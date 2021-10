Banki podwyższają premie dla przedsiębiorców. Można dostać nawet 1700 zł

fot. Daniel Krason / / Shutterstock

Banki kuszą przedsiębiorców coraz wyższymi bonusami pieniężnymi za aktywności wykonywane na kontach firmowych. Instytucje premiują m.in. zawarcie umowy o terminal płatniczy, wykonanie przelewów do ZUS-u czy US, założenie konta online oraz utrzymanie średniego salda na określonym poziomie – wynika z analizy Bankier.pl. Rekordzista kusi premią w wysokości 1700 zł.

Ponownie aż cztery banki znalazły się na podium w październikowym porównaniu najlepszych kont firmowych z bonusem pieniężnym. Po wrześniowej podwyżce premii w Banku Millennium oraz dołączeniu do zestawienia BNP Paribas kolejny bank zwiększył wysokość bonusu pieniężnego w promocyjnej ofercie rachunku biznesowego. Szczegóły przedstawiamy w tabeli poniżej.

Porównanie kont firmowych z premią Bankier.pl – październik 2021 r. Lp. Nazwa banku Nazwa rachunku Opłata za prowadzenie Suma premii 1. Credit Agricole „Konto Biznes za 0 zł z PREMIĄ do 1700 zł” 0 zł 1 700 zł 2. Alior Bank iKonto Biznes z promocją "1500 zł dla firm" 0 zł 1 500 zł Bank Millennium „Konto Mój Biznes i 1500 zł premii” 0 zł 1 500 zł 3. Santander Bank Polska Konto Firmowe Godne Polecenia w „Promocji dla przedsiębiorców VI” 0 zł 1 300 zł 4. Bank Pekao Promocja „1200 zł premii dla firm i 0 zł za konto i kartę” 0 zł 1 200 zł 5. Nest Bank BIZnest Konto 0 zł 400 zł 6. mBank Konto mBiznes Standard w promocji „Załóż firmę i konto z premią 350 zł” 0 zł 350 zł 7. BNP Paribas Konto Otwarte na Biznes w promocji „Płać kartą i zarabiaj” 0 zł * 600 zł * 0 zł przez 12 pierwszych miesięcy dla osób, które prowadzą działalność od 6 miesięcy, inaczej: 0 zł przy miesięcznym saldzie w wys. 3 tys. zł lub wpływach min. 20 tys. zł. w pozostałych sytuacjach - 15 zł miesięcznie. Źródło: opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji udostępnionych przez banki, stan na 12.10 porównywarki produktów finansowych www.bankier.pl/smart

Zestawienie przygotowane zostało na podstawie październikowego rankingu najlepszych kont firmowych. Przeanalizowaliśmy, w których bankach przedsiębiorcy oprócz bezpłatnego korzystania z rachunku biznesowego mogą otrzymać bonusu pieniężne. Pod uwagę braliśmy wyłącznie premie związane z prowadzeniem własnego biznesu i działaniami, jakie trzeba w tym celu podjąć na rachunku bankowym.

1700 zł bonusu dla przedsiębiorcy

Liderem porównania tanich kont firmowych z premią pieniężną ponownie jest Credit Agricole, który przedłużył obowiązywanie promocyjnej oferty rachunku „Konto Biznes za 0 zł z PREMIĄ do 1700 zł” . Przedsiębiorcy przez 12 miesięcy są zwolnieni z opłaty za prowadzenie konta firmowego.

Osoby prowadzące własny biznes w promocji w Credit Agricole mogą otrzymać do 1700 zł bonusu pieniężnego. Bank premiuje nagrodą w wysokości 200 zł założenie konta firmowego za pośrednictwem aplikacji CA24. Przedsiębiorca musi spełnić jeden warunek, aby otrzymać bonus - zapewnić miesięczne wpływy w wysokości 3 tys. zł przez okres sześciu miesięcy. Kolejne 500 zł bonusu w promocji otrzymają osoby, które miesięcznie przez pół roku wykonają płatności kartą debetową na 300 zł oraz zapewnią wpływy środków w wysokości 3 tys. zł.

Następny bonus w wysokości 500 zł przewidziany jest dla przedsiębiorców, którzy podpiszą umowę o produkt kredytowy w Credit Agricole. Aby otrzymać premię, należy w ciągu pół roku od momentu zawarcia umowy o Konto Biznes wybrać jedną z trzech wymienionych form finansowania:

Kredyt Inwestycyjny,

Kredyt w Koncie Biznes (overdraft),

Pożyczka Biznes (kredyt obrotowy).

Kolejną premiowaną aktywnością jest także zawarcie umowy o terminal płatniczy POS z partnerem Elavon. Warunkiem otrzymania premii w wysokości 500 zł jest: podpisanie umowy w ciągu 2 miesięcy od otwarcia konta biznesowego oraz zapewnienie 500 zł wpływów z terminala POS miesięcznie na rachunek firmowy przez okres minimum trzech miesięcy.

Promocja „Konto Biznes za 0 zł z PREMIĄ do 1700 zł” obowiązuje od 1 października 2021 roku do 31 marca 2022 roku.

