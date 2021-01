Darmowe konto i karta bez gwiazdek? Już tylko w dwóch bankach [Ranking Bankier.pl]

Zalew niskich stawek na depozytach. Ranking lokat miesięcznych

W porównaniu do wyników z grudnia maksymalne stawki na lokatach miesięcznych znacząco spadły. To pośredni efekt przejęcia Idea Banku przez Bank Pekao i przesunięcie oferty depozytowej pierwszego z nich do obsługi. Idea Bank był liderem w przypadku wszystkich trzech tabel rankingu.