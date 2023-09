„Bezpieczny kredyt 2 procent” w niebezpiecznym dla banków momencie. Czas na obniżki?

Do programu preferencyjnych kredytów hipotecznych dołączyły kolejne banki i w propozycjach widać w końcu większe zróżnicowanie. Mocne cięcie stóp sprawiło jednak, że znacznie szybciej nadszedł moment zrównania się stawek dla zwykłych hipotek i „Bezpiecznego kredytu 2 procent”. Banki mają twardy orzech do zgryzienia.

fot. Fotokon / Sandra Matic / / Shutterstock

Wrzesień przyniósł dwa debiuty na gorącym rynku „Bezpiecznego kredytu 2 procent”. Na scenie pojawił się najpierw Bank Ochrony Środowiska, a potem gracz wagi ciężkiej – mBank. BOŚ przedstawił ofertę w wersji klasycznej i eko. Oprocentowanie w pierwszym okresie otrzymywania dopłat skopiował jednak wprost z pierwszego odczytu wskaźnika, podobnie jak większość banków biorących udział w schemacie.

Kalkulator "Bezpiecznego kredytu 2 proc." Pobierz kalkulator "Bezpiecznego kredytu 2 proc."

Chcesz sprawdzić, jaka będzie rata po dopłacie? Zastanawiasz się, na jaką kwotę kredytu będzie Cię stać? Chcesz dowiedzieć się, jak długość okresu spłaty wpłynie na raty? Pobierz kalkulator, który wyliczy szacunkowy harmonogram kredytu z dofinansowaniem - "pełną" ratę i ratę po dopłacie.

Pobierz poradnik zostawiając zgody, albo zapłać 20 zł Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Pobierz bezpłatnie

Kup Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

mBank podszedł do sprawy inaczej. Po pierwsze, bank wymaga co najmniej 20 procent wkładu własnego. Po drugie, zróżnicował stawki oprocentowania już w okresie otrzymywania dopłat w zależności od segmentu klienta, jego statusu (nowy lub obecny), a także energochłonności nieruchomości. Kredytodawca przyciągnie do siebie zatem nie wszystkich zainteresowanych „Bezpiecznym kredytem 2 procent”, ale raczej pewien wycinek rynku.

Reklama

Zobacz także Bezpieczny kredyt hipoteczny 2%? Porozmawiaj z ekspertami

Nowi gracze z grona banków komercyjnych wprowadzili zatem trochę nowych „smaczków” do selekcji produktów z dopłatami do rat. We wrześniowym zestawieniu symulacji uwzględniliśmy już debiutantów.

Najlepszy „Bezpieczny kredyt 2 proc.” – ranking

Podobnie jak w przypadku „komercyjnych” kredytów pokazujemy propozycje banków dla rodziny „dwa plus jeden” mieszkającej w Warszawie.

Profilowi klienci kupują 55-metrowe mieszkanie z rynku wtórnego kosztujące 600 tys. zł. Zakładamy, że kredytobiorcy mają co miesiąc do dyspozycji łącznie 13 tys. zł. 29-letnia kobieta zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony i zarabia 7 tys. zł netto. Jej 32-letni partner ma podobną sytuację, lecz nieco niższe zarobki – 6 tys. zł miesięcznie. Para nie spłaca obecnie żadnych zobowiązań kredytowych, a historia kredytobiorców odnotowana w BIK nie zawiera negatywnych wpisów.

We wrześniowych symulacjach dominuje ta sama początkowa stawka oprocentowania co w sierpniu. Nie jest ona oczywiście przypadkowa. Przypomnijmy, że 7,14 proc. to wartość wskaźnika używanego do wyliczania dopłat. Dzięki takiemu „ustawieniu” oprocentowania klient płaci w pierwszym okresie dofinansowania odsetki takie, jakie płaciłby przy oprocentowaniu równym 2 proc. Na tym tle wyróżnia się Alior Bank i mBank.

„Bezpieczny kredyt 2 proc.” na 480 000 zł, na 25 lat, LTV 80 proc., oprocentowanie okresowo stałe, raty malejące (dla profilowych kredytobiorców) Lp. Bank Oprocentowanie Marża po okresie stałego oprocentowania Pierwsza rata malejąca (po dopłacie) Łączny koszt kredytu z uwzględnieniem dopłat (1) RRSO (2) 1. Alior Bank ZAPYTAJ

O KREDYT 6,380% 2,19% 2 061 zł 275 444 zł 4,26% 2. Bank BPS ZAPYTAJ

O KREDYT 7,14% 1,90% 2 367 zł 277 467 zł 4,01% 3. mBank – klient stały ZAPYTAJ

O KREDYT 7,29% 2,14% 2 460 zł 292 977 zł 4,38% 4. BOŚ ZAPYTAJ

O KREDYT 7,14% 2,35% 2 400 zł 300 907 zł 4,16% 6. PKO BP ZAPYTAJ

W BANKU 7,14% Brak danych 2 360 zł 305 782 zł 4,41% 7. Velo Bank ZAPYTAJ

W BANKU 7,14% 2,10% 2 400 zł 318 675 zł 4,35% 8. Bank Pekao ZAPYTAJ

W BANKU 7,14% 2,50% 2 400 zł 335 011 zł 4,44% 9. mBank ZAPYTAJ

O KREDYT 8,64% 3,49% 3 000 zł 374 247 zł 5,65% (1) Za łączny koszt kredytu uważamy sumę odsetek, prowizję, koszt ubezpieczenia pomostowego, ubezpieczenia niskiego wkładu i koszt innych ubezpieczeń z wyłączeniem ubezpieczenia nieruchomości. Koszt podawany na podstawie symulacji przygotowanych przez banki. (2) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania podawana przez bank w symulacji. Źródło: Bankier.pl na podstawie informacji od banków, 6-14.9.2023 r.

W sierpniowym zestawieniu kredytów z dopłatami zwróciliśmy uwagę na jeden z fragmentów ustawy regulującej zasady oferowania preferencyjnego finansowania.

„Bank kredytujący udziela rodzinnego kredytu mieszkaniowego i Bezpiecznego kredytu 2%, ustalając stopę oprocentowania i wysokość prowizji na warunkach nie gorszych niż warunki, na jakich w ramach oferty kredytowej tego banku kredytobiorca uzyskałby kredyt hipoteczny na ten sam cel, spłacany w taki sam sposób, w takim samym okresie, w takiej samej wysokości i o takiej samej wysokości wkładu własnego (…)”

Mocne obniżenie stóp procentowych doprowadziło do sytuacji, w której znacząco obniżają się stawki oprocentowania proponowane w zwykłych kredytach hipotecznych. Jeśli porównamy symulacje przygotowane przez kredytodawców dla takiego samego profilu kredytobiorców, wkładu własnego i kwoty kredytu jak wyżej, to dostrzeżemy, że warunki „BK2” i komercyjnego finansowania są do siebie bardzo zbliżone (oczywiście poza dopłatami). Przykładowo, w Banku Pekao różnica stawek oprocentowania to już zaledwie 0,07 pp.

Są jednak banki, w których „Bezpieczny kredyt 2 procent” ma wyższe oprocentowanie (przed dopłatą) niż klasyczna hipoteka. A to już można uznać za brak spełnienia ustawowych wymagań. Już dziś można powiedzieć, że stawka 7,14 proc. przestała być atrakcyjna, a w propozycjach hipotek z okresowo stałym oprocentowaniem dominować zaczynają stawki zaczynające się od cyfry „6”. Problem z rozjeżdżającymi się warunkami zwykłych i preferencyjnych kredytów będą zatem miały lada moment wszystkie banki.