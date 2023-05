Raków Częstochowa z nowym stadionem. Morawiecki: Wesprzemy budowę

Miliony dla "Niebieskich". Rząd PiS dołoży do budowy nowego stadionu Ruchu Chorzów Spotkałem się z władzami Chorzowa i władzami Ruchu Chorzów , by potwierdzić wcześniejsze obietnice, że rząd PiS dołoży do budowy nowego stadionu drużyny Niebieskich 50 proc. kosztu inwestycji, czyli ok. 100 mln zł - poinformował w środę wieczorem premier Mateusz Morawiecki.