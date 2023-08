Banki nie mają wyjścia – „Bezpieczny kredyt 2 proc.” będzie coraz lepszy

Rząd niespodziewanie zmienił zasady udzielania Bezpiecznego Kredytu 2% Wygląda na to, że działanie po cichu weszło naszym rządzącym w nawyk. Tym razem postanowili niepostrzeżenie wprowadzić zmiany w warunkach udzielania Bezpiecznego Kredytu 2%. Nie wszystkim wyjdą one na dobre. Co się zmieni? Zapraszam do lektury!