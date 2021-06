Rajd cen paliw i działek, rekord WIG-u, Polacy doganiają Europejczyków [Wykresy tygodnia]

/ Shutterstock

Kończąc kolejny tydzień 2021 roku, spójrzmy na najważniejsze i najciekawsze wykresy ostatnich kilku dni.

Najnowsze ogólnokrajowe dane potwierdziły to, czego wielu kierowców doświadczyło w ostatnich dniach. Ceny na stacjach paliw dynamicznie poszły w górę, osiągając wartości niewidziane od lat.

Działki budowlane położone poza stolicami województw podrożały w ostatnich pięciu latach o kilkadziesiąt procent – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez Cenatorium. Z tak znaczącymi wzrostami nie mieliśmy do czynienia w największych polskich miastach. W kilku z nich stawki notowane w I kw. 2021 r. były nawet niższe niż przed pięcioma laty.



Początek piątkowej sesji przyniósł wzrost indeksu WIG do najwyższego poziomu w trzydziestoletniej historii. Inwestorzy zapewne woleliby, aby nie powtórzył się scenariusz z poprzedniego bicia rekordu.

W ubiegłym roku przeciętny Kowalski żył już na wyższym poziomie niż przeciętny Grek czy Słoweniec. Tuż-tuż jest Portugalczyk - wynika z danych Eurostatu.



Zakończył się proces odmrażania wynagrodzeń po kryzysie. Mimo to płace wciąż rosną bardzo szybko, szybciej niż przed epidemią. To powrót do rynku pracownika w Polsce, czyli sytuacji, w której pracodawcy bardziej konkurują o pracowników niż ci drudzy o pracę.



Narodowy Bank Węgier podniósł stopy procentowe, by w ten sposób walczyć z inflacją i przegrzaniem gospodarki. To pierwszy tego typu ruch w naszym regionie od wybuchu pandemii. NBP z podwyżkami stóp tymczasem się nie spieszy.

Stopa bezrobocia w maju 2021 r. wyniosła 6,1 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy jest wciąż wyższa niż rok temu.

