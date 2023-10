Ranking najtańszych kredytów gotówkowych przeznaczonych na rozwój firmy

le kosztuje kredyt firmowy na sfinansowanie wydatków, które planujesz na rozwój swojej firmy? Kwota miesięcznej raty w najkorzystniejszej ofercie jest nawet o kilkaset złotych niższa od pozostałych. Natomiast różnica pomiędzy wysokością rat pożyczki w pierwszej trójce rankingu wynosi kilkadziesiąt złotych – wynika z analizy Bankier.pl. Pod lupę wzięliśmy kredyty dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

fot. studiostoks / / Shutterstock

We wrześniowym rankingu przeanalizowaliśmy oferty kredytów firmowych na kwotę 450 tys. zł na okres 72 miesięcy. Banki przygotowały kalkulację w oparciu o profil przykładowego klienta opracowany przez redakcję – tj. dla przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą od 26 miesięcy. Do obliczeń zakładamy, że miesięczne przychody wynoszą 45 tys. zł, a dochód jest na poziomie 24 tys. zł.

Ponadto przyjęliśmy następujące założenia dotyczące profilu kredytobiorcy: przedsiębiorca ma dobrą historię kredytową bez opóźnień i bez otwartych rachunków kredytowych. Potencjalny klient zamierza sfinansować kredytem wydatki inwestycyjne.

Ranking najtańszych kredytów firmowych inwestycyjnych

Miejsce w rankingu najtańszych kredytów firmowych dla przedsiębiorców uzależnione jest od wysokości miesięcznej raty. W zestawieniu ujęte zostały oferty ośmiu instytucji. Dane ujęte w tabeli pochodzą bezpośrednio od banków i są przygotowane dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą z przykładu omówionego powyżej.

Ranking kredytów przeznaczonych na rozwój firmy bez ubezpieczenia – wrzesień 2023 r. Lp. Nazwa banku Kredyt Rata miesięczna Całkowity koszt kredytu 1. Nest Bank BIZnest Kredyt w Ratach Przedsiębiorca 7 709,05 zł 105 051,33 zł 2. BNP Paribas Kredyt inwestycyjny 7 757 zł 108 475 zł 3. Bank Millennium Kredyt firmowy 7 914 zł 131 068 zł 4. PKO Bank Polski Kredyt firmowy 7 927,36 zł 125 269,92 zł 5. ING Bank Śląski Pożyczka dla firm - Oferta - Niższa marża (bez zabezpieczenia) 8 450,71 zł 169 701,12 zł 6. Alior Bank Biznes Kredyt 8 544,61 zł 165 211,65 zł 7. Bank Pekao Kredyt inwestycyjny 8 604,57 zł bd 8. Bank Ochrony Środowiska Kredyt Inwestycyjny 8 678,16 zł 174 827,66 zł Źródło: opracowanie własne Bankier.pl na podstawie kalkulacji otrzymanych od banków

Najlepsze warunki kredytu firmowego na cele inwestycyjne na 450 tys. zł na okres 72 miesięcy bez ubezpieczenia przedstawił Nest Bank. Miesięczna rata pożyczki wynosi 7 709,05 zł. Natomiast całkowity koszt BIZnest Kredytu w Ratach Przedsiębiorca jest na poziomie 105 051,33 zł. Oznacza to, że przedsiębiorca ma łącznie do zwrotu kwotę 555 051,33 zł. Bank pobiera marżę w wysokości 0,10 proc. Osoby posiadające własną działalność, które chcą skorzystać z kredytu, muszą założyć bezpłatne konto firmowe w Nest Banku.

Drugie miejsce w rankingu kredytów firmowych zajął BNP Paribas. Miesięczna rata Kredytu inwestycyjnego to 7 757 zł. Całkowity koszt kredytu szacowany przez bank wynosi 108 475 zł. W praktyce oznacza to, że klient łącznie zwróci do banku 558 475 zł. BNP Paribas nie pobiera prowizji. Dodatkowym atutem dla przedsiębiorców rozważających zaciągnięcie pożyczki może być brak konieczności otwierania konta firmowego w banku.

Stawkę na podium w rankingu kredytów firmowych zamyka Bank Millennium. Miesięczna rata zobowiązania wynosi 7 914 zł. Natomiast całkowity koszt pożyczki inwestycyjnej jest na poziomie 131 068 zł, czyli łącznie do zapłacenia (wraz z częścią kapitałową) jest 581 068 zł. W celu otrzymania kredytu przedsiębiorcy nie muszą zakładać konta firmowego w banku.