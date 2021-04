CD Projekt najpopularniejszą spółką. Biomed i Mercator na podium [Ranking spółek]

CD Projekt

CD Projekt nadal jest najpopularniejszą spółką na GPW. Kolejne miejsca w rankingu zajęły Biomed Lublin oraz Mercator Medical.

Po raz czwarty z rzędu na najwyższym miejscu w rankingu popularności Bankier.pl znalazł się CD Projekt. Największy polski producent gier znów ma za sobą ciężki miesiąc. O kolejnych problemach „Cyberpunka 2077” informowało m.in. M Science, firma zajmująca się badaniami i analizami rynku. W ich raporcie wskazano, że sprzedaż ostatniego tytułu CD Projektu się załamała i spadła po premierze dużo mocniej niż innych tytułów o porównywalnej skali. Kursowi akcji jedynie na moment pomogły plotki o aż trzynastu dodatkach do „Cyberpunka”.

Na koniec marca mieliśmy z kolei dwa kluczowe wydarzenia. Pojawił się drugi zestaw poprawek do „Cyberpunka”, a ponadto CD Projekt przedstawił nową strategię. Spółka zapowiada rozwój online i równoległą pracę nad kilkoma grami. Chcąc wzmocnić zespół, postanowiono także kupić kanadyjskie studio deweloperskie Digital Scapes. Zdaniem ekspertów strategia ta była jednak bez fajerwerków i ich zdaniem zabrakło informacji, które zmieniłyby obecne postrzeganie firmy. Część analityków po poznaniu strategii zdecydowało się nawet na cięcie wycen CD Projektu, a kurs akcji ostatniego dnia miesiąca spadł o ponad 12 proc.

Drugie miejsce w rankingu utrzymał Biomed Lublin, który opublikował w marcu wyniki za 2020 rok. Zysk netto spółki wzrósł w porównaniu do 2019 roku o 79 proc. do 4,4 mln zł, a przychody zwiększyły się o 2,7 proc. do 40,2 mln zł. „W ubiegłym roku Biomed Lublin pozyskał dotację na realizację inwestycji Centrum Badawczo-Rozwojowego, w którym będą rozwijane jej sztandarowe produkty lecznicze: szczepionka przeciwgruźlicza BCG 10 oraz Onko BCG. Inwestycja zwiększy konkurencyjność, jakość oraz bezpieczeństwo produktów Biomedu. Obecnie spółka wykorzystuje moce produkcyjne dla Onko BCG w 100 proc. (...) W bieżącym roku rozpoczynamy działania związane z przedsięwzięciem, którego celem jest budowa nowego zakładu produkcyjnego Onko BCG" – mówił p.o. prezesa Piotr Fic. Z kolei kurs akcji spółki w ostatnim miesiącu wzrósł aż o 72 proc.

Podium rankingu zamyka Mercator, który po sesji 19 marca wszedł w skład indeksu WIG20. O wstępnych planach wejścia w nowy biznes mówił z kolei Wiesław Żyznowski, prezes i większościowy akcjonariusz spółki. Ważną informacją dla inwestorów była także rekomendacja zarządu przeznaczenia całego jednostkowego zysku netto za 2020 rok na program odkupu akcji własnych. Decyzja ta była dla niektórych zaskoczeniem, a przedstawiciele spółki musieli się z niej tłumaczyć. W ciągu zaledwie tygodnia zarząd Mercatora zdążył ponadto podnieść minimalną cenę skupu akcji z 400 do 500 zł. Program 500+ od Mercatora nie spowodował jednak giełdowej euforii, a cały miesiąc kurs spółki zakończył niemal na zero.

Ranking popularności spółek Bankier.pl - marzec 2021 Lp. Spółka Ticker Miejsce w poprzednim rankingu 1. CD Projekt CDR 1 2. Biomed Lublin BML 2 3. Mercator MRC 4 4. Mabion MAB poza 10 5. Asbis ASB poza 10 6. Allegro ALE 9 7. JSW JSW 5 8. PKN Orlen PKN 3 9. PZU PZU 6 10. KGHM KGH 8 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bankier.pl

W pierwszej dziesiątce rankingu warto również zwrócić uwagę na spółki tuż za podium, a więc Mabion oraz Asbis. Ten pierwszy zawarł umowę ramową z Novavax na transfer technologii i próby techniczne produkcji szczepionki przeciw Covid-19 w skali komercyjnej. „Wierzymy, że produkcję szczepionek uda się uruchomić na przełomie drugiego i trzeciego kwartału” – mówił prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Sam PFR ma wesprzeć finansowo Mabion w celu zwiększenia mocy produkcyjnych spółki. Informacje te wywołały „szczepionkowy szał” na giełdzie i pomimo słabszej drugiej połowy miesiąca Mabion i tak podrożał w marcu o 167 proc.

Natomiast Asbis podał szacunkowe przychody za luty 2021 roku, które były o ok. 37 proc. wyższe niż rok wcześniej. Spółka prognozuje także, że w całym obecnym roku przychody znajdą się w przedziale 2,7-2,9 mld USD, a zysk neto wyniesie między 47 a 51 mln USD. Dla porównania w 2020 roku przychody grupy wynosiły 2,37 mld USD, a zysk netto 36,5 mln USD. Asbis ogłosił także, że chce wypłacić jeszcze 0,20 USD dywidendy na akcję z zysku za 2020 roku, co oznaczałoby całościową dywidendę na poziomie 0,30 USD na akcję. Pod wpływem m.in. tych informacji, kurs spółki wzrósł w ostatnim miesiącu o 70 proc.

Biomed Lublin liderem na forum

W rankingu popularności na forum Bankier.pl na pierwsze miejsce wysunął się Biomed Lublin. Na jego temat przez miesiąc napisano ponad 34 tysiące postów. Drugie miejsce zajął Mabion, a trzecie lider ogólnego rankingu, czyli CD Projekt. Kolejne pozycje przypadły natomiast spółkom Mercator oraz The Farm 51.

Najpopularniejsze spółki na forum Bankier.pl - marzec 2021 Lp. Spółka Ticker Liczba postów w marcu 1. Biomed Lublin BML 34401 2. Mabion MAB 32787 3. CD Projekt CDR 31223 4. Mercator MRC 28353 5. The Farm 51 F51 9784 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bankier.pl

Ranking popularności spółek Bankier.pl jest narzędziem pokazującym popularność spółek giełdowych wśród osób korzystających z portalu. Podczas tworzenia rankingu pod uwagę brana jest liczba wyświetleń bankierowego profilu spółki podczas ostatnich 30 dni. Zestawienie na bieżąco mogą śledzić użytkownicy Bankier.pl. Ranking forumowej popularności jest z kolei dostępny w sekcji giełda