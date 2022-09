Konta dla nastolatków od 13 r.ż. Banki postarały się na początek roku szkolnego i płacą za założenie rachunku

fot. View Apart / / Shutterstock

Początek nowego roku szkolnego to dobra okazja, by założyć nastolatkowi (13-17 lat) konto w banku. Własny rachunek to możliwość korzystania z płatności zbliżeniowych w telefonie czy usług takich, jak bilety online. To też lepsza kontrola nad finansami. Dodatkowo na start można zgarnąć nawet 200 zł. Sprawdziłem, co banki oferują młodzieży na początku września.

Zgodnie z przepisami prawa dziecko, które skończy 13 lat, uzyskuje ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Oznacza to, że w tym wieku może już bez zgody przedstawiciela ustawowego zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. W praktyce chodzi o drobne zakupy, które służą do zaspokojenia podstawowych potrzeb – może „legalnie” kupować produkty spożywcze, gry czy różnego rodzaju drobne gadżety.

Konto dla nastolatka – co może dziecko, a czego nie?

Może też, ale pod okiem przedstawiciela ustawowego, otworzyć sobie konto w banku. Rodzic będzie nadal pełnomocnikiem do konta, ale dziecko będzie już mogło korzystać z wielu udogodnień, jakie taki rachunek oferuje.

Nastoletni (13-17 lat) właściciel konta bankowego może:

zlecać przelewy,

dokonywać wypłat w bankomatach,

doładowywać telefon czy abonamenty w grach,

korzystać z płatności zbliżeniowych (w karcie i telefonie),

korzystać z Blika,

kupować bilety komunikacyjne w aplikacji,

zarządzać oszczędnościami.

Nie może natomiast korzystać z oferty kredytowej.

W zasadzie każdy bank oferuje dziś rachunki dla nastolatków. Jest to grupa osób w wieku od 13. do 17. roku życia. Rachunki te pozwalają korzystać ze standardowej aplikacji mobilnej i serwisu transakcyjnego.

Od kont dla dorosłych, czyli osób powyżej 18. roku życia, odróżniają je przede wszystkim opłaty. Są one niższe, a dodatkowo banki dokładają różnego rodzaju bonusy. Sprawdziłem, jakie oferty przygotowały banki na początek roku szkolnego. Jest w czym wybierać.

Jak wybrać konto dla dziecka od 13 r.ż.?

Czym jednak kierować się w wyborze konta bankwego dla nastolatka? Opłaty to jeden z argumentów, ale ważne jest także, by zapewnić sobie wygodną obsługę. Najlepiej założyć dziecku konto w tym banku, w którym sami posiadamy główny rachunek. Dzięki temu będziemy mieli wgląd w finanse nastolatka, a w razie potrzeby w trybie natychmiastowym będziemy mogli zasilić jego rachunek dodatkowymi środkami.

Porównanie kont bankowych dla nastolatków (13-17 lat) Bank Konto Opłata za konto Opłata za kartę Opłata za bankomaty krajowe (obce) Bonusy 1| Bank Pekao Konto Przekorzystne 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 200 zł bonusu za założenie konta i 5 transakcji bezgotówkowych 7% na KO do 3 tys. przez 6M Bilety w aplikacji 2| mBank eKonto możliwości 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 60 zł na konto za spełnienie warunków (płatności telefonem i cel oszczędnościowy) 3| Alior Bank Konto Jakże Osobiste dla młodych 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 50 zł na konto po wykonaniu 1 transakcji, 5% do 2 tys. na 4M na KO Bilety w aplikacji 4| BNP Paribas Konto dla dziecka 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 4,5% na lokacie 3M Bilety w aplikacji 5| Santander Bank Polska Konto Jakie Chcę dla młodych 0,00 zł 0,00 zł lub 8,00 zł. Bezpłatne po wykonaniu jednej transakcji 0,00 zł 100 zł na konto (jedno logowanie do apki plus jedna transakcja bezgotówkowa) Bilety w aplikacji 1% na KO 6| PKO BP PKO Konto Pierwsze 0,00 zł 0,00 zł lub 3,90 zł. Bezpłatne po wykonaniu dwóch transakcji kartą 0,00 zł Bilety w aplikacji Prośba o przelew 6% na KO na 3M 7| Bank Millennium Konto 360 Junior 0,00 zł 0,00 zł lub 4,00 zł. Bezpłatne po wykonaniu jednej transakcji 0,00 zł lub 5,00 zł. Bezpłatne po wykonaniu jednej transakcji 100 zł na eKarcie goodie za wpłatę 150 zł na konto dziecka Bilety komunikacyjne i bilety do kina Prośba o kieszonkowe w apce 7% na KO dla nowych środków 8| Credit Agricole Konto dla Ciebie GO 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł lub 3,00 zł. Bezpłatne po wykonaniu jednej transakcji kartą 100 zł premii za dokonywanie 3 płatności miesięcznie przez 5M 7% na lokacie mobilnej 12M 9| ING Bank Śląski Konto mobi dla młodych 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł lub 2,50 zł. Pierwsza wypłata z bankomatu obcego 0,00 zł. Za darmo bankomaty Planet Cash i ING 50 zł na konto za zasilenie rachunku Blikiem na 50 zł Bilety w aplikacji 7% na KO na 3M do 200 tys. zł 10| Bank Pocztowy Konto w Porządku start 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł lub 1,00 zł. Bezpłatne bankomaty Planet Cash i PKO BP 11| Nest Bank Nest Konto Samodzielne 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł lub 6,00 zł. Bezpłatne bankomaty Euronetu 12| Getin Bank Konto Proste Zasady Junior 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł lub 3,5% min. 5 zł. Bezpłatne bankomaty Planet Cash 6,5% na KO na 3M Źródło: opracowanie własne Bankier.pl na podstawie oferty banków, stan na 31.08.2022.



