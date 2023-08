Darmowe wypłaty ze wszystkich bankomatów na świecie, karta za zero, brak prowizji za przewalutowanie czy dostęp do osobistego doradcy – to i wiele więcej oferuje całkiem liczne grono banków w koncie premium. Czy nowy klient może liczyć na dodatkowe przywileje? Sprawdziliśmy aktualne oferty banków.

fot. Pixel-Shot / / Shutterstock

Po kilku miesiącach przerwy redakcja Bankier.pl wzięła pod lupę aktualnie oferowane przez banki konta typu premium. Analiza objęta aż 8 parametrów. Za każdy z nich dana instytucja może zdobyć jeden punkt. Ich suma decyduje o zajmowanej pozycji w tabeli. Na tapet zostały wzięte następujące parametry:

Czy oferta obejmuje czasowe zwolnienie z opłaty za prowadzenie konta dla nowego klienta w ramach promocji?

Czy oferta obejmuje czasowe zwolnienie z innych opłat dla nowego klienta w ramach promocji?

Czy bank proponuje promocyjne oprocentowanie na koncie oszczędnościowym, z którego może skorzystać nowy klient?

Czy konto może być darmowe po upływie (ewentualnego) okresu promocyjnego, tzn. czy bank przewiduje możliwość uzyskania zwolnienia z opłaty pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymogów?

Czy karta debetowa jest darmowa lub może być darmowa pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymogów?

Czy bank oferuje darmowe wypłaty z bankomatów na całym świecie oraz w oddziałach banku zlokalizowanych w kraju?

Czy bank nie nalicza prowizji za przewalutowanie?

Czy bank udostępnia możliwość konsultacji z indywidualnym doradcą?

Reklama

Ranking nie obejmuje rachunków należących do segmentu private banking. Do zestawienia włączyliśmy natomiast rachunki z oferty dla klientów indywidualnych, o ile bank promuje je pod szyldem konto premium/konto VIP i nie ma jednocześnie wydzielonego segmentu dla klienta zamożnego (bankowość osobista).

Najlepsze konta premium dla nowego klienta

Ranking kont premium – sierpień 2023 r. Lp. Bank Konto SUMA Oferta dla nowego klienta: A) Czasowe zwolnienie z opłaty za prowadzenie B) Czasowe zwolnienie z innych opłat C) Promocyjne oprocentowanie na koncie oszczędnościowym Pozostałe elementy oferty: D) Czy konto premium może być darmowe? E) Czy karta debetowa do konta premium może być darmowa? F) Darmowe wypłaty w oddziale i z bankomatów na całym świecie G) Brak prowizji za przewalutowanie H) Opieka indywidualnego doradcy A B C D E F G H 1. Bank Pekao Konto Świat Premium 8 1 1 1 1 1 1 1 1 2. mBank mKonto Intensive 7 1 1 1 1 0 1 1 1 3. ING Bank Śląski Konto z Lwem Active 6 0 1 1 1 1 1 0 1 Santander Bank Polska Konto Select 6 0 0 1 1 1 1 1 1 4. BNP Paribas Bank Polska Moje Konto Premium 5 0 0 1 1 1 0 1 1 Citi Handlowy Citigold 5 0 0 0 1 1 1 1 1 Credit Agricole Konto dla Ciebie VIP 5 0 1 0 1 1 1 1 0 PKO Bank Polski Konto AURUM 5 0 0 1 1 1 1 0 1 VeloBank VeloKonto Premium 5 0 0 1 1 1 1 1 0 5. Bank BPS VIPkonto 4 0 0 0 1 1 1 1 0 Bank Millennium Konto Prestige World 4 0 0 1 1 1 1 0 0 BOŚ Bank EKOkonto VIP 4 0 0 1 1 1 1 0 0 Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie tabel opłat i prowizji oraz stron internetowych banków, stan na 9 sierpnia 2023 r.

Na pierwszym miejscu lipcowego rankingu kont premium Bankier.pl uplasowało się Konto Świat Premium z oferty Banku Pekao. Jest to jedyny rachunek spośród analizowanych, który zdobył maksymalną liczbę punktów. Konto Świat Premium dedykowane jest klientom z oszczędnościami min 200 tys. zł i dla tych klientów prowadzenie konta jest darmowe. Dodatkowo nowi klienci, którzy przystąpią do promocji, mogą liczyć, że ich Konto Świat Premium będzie zwolnione z opłaty przez 3 pierwsze miesiące bez żadnych dodatkowych warunków. Promocja może zostać przedłużona na kolejne 12, a nawet 36 miesięcy jeżeli klient, zgodnie z regulaminem promocji, ma Pożyczkę Ekspresową lub produkty inwestycyjne na kwotę min 50 tys. zł.

