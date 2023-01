Miesięczna opłata za konto firmowe, koszt korzystania z karty debetowej oraz cena przelewów internetowych do innych banków – to podstawowe czynniki, na które przedsiębiorcy zwracają uwagę przy wyborze konta firmowego. Przeanalizowaliśmy, czy na polskim rynku są produkty oferujące brak opłat za wymienione usługi bez konieczności spełniania dodatkowych warunków.

fot. Jat306 / / Shutterstock

Konto firmowe to nieodłączny element prowadzenia działalności gospodarczej. Jak wybrać najlepszy produkt? Każdy przedsiębiorca może zwracać uwagę na inne koszty, my w styczniowym rankingu skupiamy się na tych najbardziej podstawowych. Tym razem pod uwagę wzięliśmy następujące czynniki: w pierwszej kolejności wysokość miesięcznej opłaty za prowadzenie konta, następnie miesięczną opłatę za korzystanie z karty debetowej oraz koszt przelewów zwykłych zlecanych za pośrednictwem bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej.

Ranking najtańszych kont firmowych – styczeń 2023 r. Lp. Nazwa banku Nazwa rachunku Opłata za prowadzenie Opłata za kartę debetową Opłata za przelew zwykły internetowy zewnętrzny 1. Nest Bank BIZnest Konto 0 zł 0 zł 0 zł 2. BOŚ Bank Konto Elastyczne Taryfa Oszczędna 0 zł 0-7 zł (1) 0-1,50 zł (2) 3. Alior Bank iKonto Biznes 0 zł 0-8 zł (3) 0 zł 4. CitiHandlowy Pakiet Citi Priority 0 zł 10 zł 0-1,50 zł (4) 5. Bank Pekao Konto Przekorzystne Biznes 0-9 zł (5) 0-8 zł (6) 0-1,50 zł (7) 6. Credit Agricole Konto Biznes 0-10 zł (8) 0-7 zł (9) 0-1 zł (10) 7. PKO Bank Polski PKO Konto Firmowe 0-12 zł (11) 0-10 zł (12) 0-1 zł (13) 8. BNP Paribas Konto Otwarte na Biznes 0-15 zł (14) 0-7 zł (15) 0-1,50 zł (16) 9. Bank Pocztowy Pocztowe Konto Firmowe 0-15 zł (17) 5-9 zł (18) 0 zł 10. mBank mBiznes konto Standard 0-19 zł (19) 0 zł 0-1,50 zł (20) 11. ING Bank Śląski Konto Direct dla Firmy 0-19 zł (21) 0-7 zł (22) 0-1,20 zł (23) 12. Bank Millennium Konto Mój Biznes 0-20 zł (24) 0-6 zł (25) 0-1 zł (26) 13. Santander Bank Polska Konto Firmowe Godne Polecenia 0-25 zł (27) 0-7 zł (28) 0-1,30 zł (29) 14. Volkswagen Bank PLUS Konto Biznes 10 zł 9 zł 0-1 zł (30) 15. Toyota Bank Rachunek Firmowy 15 zł 3,33 zł (33) 0-3 zł (31) 16. Plus Bank Rachunek Biznes 40 zł 10 zł 0-2 zł (32) Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji udostępnionych przez banki, stan na 05.01 porównywarki produktów finansowych www.bankier.pl/smart Dodatkowe informacje o opłatach wskazanych w tabeli (1) Opłata wynosi 0 zł pod warunkiem wykonania transakcji bezgotówkowych kartą debetową na kwotę min. 500 zł. (2) Bezpłatnych jest 5 pierwszych przelewów w miesiącu, każdy kolejny 1,50 zł. (3)Korzystanie z karty jest bezpłatne pod warunkiem wykonania co najmniej 4 transakcji bezgotówkowych w miesiącu. (4) Pierwsze 30 przelewów darmowe, każdy kolejny 1,50 zł. (5) Bezpłatnie przez pierwsze dwa lata, później 0 zł po spełnieniu warunków aktywności. (6) 0 zł pod warunkiem wykonania transakcji bezgotówkowych kartą debetową na kwotę min. 500 zł w miesiącu. (7) Darmowe pierwsze 15 przelewów w miesiącu, każdy kolejny 1,50 zł. (8) 0 zł jeżeli w miesiącu wykonano co najmniej 1 przelew do ZUS lub zapewniono wpływy min. 2000 zł na konto. (9) Brak opłaty pod warunkiem spełnienia wymogów aktywności. (10) Darmowe przelewy przez 12 miesięcy, później 1 zł/szt. (11) Bez opłat przez 6 miesięcy dla podmiotów prowadzących działalność krócej niż 12 miesięcy. Dla pozostałych 0 zł pod warunkiem zapewnienia wpływu na konto w wysokości co najmniej 2000 zł miesięcznie. (12) 0 zł pod warunkiem wykonania min. 10 przelewów w miesiącu. (13) 10 darmowych przelewów w miesiącu, poźniej: 1 zł/szt. (14) 0 zł przez rok dla podmiotów prowadzących działalność do 6 miesięcy. Pozostali klienci są zwolnieni z opłaty, jeżeli średniomiesięczne saldo wynosi co najmniej 3000 zł lub suma wpływów jest wyższa niż 20000 zł w miesiącu. (15)Zwolnienie z opłaty pod warunkiem wykonania transakcji na kwotę co najmniej 700 zł w miesiącu lub miesięcznych wpływów na kwotę powyżej 100000 zł. Przy sumie miesięcznych wypływów pomiędzy 20 a 100 tys. zł koszt to 3,50 zł (bez zwolnienia). (16) 0 zł za przelewy przy wpływach powyżej 100000 zł miesięcznie. Pakiet 40 darmowych przelewów dla klientów z wpływami pomiędzy 20 a 100 tys. zł. Po wykorzystaniu: 0,90 zł/szt. Pakiet 20 bezpłatnych przelewów przy wpływach poniżej 20000 zł miesięcznie, każdy kolejny: 1,50 zł. (17) Bez opłat pod warunkiem posiadania aktywnej karty debetowej i zapewnienia wpływu na kwotę co najmniej 2000 zł w miesiącu. (18) 5 zł za kartę (niebiometryczną), 9 zł za kartę biometryczną (19) 0 zł przez dwa lata, później 0 zł pod warunkiem wykonania min. 1 przelewu do ZUS w miesiącu. (20) Darmowe przelewy przez 2 lata, później 1,50 zł/szt. (21) 0 zł pod warunkiem spełnienia warunków aktywności. (22) Bez opłat pod warunkiem wykonania transakcji na kwotę min. 300 zł w miesiącu. (23) 0 zł pod warunkiem spełnienia warunków aktywności, w innym wypadku 1,20 zł/szt. (24) 0 zł przez dwa lata, później po spełnieniu wymogów aktywności. (25) 0 zł pod warunkiem wykonania transakcji bezgotówkowych kartą na kwotę co najmniej 500 zł. (26) Pierwsze 20 przelewy w miesiącu są darmowe, każdy kolejny 1 zł. (27) Zwolnienie z opłaty pod warunkiem wykonania 1 przelewu do ZUS na min. 200 zł. (28) Bez opłaty pod warunkiem wykonania transakcji kartą na kwotę co najmniej 400 zł. (29) 0 zł za 10 przelewów w miesiącu. Później 1,30 zł/szt. (30) 500 przelewów bezpłatnych, każdy kolejny 1 zł. (31) 1000 przelewów darmowych, każdy kolejny 3 zł. (32) Bez opłat 6 przelewów, później: 2 zł/szt.

