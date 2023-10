"Bezpieczny kredyt 2 procent" nadal atrakcyjny. Zwykłe hipoteki znowu zostają w tyle

Sprzedaż kredytów z dopłatami zaczyna lekko spowalniać, ale nadal wygląda imponująco na tle hipotecznej mizerii poprzednich kwartałów. W cennikach banków zaszła seria zmian, która spowodowała, że kredyt preferencyjny znowu błyszczy w porównaniach z komercyjnymi odpowiednikami.

fot. Pavel1964 / / Shutterstock

Lista banków komercyjnych oferujących „Bezpieczny kredyt 2 procent” nie poszerzyła się w październiku, a najbliższa aktualizacja wskaźnika używanego do wyliczania dopłat będzie miała miejsce dopiero w listopadzie. Nic zatem dziwnego, że w zestawie propozycji kredytów mieszkaniowych z dofinansowaniem nie zaszły zmiany, a korekty ograniczają się wyłącznie do niektórych parametrów w pojedynczych bankach.

Przypomnijmy, że we wrześniu, po kilku miesiącach od startu „Bezpiecznego kredytu 2 procent”, na rynku pojawiły się oferty Banku Ochrony Środowiska oraz mBanku. Nowi gracze wprowadzili nieco zróżnicowania do selekcji produktów z dopłatami do rat. BOŚ zaproponował wersję „eko” preferencyjnego finansowania (czytaj – zrównania stawki ze wskaźnikiem "BK2"), a mBank odszedł od szablonowego mechanizmu ustalania oprocentowania i zaproponował kilka odmian produktu w zależności od segmentu i statusu klienta.

Najlepszy „Bezpieczny kredyt 2 proc.” – ranking

Podobnie jak w przypadku „komercyjnych” kredytów pokazujemy propozycje banków dla rodziny „dwa plus jeden” mieszkającej w Warszawie.

Profilowi klienci kupują 55-metrowe mieszkanie z rynku wtórnego kosztujące 600 tys. zł. Zakładamy, że kredytobiorcy mają co miesiąc do dyspozycji łącznie 13 tys. zł. 29-letnia kobieta zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony i zarabia 7 tys. zł netto. Jej 32-letni partner ma podobną sytuację, lecz nieco niższe zarobki – 6 tys. zł miesięcznie. Para nie spłaca obecnie żadnych zobowiązań kredytowych, a historia kredytobiorców odnotowana w BIK nie zawiera negatywnych wpisów.

„Bezpieczny kredyt 2 proc." na 480 000 zł, na 25 lat, LTV 80 proc., oprocentowanie okresowo stałe, raty malejące (dla profilowych kredytobiorców) Lp. Bank Oprocentowanie Marża po okresie stałego oprocentowania Pierwsza rata malejąca (po dopłacie) Łączny koszt kredytu z uwzględnieniem dopłat (1) RRSO (2)" 1. Bank BPS

7,14% 1,90% 2 367 zł 277 467 zł 4,01% 2. Alior Bank

6,868% 2,19% 2 371 zł 285 703 zł 4,49% 3. PKO BP – klient stały

7,14% Brak danych 2 454 zł 288 660 zł 4,21% 4. Bank Pekao

7,14% 2,50% 2 400 zł 294 599 zł 4,19% 5. BOŚ

7,14% 2,35% 2 400 zł 295 237 zł 4,10% 6. Velo Bank

7,14% 2,87% 2 400 zł 317 135 zł 4,27% 7. mBank – klient stały

7,29% 2,14% 2 460 zł 358 579 zł 4,95% 8. mBank

8,64% 3,49% 3 000 zł 452 736 zł 6,23% (1) Za łączny koszt kredytu uważamy sumę odsetek, prowizję, koszt ubezpieczenia pomostowego, ubezpieczenia niskiego wkładu i koszt innych ubezpieczeń z wyłączeniem ubezpieczenia nieruchomości. Koszt podawany na podstawie symulacji przygotowanych przez banki. (2) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania podawana przez bank w symulacji. Źródło: Bankier.pl na podstawie informacji od banków, 5-11.10.2023 r.

Prezentując wrześniowe zestawienie kredytów z dopłatami wskazaliśmy, że istnieją banki, w których „Bezpieczny kredyt 2 procent” ma wyższe oprocentowanie (przed dopłatą) niż klasyczna hipoteka dla tego samego profilu kredytobiorców. Tymczasem ustawa wprowadzająca schemat wskazuje, że „„Bank kredytujący udziela rodzinnego kredytu mieszkaniowego i Bezpiecznego kredytu 2%, ustalając stopę oprocentowania i wysokość prowizji na warunkach nie gorszych niż warunki, na jakich w ramach oferty kredytowej tego banku kredytobiorca uzyskałby kredyt hipoteczny na ten sam cel, spłacany w taki sam sposób, w takim samym okresie, w takiej samej wysokości i o takiej samej wysokości wkładu własnego (…)”.

W październiku, można powiedzieć, stał się cud. W żadnym z banków zwykła hipoteka nie wyprzedza „Bezpiecznego kredytu 2 procent” pod względem oprocentowania. I to pomimo cięcia stóp procentowych o kolejne 0,25 pp. Efekt został osiągnięty jednak nie poprzez obniżki parametrów dla preferencyjnych hipotek, ale przez podwyżki w komercyjnych kredytach.