Przedsiębiorcy stają przed wyborem banku, a wybór ten może być kluczowy dla efektywnego prowadzenia finansów firmy. Coraz częściej uwagę przyciągają dodatkowe premie oferowane na kontach firmowych, zwłaszcza dla tych, którzy startują w biznesie lub zastanawiają się nad zmianą banku. Wśród aktualnych ofert można znaleźć opcje umożliwiające otrzymanie nawet kilku tysięcy złotych za wykonywanie określonych aktywności.

W styczniu na tapet ponownie bierzemy oferty kont firmowych z premią. W trakcie analizy zwracaliśmy uwagę na cztery kryteria, w tym podstawowe opłaty związane z prowadzeniem rachunku oraz bonusy pieniężne. Parametry analizowaliśmy w następującej kolejności:

kwota miesięcznej opłaty za korzystanie z konta firmowego,

koszt przelewu zewnętrznego realizowanego za pośrednictwem bankowości internetowej i aplikacji mobilnej,

wysokość miesięcznej opłaty za używanie pierwszej karty debetowej wydanej do konta firmowego,

suma premii pieniężnych – kwota środków, które przedsiębiorca może otrzymać za wykonanie wskazanych aktywności bezpośrednio na rachunek bankowy.

W zestawieniu ujęliśmy podstawowe oferty kont firmowych dostępne dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą z uwzględnieniem aktualnych promocji bankowych dotyczących m.in. zwolnienia z miesięcznej opłaty za korzystanie z rachunku oraz możliwości uzyskania premii pieniężnej za wykonanie określonych w regulaminie aktywności.

Ranking najtańszych kont firmowych z premią pieniężną – styczeń 2024 r. Lp. Nazwa banku i rachunku Opłata za korzystanie z konta firmowego [m-c] Opłata za przelewy zewnętrzne internetowe [zł/szt.] Opłata za kartę płatniczą [m-c] Suma premii 1. Nest Bank 0 zł 0 zł 0 zł 4 300 zł BIZnest Konto

2. Santander Bank Polska 0 zł 0 zł 0 zł 2 400 zł Konto Firmowe Godne Polecenia

3. Citi Handlowy 0 zł 0 zł 0 zł 1 500 zł CitiKonto

4. Alior Bank 0 zł 0 zł 0 - 8 zł 2 900 zł iKonto Biznes

5. Bank Millennium 0 zł 0 - 1 zł 0 - 6 zł 1 000 zł Konto Mój Biznes

6. ING Bank Śląski 0 zł 0 - 1,20 zł 0 - 10 zł 600 zł Konto Direct dla Firmy

7. mBank 0 zł 0 - 1,50 zł 0 zł 500 zł mBiznes konto Standard

8. Bank Pekao 0 zł 0 - 1,50 zł 0 - 8 zł 2 000 zł Konto Przekorzystne Biznes

NA STRONIE BANKU Źródło: opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji udostępnionych przez banki, stan na 02.01.2024 r.

Nawet 4300 zł premii w Nest Banku

Oferta Nest Banku zajęła pierwsze miejsce w styczniowym rankingu kont firmowych z premią.

Trzy promocje do BIZnest Konta umożliwiają otrzymanie do 4300 zł bonusu pieniężnego. Natomiast samo prowadzenie rachunku jest bezterminowo darmowe. Warto wspomnieć, że klienci nie muszą spełniać żadnych dodatkowych warunków, aby korzystać z bezpłatnego prowadzenia konta. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku opłaty za korzystanie z pierwszej karty debetowej – to 0 zł miesięcznie. Nest Bank udostępnia również nielimitowaną pulę darmowych standardowych przelewów zewnętrznych zlecanych w bankowości online.

W pierwszej ofercie specjalnej „Otwórz BIZnest Konto i odbierz premię” w Nest Banku klienci mają możliwość otrzymać do 1900 zł, przy czym suma wypłacana jest w formie czterech nagród:

300 zł za aktywność (50 zł miesięcznie przez 6 pierwszych miesięcy), warunkiem wypłacenia środków w pierwszym miesiącu jest wykonanie jednej dowolnej transakcji: Blikiem, kartą lub przelewem (z wyłączeniem przelewu pomiędzy własnymi rachunkami w banku). Aby otrzymać środki w drugim i kolejnych miesiącach należy w takim miesiącu: zapewnić wpływ na rachunek w kwocie nie niższej niż 5000 zł, zrealizować z rachunku firmowego terminową płatność pełnej składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub płatność miesięcznej zaliczki podatku dochodowego do właściwego Urzędu Skarbowego oraz wykonać z rachunku firmowego 3 dowolne transakcje: Blikiem, kartą lub przelewem (z wyłączeniem przelewu pomiędzy własnymi rachunkami w banku);