Przygotowując zestawienie, uwzględnialiśmy promocyjne oferty w każdym z banków. W opisach pod tabelą znajdują się szczegółowe informacje dotyczące ich czasu trwania. W zestawieniu przedstawione zostały również opłaty, które obowiązują przedsiębiorcę po upływie promocji.

Najtańsze konto firmowe w Nest Banku

Pierwsze miejsce w rankingu zajmuje BIZnest Konto od Nest Banku. Prowadzenie rachunku firmowego jest bezpłatne, bez konieczności spełniania dodatkowych warunków. Identycznie wygląda sytuacja w przypadku pierwszej karty debetowej – tutaj również przedsiębiorcy nie ponoszą miesięcznych kosztów za jej używanie. Bezpłatne przelewy internetowe krajowe (Elixir) w tym do ZUS i US dla klientów biznesowych Nest Banku są nielimitowane.

BOŚ Bank z darmowym kontem

Wiceliderem w rankingu jest Konto Elastyczne w Taryfie Oszczędnej w BOŚ Banku. Prowadzenie rachunku firmowego, podobnie jak w Nest Banku, jest za darmo – bez dodatkowych warunków. Miesięczna opłata za korzystanie z karty debetowej wynosi 0 zł, jeżeli klient wykona transakcje na kwotę co najmniej 500 zł w ciągu miesiąca. W innym przypadku to koszt rzędu 7 zł. W BOŚ Banku pięć przelewów internetowych zewnętrznych w miesiącu jest bezpłatnych. Stawka za każdy kolejny to 1,50 zł.

Tani rachunek w Alior Banku

Trzecie miejsce zajmuje iKonto Biznes w Alior Banku. Również w tym przypadku przedsiębiorca może liczyć na darmowe konto firmowe bez ograniczeń – tak jak w Nest Banku i BOŚ Banku. Karta debetowa może być za 0 zł pod warunkiem wykonania nią min. 4 transakcji miesięcznie. Jeżeli klient nie spełni tego wymagania, to opłata wyniesie 8 zł. Alior Bank udostępnia pakiet nielimitowanych przelewów zewnętrznych.