Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Tanie konto firmowe „w złotówkach” czasem nie wystarcza. Dla przedsiębiorcy posiadającego zagranicznych partnerów biznesowych przydatny będzie także rachunek walutowy w euro oraz karta umożliwiająca płatność w euro za granicą bez przewalutowania. Przejrzeliśmy oferty kont biznesowych pod kątem najtańszych produktów dla osób prowadzących działalność gospodarczą w tym modelu.

W lutym przyglądamy się ofertom kont firmowych dla przedsiębiorców prowadzących rozliczenia w obcej walucie. Na potrzeby rankingu przeanalizowaliśmy produkty umożliwiające płatności w euro. Oprócz opłat za kartę i konto walutowe (jako rachunek pomocniczy), sprawdziliśmy również, jak kształtują się miesięczne koszty rachunku głównego i karty debetowej.

Jak powstał ranking?

Zestawienie tanich kont firmowych z rachunkiem walutowym zostało przygotowane po przeanalizowaniu kilku parametrów. Opracowując ranking, kierowaliśmy się następującym schematem działania:

pierwszym kryterium, które bierzemy pod uwagę przy analizowaniu rankingu jest miesięczna opłata za prowadzenie konta firmowego . Sprawdziliśmy, jak ten koszt rozkłada się na przestrzeni pierwszych lat po otwarciu: pomiędzy 1 a 12 miesiącem, od 12 do 24 miesiąca oraz powyżej 24 miesiąca;

. Sprawdziliśmy, jak ten koszt rozkłada się na przestrzeni pierwszych lat po otwarciu: pomiędzy 1 a 12 miesiącem, od 12 do 24 miesiąca oraz powyżej 24 miesiąca; drugim parametrem, który analizowaliśmy była miesięczna opłata za kartę debetową do rachunku głównego ;

; kolejny czynnik wpływający na miejsce w rankingu to miesięczny koszt prowadzenia z konta walutowego ;

; pod uwagę braliśmy również miesięczną opłatę za kartę walutową do rachunku pomocniczego.

Na podstawie wymienionych czterech kryteriów powstało zestawienie tanich kont firmowych z pakietem walutowym – tj. rachunkiem i kartą do obsługi transakcji w euro. Szczegóły zaprezentowane zostały w tabeli poniżej.

Tanie konto firmowe z rachunkiem walutowym – luty 2023 r. Lp. Nazwa banku Opłata mies. za korzystanie z konta firmowego Opłata mies. za kartę płatniczą Opłata mies. za konto walutowe Opłata mies. za kartę walutową od 1–12 miesiąca od 12–24 miesiąca powyżej 24 miesiąca 1. Nest Bank BIZnest Konto 0 zł 0 zł 0 zł 0,42 euro * 2. Alior Bank iKonto Biznes 0 zł 0–8 zł 8 zł 0 zł 3. BOŚ Bank Konto Elastyczne Taryfa Oszczędna 0 zł 3–8 zł 25 zł 0–7 zł 4. CitiHandlowy Pakiet Citi Priority 0 zł 10 zł 20–180 zł 10 zł 5. Bank Pekao Konto Przekorzystne Biznes 0 zł 0–9 zł 0–8 zł 0 zł 0–8 zł 6. mBank mBiznes Standard 0 zł 0–19 zł 0 zł 0 zł 0 zł 7. Bank Millennium Konto Mój Biznes 0 zł 0–20 zł 0–6 zł 0 zł 0 zł 8. Credit Agricole Konto Biznes 0 zł 0–10 zł 0–10 zł 0–7 zł 10 zł 5 zł 9. Santander Bank Polska Konto Firmowe Godne Polecenia 0 zł 0–25 zł 0–25 zł 0 zł 0 zł 2,08 euro 10. PKO Bank Polski PKO Konto Firmowe 0–12 zł 0–10 zł 0–12 zł 0–10 zł 11. BNP Paribas Konto Otwarte na Biznes 0–15 zł 0–7 zł 0–20 zł 0–10 zł 12. Bank Pocztowy Pocztowe Konto Firmowe 0–15 zł 5 zł nd nd 13. ING Bank Śląski Konto Direct dla Firmy 0–19 zł 0–7 zł 19 zł 5 zł 14. Volkswagen Bank PLUS Konto Biznes 10 zł 0–9 zł nd nd 15. Toyota Bank Rachunek Firmowy 15 zł 0 zł nd nd * Opłata roczna wynosi 5 euro. Źródło: opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji udostępnionych przez banki, stan na 01.02.2023 r. porównywarki produktów finansowych www.bankier.pl/smart

Podczas opracowywania rankingu uwzględnialiśmy dostępne promocje (np. „na start”) w bankach. Oferty przewidują z reguły czasowe zwolnienie z miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku oraz korzystanie z karty debetowej. Minimalny okres zwolnienia z kosztów za wymienione usługi, jaki braliśmy pod uwagę to 12 miesięcy.

0 zł za konto firmowe, walutowe i kartę debetową w Nest Banku

Liderem rankingu tanich kont firmowych z rachunkiem walutowym jest Nest Bank. Klienci, którzy zdecydują się na BIZnest Konto oraz BIZnest Konto Waluta mogą, bez ograniczeń czasowych korzystać z bezpłatnego rachunku firmowego i walutowego. Przedsiębiorcy nie muszą spełniać dodatkowych warunków takich jak np. wykonanie określonej liczby transakcji płatniczych, aby otrzymać zwolnienie z miesięcznej opłaty za rachunki. Ponadto przedsiębiorcy w Nest Banku nie płacą również za używanie karty debetowej. Natomiast cena karty walutowej to koszt rzędu 5 euro rocznie.

Alior Bank z bezpłatnym kontem firmowym i kartą walutową

Drugie miejsce w porównaniu zajął Alior Bank. Przedsiębiorcy posiadający iKonto Biznes, podobnie jak w Nest Banku, nie ponoszą opłaty za konto firmowe. Karta debetowa może być za 0 zł, pod warunkiem wykonania co najmniej 4. transakcji bezgotówkowych w miesiącu. Z kolei miesięczny koszt rachunku walutowego to 8 zł. Klienci biznesowi w Alior Banku mogą za darmo podpiąć konto w euro do karty debetowej bez dodatkowej opłaty.

Darmowe konto firmowe w BOŚ Banku

Na trzeciej pozycji jest Konto Elastyczne Taryfa Oszczędna dostępne w Banku Ochrony Środowiska. Podobnie jak w Nest Banku i Alior Banku – BOŚ nie pobiera miesięcznej opłaty za korzystanie z konta firmowego. Natomiast cena za prowadzenie rachunku walutowego wynosi 25 zł miesięcznie. Klienci biznesowi, którzy wykonają transakcje bezgotówkowe na kwotę co najmniej 500 zł miesięcznie, zapłacą 3 zł za korzystanie z karty debetowej. Z kolei poniżej tej sumy, opłata wynosi 8 zł.