Ranking kont oszczędnościowych na wysokie kwoty. Można zarobić do 2,51 proc. rocznie

Posiadacze wyższych oszczędności, którzy nie chcą zamrażać swoich pieniędzy na lokacie, mogą liczyć na stawkę w wysokości do 2,51 proc. w skali roku. Tyle można zarobić, wpłacając do 100 000 zł. W tabeli na dwukrotnie wyższą kwotę na czele znalazła się oferta na niewiele niższy procent – 2,50 proc. rocznie.

W tradycyjnym rankingu kont oszczędnościowych gromadzimy najlepsze oferty na 10 000 zł. Tym razem przygotowaliśmy dla czytelników trzy mini-rankingi na zdecydowanie wyższe kwoty – 50 000 zł, 100 000 zł i 200 000 zł. Podobnie jak w tradycyjnym ujęciu, jeden bank może pojawić się w tabeli raz – ze swoją najwyżej oprocentowaną ofertą.

Najlepsze konta oszczędnościowe na 50 000 zł

Najlepsze konta oszczędnościowe dla kwoty 50 000 zł Lp. Bank Konto Oproc. Zysk po miesiącu Warunki 1. Toyota Bank Indeksowane Konto Oszczędnościowe 2,51% 77,97 zł Podana stawka obowiązuje do 100 000 zł 2. Aion Bank Konto oszczędnościowe (Plan All-Inclusive) 2,50% 77,67 zł Oferta dla posiadaczy rachunku bieżącego w Aion Banku. Oprocentowanie promocyjne obowiązuje do 31 maja 2022 r. 3. Getin Noble Bank Elastyczne Konto Oszczędnościowe 2,00% 62,13 zł Oferta w promocji „Nowe Środki na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym” dla posiadaczy konta osobistego w Getin Noble Banku; dla nowych środków. Oprocentowanie obowiązuje przez 92 dni, do 400 000 zł Nest Bank Nest Oszczędności 2,00% 62,13 zł Oferta dla posiadaczy ROR, którzy nie korzystali z konta oszczędnościowego w Nest Banku. Wyższa stawka obowiązuje do końca miesiąca, w którym założono rachunek i przez kolejne 2 miesiące, do 100 000 zł 4. Alior Bank Konto Mega Oszczędnościowe 1,70% 52,87 zł Oferta dla posiadaczy konta osobistego w Alior Banku; dla nowych środków. Wymagane zapewnianie wpływów w wysokości min. 2000 zł/m-c i wyrażenia zgód marketingowych, obowiązuje przez 3 miesiące, do 100 000 zł 5. Credit Agricole Rachunek oszczędzam 1,63%* 50,64 zł* Oferta dla posiadaczy ROR w promocji „Rachunek Oszczędzam – lojalni zyskują”. Wymagane zapewnianie regularnych wpływów na konto osobiste w wysokości min. średnio 1500 zł oraz regularnych wpływów na Rachunek oszczędzam w wysokości min. średnio 100 zł (obie wartości wyliczone dla trzech ostatnich miesięcy) *Podana kwota odpowiada zyskowi przypadającemu za miesiąc utrzymania kapitału w wysokości 50 000 zł, przy czym bank standardowo dopisuje odsetki do rachunku co kwartał, także jeśli klient wcześniej wycofa całość lub część środków

Najwyżej oprocentowanym kontem oszczędnościowym na 50 000 zł jest Indeksowane Konto Oszczędnościowe od Toyota Banku, które zachęca stawką w wysokości 2,51 proc. w skali roku. Rachunek nie ma dodatkowych warunków, ale należy pamiętać o opłacie za prowadzenie, która wynosi 30 zł. Jest ona zwracana, jeśli w danym miesiącu klient nie wypłaci środków z konta lokacyjnego. Podane oprocentowanie obowiązuje do końca marca br. Bank aktualizuje stawkę co kwartał, opierając ją o poziom WIBOR 3M. Podane oprocentowanie dotyczy środków do 100 000 zł.

