Ten bank kiedyś wyszedł z Polski. Dziś znów oferuje konto za 0 złotych

Pierwsi klienci dostali już zaproszenie do założenia konta osobistego w Raiffeisen Digital Bank. Konto jest w pełni cyfrowe i można je obsługiwać za pomocą aplikacji mobilnej. Do rachunku wydawana jest wirtualna karta Visa, którą można podpiąć do Google Pay (a wkrótce Apple Pay).

Grupa Raiffeisen wraca na polski rynek z kontami osobistymi. Tym razem pod marką Raiffeisen Digital Bank, która należy do Raiffeisen Centrobank. Marka pojawiła się na naszym rynku w 2021 roku, początkowo oferując jedynie kredyty gotówkowe w aplikacji. Teraz pierwsi klienci mogą założyć darmowe konto. Ponieważ dostałem zaproszenie do uruchomienia rachunku, skorzystałem z tej opcji i otworzyłem ROR. Na razie konta są dostępne dla posiadaczy telefonów z systemem Android.

Bankier.pl

Cały proces zakładania rachunku jest w pełni cyfrowy i odbywa się z poziomu aplikacji mobilnej. Bank nie oferuje bankowości internetowej, więc apka jest podstawowym kanałem obsługi finansów. Aby założyć rachunek wystarczy przygotować dowód osobisty i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez program. Konieczne będzie wykonanie zdjęcia obu stron dokumentu i zeskanowanie twarzy aparatem wbudowanym w smartfona. Potem trzeba jeszcze uzupełnić podstawowe dane o miejscu zamieszkania i dochodach, a następnie podpisać SMS-em umowę. Konto jest dostępne po kilku chwilach.

Reklama

Rachunek ma polski numer IBAN. Prowadzony jest przez PKO Bank Polski. Do rachunku wydawana jest wirtualna karta Visa, którą można podpiąć do Google Pay. Bank – przynajmniej na razie – nie wydaje fizycznych kart. Po udostępnieniu oferty na system iOS karty będzie można podpiąć także do Apple Pay.

Podstawowe parametry ROR-u:

Otwarcie konta osobistego: 0 zł

Prowadzenie konta osobistego: 0 zł

Wirtualna karta debetowa Visa Gold: 0 zł

Opłaty za krajowe przelewy: 0 zł

Wypłaty z bankomatów z funkcją zbliżeniową w kraju i za granicą: 0 zł

Z konta można zatem korzystać bezpłatnie. Sama aplikacja jest dość prosta. Po zalogowaniu na pulpit otrzymujemy podgląd ostatnio wykonanych transakcji. Centralną część ekranu zajmuje karta płatnicza – po kliknięciu na jej wizerunek pojawiają się szczegóły. Z poziomu aplikacji Raiffeisena można podpiąć kartą od razu do Google Pay. Na dole ekranu jest pięć ikonek: Rachunki, Pożyczka, Przelewy, Pomoc i Profil. I to w zasadzie na razie tyle.

Przypomnijmy, że grupa Raiffeisen była już obecna na polskim rynku z ofertą kont osobistych. Początkowo działał jako Raiffeisen Bank, a od 2013 roku jako Raiffeisen Polbank. W 2018 roku podstawową działalność banku przejął BGŻ BNP Paribas, a pozostałe aktywa (m.in. walutowe kredyty hipoteczne) zostały w spółce Raiffeisen Bank Polska.

Raiffeisen nie jest jedynym bankiem, który wrócił na polski rynek z ofertą kont osobistych. Niedawno rachunki dla klientów indywidualnych ponownie wprowadził Volkswagen Bank. Proponuje m.in. darmowe konto e-direct.