1500 zł premii w dwóch bankach

Na drugim miejscu w październikowym zestawieniu najtańszych kont firmowych z bonusem są dwie instytucje, które przedstawiły oferty z takimi samym parametrami: Alior Bank oraz Bank Millennium. Banki kuszą bezpłatnym rachunkiem biznesowym zwolnionym z opłat na czas jednego roku oraz premią w wysokości 1500 zł.

Alior Bank proponuje przedsiębiorcom rachunek firmowy iKonto Biznes w promocji "1500 zł dla firm". Oferta w banku jest niezmienna od kilku miesięcy - premiowane są aktywności wykonywane przez osobę prowadzącą własną działalność na koncie biznesowy. Alior w regulaminie określił, jaką sumę może otrzymać za daną czynność:

wykonanie pierwszego przelewu w miesiącu do ZUS-u (min. 500 zł) lub do US (min. 500 zł) – 20 zł ,

, transakcje kartą na kwotę min. 2000 zł miesięcznie – 25 zł , utrzymanie średniego miesięcznego salda pomiędzy 10 a 50 tys. zł – 5 zł ,

, utrzymanie średniego miesięcznego salda pomiędzy 10 a 50 tys. zł – , utrzymanie średniego miesięcznego salda pomiędzy 50 a 100 tys. zł – 10 zł ,

, utrzymanie średniego miesięcznego salda powyżej 100 tys. zł – 20 zł ,

, wykonanie pierwszego w miesiącu przelewu SEPA (min. 100 euro) – 10 zł ,

, wykonanie min. trzech przelewów zagranicznych lub w walucie obcej w kraju – 15 zł ,

, skorzystanie z oferty kas fiskalnych (jeżeli na konto firmowe wpłynie bonusowy przelew z PCKF w kwocie 100 zł) – 10 zł ,

, wymianę walut lub przewalutowanie min. 5000 zł jednostek waluty obcej (bez udziału PLN) – 25 zł.

Maksymalnie w ciągu jednego miesiąca przedsiębiorcy mogą otrzymać 125 zł. Promocja w Alior Banku obowiązuje przez pół roku, w praktyce oznacza to, że łącznie osoba prowadząca działalność może zyskać do 1500 zł. Promocja „1500 zł dla firm” trwa do odwołania.

Drugie miejsce przypadło w udziale także dla Banku Millennium. Przedsiębiorcy, którzy otworzą rachunek firmowy w promocji „Konto Mój Biznes i 1500 zł premii”, mogą zyskać bonusy pieniężne za określone działania na rachunku. 450 zł można otrzymać za następujące aktywności:

150 zł za miesięczne wpływy na konto w wysokości min. 2 tys. zł,

za miesięczne wpływy na konto w wysokości min. 2 tys. zł, 150 zł za przelewy do ZUS na co najmniej 250 zł,

za przelewy do ZUS na co najmniej 250 zł, 150 zł za transakcje kartą debetową na min. 150 zł.

Wymienione powyżej aktywności wraz z warunkami muszą zostać spełnione w każdym z trzech miesięcy: grudniu 2021 r., styczniu 2022 r. oraz lutym 2022 r. Natomiast kolejny bonus w wysokości 400 zł można otrzymać za podpisanie umowy o terminal płatniczy i przyjęcie na nim co najmniej 1000 zł obrotu do lutego 2022 r. Następnym premiowanym działaniem jest zawarcie umowy leasingu z Millennium Leasing na kwotę min. 30 tys. zł do końca lutego 2022 roku. Przedsiębiorca za tę aktywność może otrzymać 650 zł premii.

Oferta w Banku Millennium „Konto Mój Biznes i 1500 zł premii” jest ważna do 30 listopada 2021 r.



1300 zł na koncie firmowym

Trzecie miejsce na podium w zestawieniu kont firmowych z bonusem pieniężnym zajął Santander Bank Polska z Kontem Firmowym Godnym Polecenia w "Promocji dla przedsiębiorców VI". Przedsiębiorcy w SBP zwolnieni są z opłaty za prowadzenie rachunku na okres 2 lat, a dodatkowo mogą otrzymać do 1300 zł premii.

Pierwszą aktywnością, za którą można otrzymać bonus pieniężny w wysokości 400 zł, jest zawarcie umowy o terminal płatniczy. Warunkiem jest wyrażenie i utrzymanie zgody na kontakt telefoniczny i elektroniczny w celach marketingowych oraz brak sprzeciwu wobec przetwarzania danych marketingowych w banku.

Pozostałe 900 zł premii przedsiębiorcy mogą otrzymać jako zwrot 3 proc. kwoty wykonanych transakcji kartą płatniczą przez pół roku. W każdym miesiącu maksymalnie można otrzymać 150 zł zwrotu. Warunkiem otrzymania bonusu jest wykonanie w każdym miesiącu przelewu do ZUS-u lub US.

„Promocja dla przedsiębiorców VI” jest ważna do 31 października 2021 r. (włącznie).

Dominika Florek