Zaorski ma rozmach. Blisko 23 mln zł za apartament w Złotej 44

Rafał Zaorski kupił najdroższy apartament w Polsce, zajmujący całe piętro w wieżowcu Złota 44 i ostatni w tym budynku znajdującym się w centrum Warszawy. Transakcja kosztowała go blisko 23 mln zł.

To nie byle jaki apartament - ma 480 mkw powierzchni, zajmuje całe piętro i został zaprojektowany przez londyńską pracownię architektoniczną Woods Bagot. Jak poinformował deweloper, znany inwestor giełdowy Rafał Zaorski zapłacił za niego rekordową cenę 22,9 mln zł.

Cieszymy się, że zarówno przedsiębiorcy, jak i inwestorzy docenili luksusowy charakter apartamentowca Złota 44 i zdecydowali się ulokować część kapitału w Warszawie, która dynamicznie się rozwija. Tym samym pragniemy podziękować wszystkim firmom oraz profesjonalistom zaangażowanym w stworzenie jak i komercjalizację apartamentowca. Słowa podziękowania kierujemy do mieszkańców i administracji budynku

- podkreśla Clemens Lehr, Head of Europe funduszu Amstar.

Rafał Zaorski to znany inwestor i spekulant giełdowy, ostatnio brylujący na rynku kryptowalut, który chętnie udziela się w mediach społecznościowych. Tam także odniósł się do informacji o zakupie apartamentu.

Tak kupiłem kawalerkę na złotej 44 - 50 piętro - będę przerabiać na 100 mikro apartamentów. Następnie coś w Turcji ;) https://t.co/EjQ4XAzHA0 https://t.co/vAjReAo349 — Rafał Zaorski (@rafal_zaorski) June 9, 2022

Złota 44 na 192 metrów wysokości, na co składają się 54 kondygnacje. To najwyższy budynek mieszkalny w Polsce i w całej Unii Europejskiej. Został zaprojektowany przez światowej sławy architekta Daniela Libeskinda. Budowę apartamentowca ukończono w 2016 r., po dziewięciu latach budowy. Do wykończenia wnętrz użyto m.in. aż 22 000 mkw. marmuru, 20 000 mkw. parkietu z dębu i orzecha amerykańskiego.

W wieżowcu dostępnych było 287 mieszkań, ale Zaorski wykupił ostatni wolny lokal. Deweloper komunikacie podał, że tym samym "kończy komercjalizację budynku spektakularną transakcją".

Inwestorami apartamentowca Złota 44 są fundusz inwestycyjny zarządzany przez AMSTAR, który nabywa, realizuje i zarządza nieruchomościami na wybranych rynkach w Europie, USA oraz innych krajach na całym świecie, oraz BBI Development SA – spółka deweloperska notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

