Ranking kont firmowych z Blikiem

Konto firmowe to podstawowe narzędzie umożliwiające płatności pomiędzy partnerami biznesowymi. Ważne są niskie opłaty, ale to nie wszystko. Coraz częściej przedsiębiorcy zwracają uwagi na dodatkowe funkcje i usługi. Wśród nich na popularności ostatnio zyskuje Blik. Sprawdzamy, na co mogą liczyć osoby prowadzące własny biznes.

W lutym przyglądamy się kontom firmowym oraz dostępności usług Blik. Oprócz podstawowych opłat, pod lupę wzięliśmy również premie wypłacane w formie moneyback za transakcje wykonane kartą debetową oraz płatności Blik. Na potrzeby analizy mamy trzy tabele, w których prześwietlamy: opłaty za standardowe usługi, dostępności i ceny usług Blik oraz kwotę premii (jeśli jest dostępna). Na podstawie wymienionych zestawień - i miejsc, które zajęły w nich rachunku - opracowaliśmy wspólne porównanie.

Najtańsze konta firmowe z usługą Blik – luty 2024 r.

Najtańsze konta firmowe z usługą Blik – luty 2024 r. Lp. Nazwa banku i rachunku Średnia pozycja Pozycja w rankingu z podstawowymi opłatami Pozycja w rankingu usług Blik Pozycja w rankingu z premią 1. Santander Bank Polska Konto Firmowe Godne Polecenia 1,00 1. miejsce 1. miejsce 1. miejsce

2. Nest Bank BIZnest Konto 3,00 2. miejsce 1. miejsce 6. miejsce

BIZnest Konto ZŁÓŻ WNIOSEK

4. Alior Bank iKonto Biznes 4,00 5. miejsce 3. miejsce 4. miejsce

5. Citi Handlowy CitiKonto 4,33 1. miejsce 8. miejsce 4. miejsce

ING Bank Śląski Konto Direct dla Firmy 4,33 8. miejsce 2. miejsce 3. miejsce

6. Bank Pekao Konto Przekorzystne Biznes 5,00 6. miejsce 6. miejsce 3. miejsce

7. Bank Millennium Konto Mój Biznes 6,00 4. miejsce 8. miejsce 6. miejsce

8. PKO Bank Polski PKO Konto Firmowe 6,33 12. miejsce 5. miejsce 2. miejsce

9. Credit Agricole Konto Biznes (Solista) 7,00 7. miejsce 8. miejsce 6. miejsce

BNP Paribas Konto Otwarte na Biznes 7,00 11. miejsce 4. miejsce 6. miejsce

10. BOŚ Bank Konto Elastyczne Taryfa Oszczędna 7,67 9. miejsce 8. miejsce 6. miejsce

Bank Pocztowy Pocztowe Konto Firmowe 7,67 10. miejsce 7. miejsce 6. miejsce

11. VeloBank VeloKonto Firma 8,67 13. miejsce 8. miejsce 5. miejsce

OFERTY KONT 7,67 10. miejsce 7. miejsce 6. miejsce 11. VeloBank VeloKonto Firma PORÓWNAJ INNE

OFERTY KONT 8,67 13. miejsce 8. miejsce 5. miejsce

Pierwsze miejsce w porównaniu zajął Santander Bank Polska. Przedsiębiorcy, którzy założą Konto Firmowe Godne Polecenia w "Promocji Godnej Polecenia", skorzystają z bezterminowego zwolnienia z opłat za: korzystanie z konta i karty debetowej, przelewów zewnętrznych realizowanych za pośrednictwem bankowości online oraz wypłatę środków w każdym bankomacie krajowym. Podobnie kształtują się opłaty, a raczej ich brak za usługi Blik. Dodatkowo Santander Bank Polsce w ofercie specjalnej wypłaca nawet 1200 zł premii w formie zwrotu - do 3 proc. od łącznej wartości transakcji wykonanych kartą lub Blikiem. Maksymalnie przedsiębiorca może otrzymać 200 zł miesięcznie przez pół roku. Aby otrzymać premię, właściciel rachunku musi wyrazić i wytrzymać zgody marketingowe, i na przetwarzanie danych osobowych. Warunkiem wypłacenia nagrody jest realizacja co najmniej jednego w przelewu do ZUS do 20 dnia miesiąca po miesiącu, w którym wykonano transakcje bezgotówkowe.

