopa redukcji w ofercie publicznej dla inwestorów detalicznych wyniosła aż 84,85 proc. Bardzo szybko podjęto również decyzję o korekcie nadzwyczajnej portfeli indeksów, w wyniku której Allegro zastąpiło mBank w WIG20. Niedługo później pojawiły się także kontrakty na akcje Allegro dostępne na GPW. Znakomicie spółka radziła sobie również już po debiucie, gdzie przez moment jej wycena przekroczyła nawet 100 mld zł i pod tym względem wyraźnie zdeklasowała konkurencję.

Podium październikowego rankingu zamyka Mercator, czyli tegoroczna giełdowa gwiazda. Inwestorzy producenta m.in. rękawic medycznych od połowy ubiegłego miesiąca przeżywają jednak dość ciężkie chwile, choć i tak ostatecznie spółka kończy miesiąc ponad 6 proc. na plusie. Ponadto Mercator niedawno przedstawił szacunkowe wyniki za III kwartał 2020 roku, w którym miał mieć 356,2 mln zł zysku netto wobec 210,5 mln zł w drugim kwartale i 1,3 mln zł przed rokiem. Spółka na dodatek nadal widzi miejsce do „dynamicznego wzrostu”, zapowiada dywidendę, a nawet skup akcji własnych.

Ranking popularności spółek Bankier.pl - październik 2020 Lp. Spółka Ticker Miejsce w poprzednim rankingu 1. CD Projekt CDR 6 2. Allegro ALE poza 10 3. Mercator MRC 5 4. Biomed-Lublin BML 1 5. One More Level OML poza 10 6. PKN Orlen PKN 7 7. Inno-Gene IGN 2 8. PKO BP PKO 9 9. PZU PZU poza 10 10. Ursus URS poza 10 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bankier.pl

Do pierwszej dziesiątki rankingu wskoczyło także One More Level, producent „Ghostrunnera”, a więc jednej z najbardziej wyczekiwanych gier na świecie, której premiera odbyła się 27 października. Pomimo zwrotu kosztów produkcji już w dniu premiery, a także bardzo pozytywnych recenzji, kurs One More Level dosłownie runął i w zaledwie trzy dni wycena spółki obniżyła się o ponad 50 proc.

Warto wspomnieć również o państwowych gigantach, takich jak PKO BP czy PZU, których akcje są najtańsze w historii. O trudnej sytuacji bankowości, przerwanej tradycji dywidendowej oraz innych problemach, jakie dotykają tę drugą spółkę pisaliśmy w tekście „Akcje PZU na giełdowym dnie”.

Zmiana lidera na forum

Również w czołówce rankingu popularności na forum Bankier.pl nastąpiły spore zmiany. Na pierwsze miejsce wysunęło się Inno-Gene, które pod względem liczby postów przegoniło zdecydowanego wrześniowego lidera, czyli Biomed-Lublin. Pierwszą piątkę dopełniły ponadto Mercator, XTB oraz Boruta-Zachem.

Najpopularniejsze spółki na forum Bankier.pl - październik 2020 Lp. Spółka Ticker Liczba postów w październiku 1. Inno-Gene IGN 28311 2. Biomed-Lublin BML 27361 3. Mercator MRC 23675 4. XTB XTB 18452 5. Boruta-Zachem BRU 16954 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bankier.pl

Ranking popularności spółek Bankier.pl jest narzędziem pokazującym popularność spółek giełdowych wśród osób korzystających z portalu. Podczas tworzenia rankingu pod uwagę brana jest liczba wyświetleń bankierowego profilu spółki podczas ostatnich 30 dni. Zestawienie na bieżąco mogą śledzić użytkownicy Bankier.pl. Ranking forumowej popularności jest z kolei dostępny w sekcji giełda.

Adam Hajdamowicz