Zbliżone oprocentowanie do lidera proponuje Aion Bank. 2,50 proc. w skali roku to stawka, która obowiązuje na Koncie oszczędnościowym w ramach Planu All-Inclusive. Korzystanie z Planu w tym wariancie wiąże się z opłatą miesięczną w wysokości 49,99 zł. Stawka w podanej wysokości obowiązuje do 31 maja br. Środki wpłacone do Aion Banku są chronione przez belgijski system gwarantowania depozytów.

Na trzecim miejscu tabeli znalazły się dwie oferty na 2 proc. rocznie. Jedną z nich jest Elastyczne Konto Oszczędnościowe od Getin Noble Banku w promocji „Nowe środki na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym”. Oferta dotyczy posiadaczy konta, którzy wpłacą nowe środki na rachunek oszczędnościowy. Oprocentowanie obowiązuje przez 3 miesiące i dotyczy kapitału do 400 000 zł.

Kolejnym bankiem ze stawką w wysokości 2 proc. w skali roku jest Nest Bank. Tyle można zyskać, wpłacając środki na konto Nest Oszczędności. Propozycja jest skierowana do posiadaczy konta osobistego w Nest Banku, którzy w podanym czasie nie korzystali z konta oszczędnościowego z jego oferty. Lepsza stawka jest naliczana do końca miesiąca, w którym otwarto rachunek oraz przez kolejne 2 miesiące. Dotyczy oszczędności do 100 000 zł.

Najlepsze konta oszczędnościowe na 100 000 zł

Najlepsze konta oszczędnościowe dla kwoty 100 000 zł Lp. Bank Konto Oproc. Zysk po miesiącu Warunki 1. Toyota Bank Indeksowane Konto Oszczędnościowe 2,51% 155,96 zł Podana stawka obowiązuje do 100 000 zł 2. Aion Bank Konto oszczędnościowe (Plan All-Inclusive) 2,50% 155,34 zł Oferta dla posiadaczy rachunku bieżącego w Aion Banku. Oprocentowanie promocyjne obowiązuje do 31 maja 2022 r. 3. Getin Noble Bank Elastyczne Konto Oszczędnościowe 2,00% 124,27 zł Oferta w promocji „Nowe Środki na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym” dla posiadaczy konta osobistego w Getin Noble Banku; dla nowych środków. Oprocentowanie obowiązuje przez 92 dni, do 400 000 zł Nest Bank Nest Oszczędności 2,00% 124,27 zł Oferta dla posiadaczy ROR, którzy nie korzystali z konta oszczędnościowego w Nest Banku. Wyższa stawka obowiązuje do końca miesiąca, w którym założono rachunek i przez kolejne 2 miesiące, do 100 000 zł 4. Alior Bank Konto Mega Oszczędnościowe 1,70% 105,63 zł Oferta dla posiadaczy konta osobistego w Alior Banku; dla nowych środków. Wymagane zapewnianie wpływów w wysokości min. 2000 zł/m-c i wyrażenia zgód marketingowych, obowiązuje przez 3 miesiące, do 100 000 zł 5. Credit Agricole Rachunek oszczędzam 1,63%* 101,28 zł* Oferta dla posiadaczy ROR w promocji „Rachunek Oszczędzam – lojalni zyskują”. Wymagane zapewnianie regularnych wpływów na konto osobiste w wysokości min. średnio 1500 zł oraz regularnych wpływów na Rachunek oszczędzam w wysokości min. średnio 100 zł (obie wartości wyliczone dla trzech ostatnich miesięcy) *Podana kwota odpowiada zyskowi przypadającemu za miesiąc utrzymania kapitału w wysokości 100 000 zł, przy czym bank standardowo dopisuje odsetki do rachunku co kwartał, także jeśli klient wcześniej wycofa całość lub część środków

Tabela z czołowymi ofertami na 100 000 zł wygląda tak samo jak w przypadku kwoty niższej o połowę. Wynika to z limitów kwotowych narzuconych przez banki. Żadna z instytucji, która znalazła się w pierwszym zestawieniu, nie wyznaczyła go na poziomie niższym niż 100 000 zł.