Pozycję wicelidera zajął bank Nest Bank z BIZnest Kontem. Bank nie pobiera opłaty za prowadzenie rachunku, korzystanie z pierwszej karty debetowej oraz wykonanie przelewów zewnętrznych za pośrednictwem serwisu internetowego i aplikacji mobilnej. Z kolei wypłata środków z bankomatów sieci Euronet jest darmowa, a w pozostałych wynosi 6 zł każdorazowo. Nest, podobnie jak Santander, nie pobiera opłat za wszystkie trzy wymienione w drugiej tabeli usługi Blik. W ofercie banku nie znajdziemy premii wypłacanej w formie moneyback.

Oczko niżej, na ostatnim miejscu wśród medalistów, uplasował się mBank. Promocyjna oferta mBiznes konto Standard zwalnia bezterminowo przedsiębiorców z opłaty za prowadzenie konta i kartę płatniczą. Pozostałe usługi mogą być darmowe jeśli zostaną spełnione określone w regulaminie warunki. Bank nie pobiera opłaty za część usług Blik.

Najniższe opłaty za korzystanie z konta firmowego

Opłaty za podstawowe usługi konta firmowego Lp. Nazwa banku i rachunku Opłata za korzystanie z konta firmowego [m-c] Opłata za kartę płatniczą [m-c] Opłata za przelewy zewnętrzne internetowe [zł/szt.] Wypłata środków z bankomatów krajowych 1. Santander Bank Polska Konto Firmowe Godne Polecenia 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Citi Handlowy CitiKonto 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

2. Nest Bank BIZnest Konto 0 zł 0 zł 0 zł 0 - 6 zł

3. mBank mBiznes konto Standard 0 zł 0 zł 0 - 1,50 zł 0 - 5 zł

4. Bank Millennium Konto Mój Biznes 0 zł 0 - 6 zł 0 - 1 zł 0 - 3% min. 5 zł

5. Alior Bank iKonto Biznes 0 zł 0 - 8 zł 0 zł 0 - 3% min. 5 zł

6. Bank Pekao Konto Przekorzystne Biznes 0 zł 0 - 8 zł 0 - 1,50 zł 0 - 5 zł

7. Credit Agricole Konto Biznes (Solista) 0 zł 0 - 9 zł 0 zł 0 - 3,5% min. 5 zł

8. ING Bank Śląski Konto Direct dla Firmy 0 zł 0 - 10 zł 0 - 1,20 zł 0 - 10 zł

9. BOŚ Bank Konto Elastyczne Taryfa Oszczędna 0 zł 3 - 8 zł 0 - 1,50 zł 0 - 3,5% min. 10 zł

10. Bank Pocztowy Pocztowe Konto Firmowe 0 zł 5 - 9 zł 0 zł 0 - 10 zł

11. BNP Paribas Konto Otwarte na Biznes 0 - 15 zł 0 - 9 zł 0 - 1,50 zł 0 - 1,5%, min. 10 zł

12. PKO Bank Polski PKO Konto Firmowe 0 - 12 zł 0 - 10 zł 0 - 1 zł 0 - 5 zł

13. VeloBank VeloKonto Firma 0 - 25 zł 0 - 5 zł 0 - 1,20 zł 0 - 3% min. 5 zł

OFERTY KONT 0 - 25 zł 0 - 5 zł 0 - 1,20 zł 0 - 3% min. 5 zł Źródło: opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji udostępnionych przez banki, stan na 06.02.2024 r.

