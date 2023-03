Nawet 3300 zł premii na koncie firmowym

Bezpłatne konto firmowe i dodatkowa premia sięgająca do blisko 3300 zł? To możliwe – banki zachęcają do otwierania rachunków i oferują zwroty za transakcje kartą debetową oraz bonus za otwarcie konta. Sprawdziliśmy, na jakie bonusy pieniężne mogą liczyć przedsiębiorcy przy zakładaniu konta firmowego.

fot. Bartlomiej Kudowicz / / FORUM

Marcowy ranking kont firmowych z premią otwiera oferta z 3300 zł premii pieniężnej dla przedsiębiorców. Łączna kwota dostępna do zgarnięcia jest sumą bonusów z dwóch promocji dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Porównanie kont firmowych z premią Bankier.pl – marzec 2023 r. Lp. Nazwa banku Nazwa rachunku Opłata za prowadzenie Suma premii 1. Alior Bank iKonto Biznes z promocjami: „1500 zł dla firm" i „Biznes na plusie, ceny na minusie” 0 zł 3 300 zł 2. Bank Millennium Konto Mój Biznes w promocji „Nawet 2500 zł z kontem firmowym” 0 zł 2 500 zł 3. Credit Agricole „Nawet 2400 zł premii z Kontem Biznes” 0 zł 2 400 zł 4. Bank Pekao Konto Przekorzystne Biznes w promocji „2000 zł premii dla firm i konto firmowe przez rok za 0 zł" 0 zł 2 000 zł 5. Santander Bank Polska Konto Firmowe Godne Polecenia w „Promocji Godnej Polecenia IV” 0 zł 1 500 zł 6. Nest Bank BIZnest Konto 0 zł 700 zł 7. ING Bank Śląski Konto Direct dla Firmy z promocją „Zyskaj z kartą Mastercard” 0 zł 500 zł mBank Promocja „Otwórz firmę z mBankiem” z kontem mBiznes Standard 0 zł 500 zł Źródło: opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji udostępnionych przez banki, stan na 22.03.2023 r. porównywarki produktów finansowych www.bankier.pl/smart

Podczas analizy produktów przy tworzeniu rankingu kont firmowych z premią bierzemy pod uwagę oferty, które znajdują się w ostatnim kwartalnym zestawieniu rachunków biznesowych. Do porównania kwalifikują się wyłącznie te promocje, które umożliwiają otrzymanie, po spełnieniu warunków określonych w regulaminie, otrzymanie gotówki bezpośrednio na rachunek bankowy. Oznacza to, że ranking nie zawiera promocji, które oferują bonus w formie bonów zakupowych lub puli środków do wydania u określonego odgórnie sprzedawcy.