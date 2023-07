Raiffeisen Bank dalej działa w Rosji. "Liczy na szybki koniec wojny w Ukrainie"

Rachunek dla UE za Ukraińców w Polsce? PSL chce specjalnej uchwały Temat imigrantów w Polsce zaczyna dominować debaty polityczne. Wystąpimy w Sejmie z uchwałą, by polski rząd został zobowiązany do zabiegania o środki z UE za przyjęcie uchodźców z Ukrainy, mówiąc wprost do wysłania KE "faktury" za pobyt Ukraińców w Polsce - przekazał prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.