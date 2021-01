CD Projekt znów liderem. Idea Bank tuż za nim [Ranking spółek]

CD Projekt

CD Projekt ponownie najpopularniejszą spółką na GPW. Kolejne miejsca w rankingu Bankier.pl zajęły Idea Bank oraz Pekao.

Na najwyższe miejsce w rankingu popularności Bankier.pl powrócił CD Projekt. Wszystko za sprawą premiery „Cyberpunka 2077”, która miała miejsce 10 grudnia. Gra zgodnie z oczekiwaniami stała się bestsellerem, jednak od początku zaczęły pojawiać się również negatywne oceny tej produkcji. Szczególne zastrzeżenia wzbudziły wersje konsolowe, które zawierały mnóstwo błędów i według wielu okazały się wręcz niegrywalne. Szokiem dla inwestorów mogła być też decyzja Sony, które to postanowiło całkowicie wstrzymać sprzedaż „Cyberpunka” w PlayStation Store.

Za sprawą licznych negatywnych opinii CD Projekt zdecydował się nawet na deklarację zwrotu kosztów zakupu gry dla każdego, kto zgłosi się do spółki do 21 grudnia 2020 roku. Pomimo możliwości zwrotu sprzedaż produkcji już przed świętami Bożego Narodzenia wynosiła kilkanaście milionów, co może nie zaspokaja ogromnych oczekiwań, jednak i tak pod tym względem plasuje „Cyberpunka” wśród najlepszych gier w historii. Mimo tego akcje CD Projektu przez cały grudzień potaniały o ponad 24 proc., w czym nie pomagały z pewnością również dwa pozwy zbiorowe amerykańskich kancelarii prawnych przeciwko polskiej spółce.

/ Bankier.pl

Pozostałe dwa miejsca na podium przypadły bankom – Idei oraz Pekao. W marcu 2021 roku akcjonariusze tego pierwszego mieli zdecydować o emisji do 100 mln akcji, a ponadto prowadzono rozmowy w sprawie sprzedaży części działalności z Getin Holding. Ostatecznie kluczową decyzję podjął jednak Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który ze względu na złą sytuację kapitałową Idea Banku, wszczął jego przymusową restrukturyzację. Tym samym z dniem 3 stycznia 2021 roku bank ten został przejęty przez Pekao. Odwołanie od decyzji BFG zapowiedział Leszek Czarnecki, główny akcjonariusz Idea Banku i przewodniczący jego rady nadzorczej.

Jednymi z poszkodowanych mogą się czuć akcjonariusze Idei, której udziały zostały wykluczone z obrotu giełdowego i uległy umorzeniu, a jeszcze pod koniec grudnia spółka wyceniana była na ponad 120 mln złotych. Samo Pekao w ramach umowy przejęcia otrzymało z kolei 193 mln złotych dotacji od BFG i zdaniem prezesa banku Leszka Skiby Pekao spodziewa się osiągnięcia ok. 40 proc. synergii w ciągu pierwszych dwóch lat.

Ranking popularności spółek Bankier.pl - grudzień 2020 Lp. Spółka Ticker Miejsce w poprzednim rankingu 1. CD Projekt CDR 2 2. Idea Bank IDA poza 10 3. Pekao PEO poza 10 4. Biomed-Lublin BML 1 5. Mercator MRC 3 6. Polimex Mostostal PXM poza 10 7. Getin Noble GNB poza 10 8. PKN Orlen PKN 7 9. Boruta-Zachem BRU poza 10 10. XTB XTB poza 10 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bankier.pl

W pierwszej dziesiątce rankingu znalazł się ponadto m.in. lider z poprzedniego miesiąca – Biomed Lublin. Dla akcjonariuszy tej spółki grudzień nie należał z pewnością do udanych i wycena tego podmiotu obniżyła się o nieco ponad 30 proc. Znacznie lepiej radził sobie m.in. Polimex Mostostal (6. miejsce w rankingu), który w ostatnim miesiącu podrożał aż o 64 proc. za sprawą komunikatu z końca grudnia. Spółka poinformowała w nim o zawarciu dokumentów dotyczących spłaty długu objętego procesem restrukturyzacji, pozyskania trzech nowych linii gwarancyjnych, a także ustalenia nowych harmonogramów wykupu obligacji wyemitowanych przez Polimex.

CD Projekt liderem również na forum

Także w rankingu popularności na forum Bankier.pl pierwsze miejsce przypadło CD Projektowi. Na jego temat napisano ponad 68 tysięcy postów i pod tym względem absolutnie zdeklasował konkurencję. Kolejne pozycje przypadły Mercatorowi i Biomedowi Lublin, które również miesiąc wcześniej znajdowały się na czołowych pozycjach pod względem popularności.

Najpopularniejsze spółki na forum Bankier.pl - grudzień 2020 Lp. Spółka Ticker Liczba postów w grudniu 1. CD Projekt CDR 68790 2. Mercator MRC 31449 3. Biomed-Lublin BML 24427 4. Inno-Gene IGN 17828 5. The Farm 51 F51 9681 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bankier.pl

Ranking popularności spółek Bankier.pl jest narzędziem pokazującym popularność spółek giełdowych wśród osób korzystających z portalu. Podczas tworzenia rankingu pod uwagę brana jest liczba wyświetleń bankierowego profilu spółki podczas ostatnich 30 dni. Zestawienie na bieżąco mogą śledzić użytkownicy Bankier.pl. Ranking forumowej popularności jest z kolei dostępny w sekcji giełda.

Adam Hajdamowicz