Jak przygotowałem ranking? W pierwszej kolejności wziąłem pod uwagę opłaty za korzystanie z konta. U góry zestawienia znajdują się rachunki, które są bezwarunkowo bezpłatne i pozwalają korzystać z możliwie najszerszej sieci bankomatów za darmo.

W tabeli nie uwzględniałem opłat za przelewy elektroniczne, bo te są bezpłatne we wszystkich bankach.

Przyjąłem, że dzieciaki i tak nie chodzą do placówek w celu wykonania przelewu, więc nie brałem tej opłaty pod uwagę.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za atrakcyjnością konta były bonusy i usługi dodatkowe.

Niżej w zestawieniu znalazły się te konta, które mogą być bezpłatne lub oferują bezpłatne bankomaty, ale po spełnieniu dodatkowych warunków. Dalej znalazły się te rachunki, w których nie ma już darmowych wszystkich bankomatów – banki albo limitują wypłaty, albo oferują jedynie określone sieci partnerskie.

Najlepsze konta dla nastolatków

Liderem zestawienia został Bank Pekao, który oferuje Konto Przekorzystne za darmo. Dodatkowo pozwala korzystać ze wszystkich bankomatów w kraju i za granicą bez prowizji. Instytucja kusi bonusem w wysokości 200 zł za założenie konta. By zgarnąć pieniądze, wystarczy otworzyć rachunek i dokonać 5 płatności bezgotówkowych (kartą lub Blikiem). Pekao proponuje ponadto 7 proc. na koncie oszczędnościowym do kwoty 3000 zł. Ma też „wszystkomającą” aplikację mobilną – dziecko może korzystać z różnych płatności, w tym zakupu biletów.

Na drugim miejscu znalazł się rachunek mBanku. Podobnie jak w Pekao także i to konto jest całkowicie bezpłatne (także bankomaty krajowe i zagraniczne). Tu bonus jest niższy, bo można zgarnąć 60 zł. Trzeba otworzyć rachunek, zapłacić minimum 3 razy telefonem i ustawić sobie cel oszczędnościowy w aplikacji. Dodatkowo dzięki usłudze autosaver będzie mógł oszczędzać na końcówkach transakcji. Także i tu dzieciak będzie miał szeroką paletę płatności mobilnych, również zegarkiem.

Na bonus w wysokości 50 zł będzie mogło liczyć dziecko, które otworzy rachunek w Alior Banku – banku, który znalazł się na trzecim miejscu w zestawieniu. Także i tu dziecko dostaje rachunek za darmo, może korzystać z bezpłatnych bankomatów. Do wyboru ma tzw. korzyści. Dwie z nich są za darmo, każda kolejna kosztuje 3,5 zł. Może sobie na przykład aktywować zwrot 1 proc. za płatności mobilne (do 20 zł miesięcznie) czy dodatkowy pakiet przelewów natychmiastowych za darmo. Bank proponuje także promocję konta oszczędnościowego – 5 proc. do 2000 zł na cztery miesiące.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że w zasadzie z każdego rachunku oferowanego przez banki nastolatek będzie mógł korzystać za darmo (w części będzie musiał jednak spełnić dodatkowe warunki). Nie znaczy to więc, że pozostałe konta są gorsze. Może się bowiem zdarzyć, że lepszym wyborem dla nastolatka będzie rachunek z dalszej pozycji zestawienia (bo na przykład rodzic ma konto w tym samym banku). Sam dla syna wybrałem rachunek z dalszych od podium pozycji. Dlatego, że mam podstawowe konto w innym banku i bankomat darmowej sieci blisko mieszkania. Łatwiej nam korzystać z takiej konfiguracji.

A co z dziećmi poniżej 13. roku życia?

Tu już nie jest tak różowo. Co prawda rodzic może założyć konto maluchowi, ale oferta banków jest nieco uboższa. Niektóre instytucje oferują najmłodszym klientom specjalne aplikacje i karty. Plastiki są jednak przedpłacone, co oznacza, że nie są powiązane z rachunkiem osobistym. Dodatkowo rodzic będzie musiał potwierdzać dziecku część transakcji realizowanych na rachunku np. we własnej aplikacji. Więcej na ten temat pisałem w artykule "Konta dla dzieci i młodzieży. Co oferują banki?", który przy tej okazji polecam.