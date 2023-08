Banki rozdają premie przedsiębiorcom. Blisko 4000 zł dla firm

Bezpłatne konto firmowe nie robi wrażenia na przedsiębiorcach. Banki idą o krok dalej i coraz częściej zachęcają osoby prowadzące własny biznes premią pieniężną. Najwyższe bonusy za wykonanie określonych aktywności na koncie firmowym sięgają 3800 zł – wynika z analizy Bankier.pl. Sprawdź, które instytucje mają najwyższe premie dla firm.

fot. studiostoks / / Shutterstock

Jeden z banków ma asa w rękawie, a właściwie trzy. To daje 3800 zł premii pieniężnej dla osób prowadzących własną działalność, w tym 500 zł za samo otwarcie konta firmowego (warunkiem jest użycie specjalnego kodu w formularzu zgłoszeniowym) w ramach trzech promocji. Druga najwyższa oferta na rynku jest o 1300 zł niższa od tej na pozycji lidera.

Porównanie kont firmowych z premią Bankier.pl – sierpień 2023 r. Lp. Nazwa banku Nazwa rachunku Opłata za prowadzenie Suma premii 1. Alior Bank iKonto Biznes z promocjami: „1500 zł dla firm", „Biznes na plusie, ceny na minusie” i „500 zł na start” 0 zł 3 800 zł 2. Bank Millennium Konto Mój Biznes w promocji „Konto firmowe z premią dla Twojej działalności” 0 zł 2 500 zł 3. Bank Pekao Konto Przekorzystne Biznes z promocjami: „2000 zł premii dla firm i konto firmowe przez rok za 0 zł" 0 zł 2 000 zł 4. Santander Bank Polska Konto Firmowe Godne Polecenia w „Promocji Godnej Polecenia V” 0 zł 1 500 zł ING Bank Śląski Konto Direct dla Firmy z promocją „Zyskaj z kartą Mastercard” 0 zł 1 500 zł 5. Credit Agricole Promocja „1300 zł premii z Kontem Biznes w Credit Agricole” 0 zł 1 300 zł 6. Nest Bank BIZnest Konto z premią 0 zł 700 zł 7. mBank Promocja „Otwórz firmę z mBankiem” z kontem mBiznes Standard 0 zł 500 zł Źródło: opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji udostępnionych przez banki, stan na 10.08.2023 r. porównywarki produktów finansowych www.bankier.pl/smart

Najwyższe premie dla przedsiębiorców oferuje Alior Bank. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które wybiorą iKonto Biznes mogą liczyć na 3800 zł premii pieniężnej. Na sumę bonusu składają się trzy promocje: „1500 zł dla firm", „Biznes na plusie, ceny na minusie” oraz „500 zł na start”. W każdej z ofert Alior Bank nagradza przedsiębiorców za wykonanie określonych w regulaminach aktywności np. utrzymywanie średniomiesięcznego salda na określonym poziomie, wykonanie przelewów do ZUS i US.

Reklama

Drugą najwyższą premię pieniężną dla przedsiębiorców ma w swojej ofercie Bank Millennium. Promocja „Konto firmowe z premią dla Twojej działalności” to opcja na zgarnięcie do 2500 zł premii dla osób posiadających Konto Mój Biznes. Klienci mogą otrzymać bonus pieniężny m.in. za założenie firmy za pośrednictwem aplikacji mobilnej lub bankowości internetowej banku (300 zł), podpisanie umowy kredytowej (600 zł) oraz za przelew do ZUS (100 zł).

Trzecim bankiem oferującym najwyższą premią pieniężną dla osób prowadzących własnym biznes jest Bank Pekao. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na Konto Przekorzystne Biznes mogą skorzystać z promocji „2000 zł premii dla firm i konto firmowe przez rok za 0 zł". Pekao nagradza klientów m.in.za korzystanie z "Księgowości z Żubrem" (200 zł) oraz wypłaca do 600 zł zwrotu z transakcji bezgotówkowych.

Jaką formę opodatkowania wybrać? Własna działalność gospodarcza a podatki Założyłeś własną firmę? Kolejnym krokiem w jest wybór sposobu rozliczania się ze skarbówką z tytułu osiąganych dochodów. Odpowiednia formy opodatkowania, dopasowana do potrzeb przedsiębiorcy, niesie ze sobą korzyści finansowe. Warto o nich wiedzieć!<BR> Pobierz e-booka zostawiając zgody, albo zapłać 20 zł

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Jak powstał ranking?

W sierpniu ponownie pod lupę wzięliśmy oferty z kwartalnego rankingu najtańszych kont firmowych. Pod uwagę braliśmy wyłącznie te promocje w bankach, które umożliwiają otrzymanie gotówki bezpośrednio na konto firmowe, a nie w postaci puli środków do wydaniu u konkretnego określonego odgórnie sprzedawcy.

Porównanie kont firmowych z premią uwzględnia oferty „na start”. To promocje dla przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają dopiero swoją przygodę z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej lub rozważają zmianę banku, w którym obecnie posiadają konto biznesowe.