Tym samym mianem najlepszego konta oszczędnościowego na 100 000 zł może się poszczycić Indeksowane Konto Oszczędnościowe od Toyota Banku ze stawką 2,51 proc. w skali roku. Drugie miejsce przypadło Aion Bankowi, który na Koncie oszczędnościowym w ramach Planu All-Inclusive da zarobić 2,50 proc. w skali roku. TOP3 uzupełniają oferty na 2 proc. w skali roku tj. Elastyczne Konto Oszczędnościowe od Getin Noble Banku dostępne w promocji „Nowe środki na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym” oraz Nest Oszczędności od Nest Banku.

Warunki dodatkowe obowiązujące dla poszczególnych ofert dla wkładu w wysokości 50 000 zł pozostają w mocy również w przypadku oszczędności na poziomie 100 000 zł.

Najlepsze konta oszczędnościowe na 200 000 zł

Najlepsze konta oszczędnościowe dla kwoty 200 000 zł Lp. Bank Konto Oproc. Zysk po miesiącu Warunki 1. Aion Bank Konto oszczędnościowe (Plan All-Inclusive) 2,50% 310,58 zł Oferta dla posiadaczy rachunku bieżącego w Aion Banku. Oprocentowanie promocyjne obowiązuje do 31 maja 2022 r. 2. Getin Noble Bank Elastyczne Konto Oszczędnościowe 2,00% 248,54 zł Oferta w promocji „Nowe Środki na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym” dla posiadaczy konta osobistego w Getin Noble Banku; dla nowych środków. Oprocentowanie obowiązuje przez 92 dni, do 400 000 zł 3. Credit Agricole Rachunek oszczędzam 1,63%* 202,56 zł* Oferta dla posiadaczy ROR w promocji „Rachunek Oszczędzam – lojalni zyskują”. Wymagane zapewnianie regularnych wpływów na konto osobiste w wysokości min. średnio 1500 zł oraz regularnych wpływów na Rachunek oszczędzam w wysokości min. średnio 100 zł (obie wartości wyliczone dla trzech ostatnich miesięcy) 4. Santander Consumer Bank Rachunek oszczędnościowy 1,60% 198,83 zł Dla nowych środków. Oprocentowanie obowiązuje do 12 kwietnia 2022 r., do 200 000 zł 5 Toyota Bank Indeksowane Konto Oszczędnościowe 1,51%** 187,64 zł** Brak *Podana kwota odpowiada zyskowi przypadającemu za miesiąc utrzymania kapitału w wysokości 200 000 zł, przy czym bank standardowo dopisuje odsetki do rachunku co kwartał, także jeśli klient wcześniej wycofa całość lub część środków **Oprocentowanie 2,51% do kwoty 100 000 zł, powyżej 0,51%

Podniesienie kwoty do 200 000 zł przyniosło zmiany w czołówce. Pierwsze miejsce przejęło Konto oszczędnościowe Aion Banku oprocentowane na 2,50 proc. rocznie. Jest to oferta dostępna w ramach Planu All-Inclusive (koszt 49,99 zł/m-c). Stawka obowiązuje do 31 maja br.

Wiceliderem zostało Elastyczne Konto Oszczędnościowe w Getin Noble Banku. 2 proc. w skali roku to stawka dla klientów, którzy skorzystają z promocji „Nowe środki na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym”. Wymogi to posiadanie konta osobistego i wpłata nowych środków na konto. Wyższa stawka nalicza się przez 92 dni i obejmuje oszczędności do 400 000 zł.

W pierwszej trójce znalazł się jeszcze Rachunek Oszczędzam od Credit Agricole. Osoby, które „odhaczą” warunki dodatkowe, otrzymają stawkę w wysokości 1,63 proc. rocznie. Na liście wymogów są posiadanie konta osobistego, zapewnianie wpływów na konto osobiste i oszczędnościowe.