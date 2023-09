Kilka tysięcy złotych dla przedsiębiorców. Te banki oferują firmom największe premie za otwarcie konta

Konto firmowe bez miesięcznej opłaty za prowadzenie staje się standardem w coraz większej liczbie banków. Dodatkowo przedsiębiorcy mogą zgarnąć kilka tysięcy złotych premii pieniężnej, m.in. za wykonywanie przelewów do ZUS-u czy przelewów SEPA. Niektóre promocje oferują częściowy zwrot kwoty transakcji bezgotówkowych.

Santander Bank Polska zwiększył pulę premii pieniężnej o 300 zł - obecnie przedsiębiorcy mogą otrzymać 1800 zł. Tym samym ING Bank Śląski spadł o oczko niżej w rankingu. Z drugiej strony mamy obniżkę o 500 zł premii wypłacanej przez Alior Bank. Od września klienci nie skorzystają już z jednej z trzech promocji oferowanych przez bank w sierpniu. Pomimo to bank utrzymuje się na prowadzeniu w zestawieniu.

Porównanie kont firmowych z premią Bankier.pl – wrzesień 2023 r. Lp. Nazwa banku Nazwa rachunku Opłata za prowadzenie Suma premii 1. Alior Bank iKonto Biznes z promocjami: „1500 zł dla firm", „Biznes na plusie, ceny na minusie 0 zł 3 300 zł 2. Bank Millennium Konto Mój Biznes w promocji „Konto firmowe z premią dla Twojej działalności” 0 zł 2 500 zł 3. Bank Pekao Konto Przekorzystne Biznes z promocjami: „2000 zł premii dla firm i 0 zł za konto firmowe przez 2 lata” 0 zł 2 000 zł 4. Santander Bank Polska Konto Firmowe Godne Polecenia w „Promocji Godnej Polecenia V” 0 zł 1 800 zł 5. ING Bank Śląski Konto Direct dla Firmy z promocją „Zyskaj z kartą Mastercard” 0 zł 1 500 zł 6. Credit Agricole Promocja „1300 zł premii z Kontem Biznes w Credit Agricole” 0 zł 1 300 zł 7. Nest Bank BIZnest Konto 0 zł 700 zł 8. mBank Promocja „Otwórz firmę z mBankiem” z kontem mBiznes Standard 0 zł 500 zł Źródło: opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji udostępnionych przez banki, stan na 06.09.2023 r. porównywarki produktów finansowych www.bankier.pl/smart

iKonto Biznes od Alior Banku ponownie zajęło pierwsze miejsce w rankingu kont firmowych z najwyższą premią. Rachunek dla przedsiębiorców w Aliorze jest bezpłatny, jego posiadacze nie muszą spełniać żadnych dodatkowych warunków, aby nie płacić.

Bank posiada dwie promocje, w ramach których wypłaca nagrody pieniężne klientom. Pierwsza z nich to „1500 zł dla firm”. Oferta przewiduje comiesięczną premię za wykonywanie następujących aktywności: przelew do ZUS lub US (20 zł), przelew SEPA (10 zł), transakcje kartą (25 zł), skorzystanie z oferty kas fiskalnych (10 zł), transakcje walutowe w ramach usługi Autodealing lub między rachunkami posiadacza (25 zł), przelew zagraniczny (15 zł) oraz średniomiesięczne saldo (5-20 zł). Oznacza to, że co miesiąc przedsiębiorca może otrzymać do 125 zł przez rok. Druga promocja „Biznes na plusie, ceny na minusie” umożliwia otrzymanie zwrotu do 1800 zł za zakupy na stacjach paliw z kartą debetową. Szczegółowe warunki promocji określone są w regulaminach.

Na drugiej pozycji uplasowało się Konto Mój Biznes oferowane przez Bank Millennium. W promocji „Zyskaj z kontem dla Biznesu - edycja trzecia” bank oferuje zwolnienie z opłaty za prowadzenie rachunku przez okres dwóch lat. Po tym czasie przedsiębiorca może uzyskać zwolnienie, jeżeli min. raz w miesiącu zrobi przelew do ZUS/US lub zapewni co najmniej 1000 zł wpływów zewnętrznych.

Klienci w ramach promocji „Konto firmowe z premią dla Twojej działalności” mogą otrzymać do 2500 zł premii, w tym 300 zł za otwarcie firmy, 100 zł za płatności ZUS, 600 zł za zawarcie umowy leasingu, 600 zł za podpisanie umowy o kredyt, do 300 zł zwrotu za płatności na stacjach benzynowych oraz 600 zł za zawarcie umowy o terminal.

Stawkę na podium zamyka Konto Przekorzystne Biznes od Banku Pekao. Podobnie jak w Millennium klienci przez 24 miesiące mogą korzystać z darmowego rachunku. Później bank przewiduje zwolnienie z opłaty po spełnieniu co najmniej jeden z warunków np.: wykonania przelewu do ZUS lub US, rozliczenia min. 1 transakcji z terminala płatniczego, otrzymania wpływu na co najmniej 2000 zł w miesiącu.

Bank Pekao w promocji „2000 zł premii dla firm i 0 zł za konto firmowe przez 2 lata” wypłaca bonus pieniężny za: połączenie bankowości internetowej z platformą księgową „Księgowość z Żubrem” (200 zł), do 3 proc. zwrotu transakcji bezgotówkowych (max. 600 zł), zawarcie umowy o terminal (600 zł) oraz podpisanie umowy kredytu lub leasingu (600 zł).

Jak powstał ranking kont firmowych z premią?

W pierwszym tygodniu września przeanalizowaliśmy oferty z ostatniego kwartalnego rankingu najtańszych kont firmowych. W trakcie przeglądu dostępnych produktów zwracaliśmy uwagę na wysokość premii, którą banki wypłacają w formie bezpośredniego przelewu na rachunku za wykonanie określonych w regulaminach aktywności. W zestawieniu uwzględniamy wyłącznie promocje, w których nagrodą jest wypłata gotówki na konto firmowe, a nie w postaci puli środków do wydania u konkretnego sprzedawcy (np. na Allegro).

Ranking kont firmowych z premią uwzględnia oferty „na start”. To promocje dla przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają dopiero swoją przygodę z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej lub rozważają zmianę banku, w którym obecnie posiadają konto biznesowe.