Dwa banki oferują całkowity brak opłat za cztery podstawowe usługi związane z prowadzeniem konta firmowego i zajmują pozycję lidera w pierwszej z trzech tabeli składających się na łączny ranking najtańszych kont firmowych z Blikiem. Natomiast dziesięć banków ma w swoim portfolio bezpłatny rachunek bez konieczności spełniania dodatkowych warunków tj. określona liczba transakcji w miesiącu lub przelewów.

Dostępność i ceny usług Blik

Opłaty za usługi Blik dla posiadaczy konta firmowego Lp. Nazwa banku i rachunku Przelew na telefon Blik [zł/szt] Wypłata przy użyciu opcji Blik [zł/szt] w bankomatach banku w pozostałych 1. Santander Bank Polska Konto Firmowe Godne Polecenia 0 zł 0 zł 0 zł

Nest Bank BIZnest Konto 0 zł 0 zł 0 zł

2. ING Bank Śląski Konto Direct dla Firmy 0 zł 0 zł 0 - 5 zł

mBank mBiznes konto Standard 0 zł 0 zł 0 - 5 zł

3. Alior Bank iKonto Biznes 0 zł 0 zł 0 - 5 zł ** / 3% min. 5 zł

4. BNP Paribas Konto Otwarte na Biznes 0 zł 0 zł 5 zł

5. PKO Bank Polski PKO Konto Firmowe 0 zł 0 zł 3% min. 5 zł

6. Bank Pekao Konto Przekorzystne Biznes 1,50 zł 0 zł 0 zł - 2% min. 5 zł

7. Bank Pocztowy Pocztowe Konto Firmowe 0 zł niedostępna usługa Blik

8. Bank Millennium Konto Mój Biznes niedostępna usługa Blik

BOŚ Bank Konto Elastyczne Taryfa Oszczędna niedostępna usługa Blik

Citi Handlowy CitiKonto niedostępna usługa Blik

Credit Agricole Konto Biznes (Solista) niedostępna usługa Blik

VeloBank VeloKonto Firma niedostępna usługa Blik

OFERTY KONT niedostępna usługa Blik Źródło: opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji udostępnionych przez banki, stan na 06.02.2024 r.

Z analizy tabel opłat i prowizji, regulaminów oraz innych dokumentów zamieszczonych na stronach internetowych banków wynika, że pięć z nich nie posiada w ofercie dla przedsiębiorców usług Blik - tj. przelewów na telefon oraz opcji wypłaty środków z bankomatów za pośrednictwem tej usług.

Premia w formie zwrotu za transakcje wykonane kartą i Blikiem

Premia za zwroty z tytuł płatności kartą lub transakcje Blik Lp. Nazwa banku i rachunku Kwota zwrotu za płatności kartą lub transakcje Blik 1. Santander Bank Polska Konto Firmowe Godne Polecenia 1 200 zł

2. PKO Bank Polski PKO Konto Firmowe 800 zł

3. Bank Pekao Konto Przekorzystne Biznes 600 zł

ING Bank Śląski Konto Direct dla Firmy 600 zł

4. Alior Bank iKonto Biznes 500 zł

Citi Handlowy CitiKonto 500 zł

5. VeloBank VeloKonto Firma 210 zł

6. Bank Millennium Konto Mój Biznes 0 zł

Bank Pocztowy Pocztowe Konto Firmowe 0 zł

BOŚ Bank Konto Elastyczne Taryfa Oszczędna 0 zł

BNP Paribas Konto Otwarte na Biznes 0 zł

Credit Agricole Konto Biznes (Solista) 0 zł

mBank mBiznes konto Standard 0 zł

Nest Bank BIZnest Konto 0 zł

NA STRONIE BANKU 0 zł Źródło: opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji udostępnionych przez banki, stan na 06.02.2024 r.

W trzeciej tabeli zaprezentowaliśmy wysokość premii pieniężnej wypłacanej w formie zwrotu z tytułu wykonanych transakcji kartą debetową lub/i transakcji Blik. Siedem banków oferuje tego rodzaju opcję dla przedsiębiorców, którzy założą konto firmowe.