(50 zł miesięcznie przez 6 pierwszych miesięcy), warunkiem wypłacenia środków w pierwszym miesiącu jest wykonanie jednej dowolnej transakcji: Blikiem, kartą lub przelewem (z wyłączeniem przelewu pomiędzy własnymi rachunkami w banku). Aby otrzymać środki w drugim i kolejnych miesiącach należy w takim miesiącu: zapewnić wpływ na rachunek w kwocie nie niższej niż 5000 zł, zrealizować z rachunku firmowego terminową płatność pełnej składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub płatność miesięcznej zaliczki podatku dochodowego do właściwego Urzędu Skarbowego oraz wykonać z rachunku firmowego 3 dowolne transakcje: Blikiem, kartą lub przelewem (z wyłączeniem przelewu pomiędzy własnymi rachunkami w banku); 700 zł za zawarcie umowy o kredyt firmowy w ciągu 180 dni od złożenia wniosku o otwarcie konta;

o kredyt firmowy w ciągu 180 dni od złożenia wniosku o otwarcie konta; 300 zł za utrzymywanie salda na poziomie co najmniej 50 tys. zł miesięcznie. Nagroda wypłacana jest w częściach po 50 zł przez sześć kolejnych miesięcy pod warunkiem utrzymania salda na wskazanym poziomie;

na poziomie co najmniej 50 tys. zł miesięcznie. Nagroda wypłacana jest w częściach po 50 zł przez sześć kolejnych miesięcy pod warunkiem utrzymania salda na wskazanym poziomie; 600 zł za wymianę walut, jeżeli klient w pełnym miesiącu kalendarzowym wykona przewalutowanie pomiędzy swoimi rachunkami prowadzonymi w złotych polskich oraz euro na łączną kwotę 10 000 euro otrzyma 50 zł. Nagroda wypłacana jest przez maksymalnie 12 pierwszych pełnych miesięcy kalendarzowych od otwarcia konta firmowego.

Promocja „Otwórz BIZnest Konto i odbierz premię” w Nest Banku obowiązuje od 3 listopada 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

W ramach drugiej promocji „Nawet 400 zł za terminal płatniczy” w Nest Banku przedsiębiorcy posiadający konto firmowe mogą liczyć na otrzymanie bonusu pieniężnego za podpisanie umowy o terminal płatniczy, którego dostawcą jest PayTel S.A. Kwota premii jest uzależniona od typu terminala i sumy obrotów przyjętych na urządzeniu. Jej kwota waha się od 100 do 400 zł. Oferta „Nawet 400 zł za terminal płatniczy” jest ważna do odwołania.

Kolejna oferta specjalna „Polecam Nest Bank – III edycja” w Nest Banku umożliwia otrzymanie do 2000 zł za polecanie kont indywidualnych i firmowych oraz kredytów firmowych. Za polecenie Nest Konta, które będzie aktywne, klient otrzyma 100 zł, za aktywne BIZnest Konto – 400 zł. Z kolei za skuteczne polecenie kredytu firmowego można zyskać 1 proc. kwoty kredytu przyznanego znajomemu – nie więcej niż 1000 zł jednorazowo. Promocja „Polecam Nest Bank – III edycja” obowiązuje do 31 stycznia 2024 r.

Nawet 2400 zł bonusu w Santander Banku Polska

Na pozycji wicelidera uplasowała się oferta Santander Banku Polska. Przedsiębiorcy posiadający Konto Firmowe Godne Polecenia mogą korzystać z bezterminowego zwolnienia z miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku, wykonywanie przelewów zewnętrznych online oraz miesięcznego kosztu korzystania z karty debetowej. W „Promocją Godną Polecenia” klienci mogą otrzymać do 2400 zł premii pieniężnej, w tym:

do 1200 z ł (max. 3 proc.) zwrotu za transakcje kartą lub transakcje Blik,

ł (max. 3 proc.) zwrotu za transakcje kartą lub transakcje Blik, 250 zł za logowanie na konto firmowe w aplikacji mobilnej (w ofercie „500 zł na start”),

za logowanie na konto firmowe w aplikacji mobilnej (w ofercie „500 zł na start”), 300 zł za skorzystanie z usług eKsięgowości,

za skorzystanie z usług eKsięgowości, 300 zł za zawarcie umowy o terminal płatniczy,

za zawarcie umowy o terminal płatniczy, 300 zł za finansowanie działalności w formie produktu kredytowego,

za finansowanie działalności w formie produktu kredytowego, 300 zł za finansowanie działalności w formie leasingu lub pożyczki leasingowej na kwotę min. 10 tys. zł.

„Promocja Godna Polecenia” oferowana w Santander Banku Polska obowiązuje do 31 marca 2024 r.

Citi Handlowy z 1500 zł premii

Trzecią pozycję w styczniowym rankingu zajął bank Citi Handlowy. Przedsiębiorcy, którzy otworzą CitiKonto w promocji mogą otrzymać premię pieniężną do 1500 zł za wykonanie aktywności określonych w regulaminie. Dodatkowo warto wspomnieć, że w ofercie specjalnej dostępne jest zwolnienie na okres 24 miesięcy opłaty miesięcznej za prowadzenie konta, korzystanie z karty debetowej oraz realizację przelewów zewnętrznych online.

Promocja „CitiKonto w ofercie dla biznesu. Moc korzyści, moc Twojego biznesu – edycja 2” w banku Citi Handlowym umożliwia przedsiębiorcom otrzymanie premii pieniężnej w łącznej wysokości do 1500 zł, w tym:

100 zł za założenie konta firmowego,

za założenie konta firmowego, 50 zł za wyrażenie zgody na kontakt z nami,

za wyrażenie zgody na kontakt z nami, 100 zł za wykonanie przelewu do ZUS,

za wykonanie przelewu do ZUS, 50 zł za otwarcie konta osobistego,

za otwarcie konta osobistego, 100 zł za zlecenie walutowe w CitiKantor,

za zlecenie walutowe w CitiKantor, do 600 zł za transakcje kartą płatniczą,

za transakcje kartą płatniczą, 500 zł za podpisanie umowy o produkt kredytowy.

Oferta „CitiKonto w ofercie dla biznesu. Moc korzyści, moc Twojego biznesu – edycja 2” obowiązuje od 20 grudnia 2023 r. do 19 czerwca 2024 r.