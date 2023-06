Kolejny bank oferuje 10 proc. Tym razem na koncie oszczędnościowym

Spadek wpłat na lokatach w kwietniu. Powrót do poziomów z ubiegłego roku Wpłaty na lokaty terminowe w kwietniu br. wyniosły nieco ponad 68 mld zł. To o ponad 6 mld zł mniej niż w marcu i ponad 13 mld zł mniej niż w rekordowym styczniu. To powrót do poziomów wpłat z końca ubiegłego roku.