Klient, który jest właścicielem Konta Świat Premium, zostanie objęty opieką Doradcy Osobistego Premium w wybranych placówkach Pekao, który przedstawi i dopasuje rozwiązania finansowe do konkretnych potrzeb klienta. Karta debetowa wydawana do Konta Świat Premium jest bezwarunkowo darmowa i pozwala na wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą za darmo i bez kosztów przewalutowania. Bank zachęca klientów do skorzystania z oferty Świata Premium promocją na Koncie Oszczędnościowym Premium. Klienci mogą na nim ulokować do 200 tys. zł przez 6 kolejnych miesięcy i korzystać z podwyższonego oprocentowania do 7 proc. w skali roku.

Kalkulator "Bezpiecznego kredytu 2 proc." Pobierz kalkulator "Bezpiecznego kredytu 2 proc." Chcesz sprawdzić, jaka będzie rata po dopłacie? Zastanawiasz się, na jaką kwotę kredytu będzie Cię stać? Chcesz dowiedzieć się, jak długość okresu spłaty wpłynie na raty? Pobierz kalkulator, który wyliczy szacunkowy harmonogram kredytu z dofinansowaniem - "pełną" ratę i ratę po dopłacie. Pobierz poradnik zostawiając zgody, albo zapłać 20 zł

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Niewiele do lidera zabrakło propozycji mBanku, którą jest mKonto Intensive w pakiecie z kartą debetową Visa Świat Intensive. W tym układzie bank zdobył 7 punktów, czyli o 1 punkt mniej niż zwycięzca rankingu. To kolejne konto objęte promocjami dla zainteresowanych tym wariantem rachunku.

Osoby, które zmienią wariant konta osobistego właśnie na mKonto Intensive, otrzymają zwolnienie z opłaty za prowadzenie i z opłaty za kartę Visa Świat Intensive na 6 miesięcy. Dodatkową zaletą jest wyższe oprocentowanie na koncie Moje cele sięgające 8 proc. w skali roku. Po okresie promocji opłata za konto wynosi 49,50 zł miesięcznie, ale jest ona do uniknięcia pod warunkiem zapewniania wpływów w wysokości min. 7 tys. zł miesięcznie lub utrzymywania aktywów na poziomie min. 100 tys. zł. Tego samego nie można powiedzieć o karcie debetowej, gdyż opłata za nią wynosi stałe 10 zł. Pozwala ona jednak na darmowe wypłaty z bankomatów na całym świecie i dokonywanie płatności w obcych walutach bez prowizji za przewalutowanie. Każdy posiadacz konta może poradzić się osobistego eksperta w placówce banku.

Podium zamykają Konto Select od Santander Banku Polska oraz Konto z Lwem Active od ING Banku Śląskiego, które uzyskały 6 na 8 możliwych punktów.

Nowi klienci Santander Banku Polska mogą skorzystać z lepszego oprocentowania na Koncie oszczędnościowym Select, które wynosi 5 proc. rocznie i będzie się naliczać do 30 października br., o ile klient spełni warunki aktywności. Opłata za konto wynosi 45 zł lub 0 zł, jeśli klient utrzyma saldo aktywów w wysokości min. 150 tys. zł lub będzie zapewniał wpływy na poziomie co najmniej 10 tys. zł. Karta jest darmowa, podobnie jak wypłaty ze wszystkich maszyn na świecie i w placówce. Brak przewalutowania i osobisty doradca Select to kolejne atuty tej oferty.

Oferta ING Banku Śląskiego to konto premium z promocją na ubezpieczenie do konta na pół roku oraz podwyższoną do 7,90 proc. w skali roku stawką procentową na koncie oszczędnościowym. Opłata za prowadzenie Konta z Lwem Active to 45 zł, których bank może nie pobrać, jeśli klient spełni jeden z trzech warunków (suma wpływów na poziomie min. 10 tys. zł/m-c lub osiągnięcie średniego poziomu inwestycji na poziomie min. 100 tys. zł lub posiadanie aktywów w wysokości 200 tys. zł). Darmowe usługi to wypłaty z bankomatów, podstawowa obsługa kasowa (wypłaty i wpłaty gotówkowe), a także korzystanie z karty debetowej. Klienci banku mogą również poradzić się osobistego specjalisty premium. Przewalutowanie transakcji zagranicznych wynosi 3 proc.

Monika Dekrewicz