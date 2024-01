Rafał Zaorski kontra Złota 44. Będzie pozew za naruszenie miru

Spekulant Rafał Zaorski znów w akcji. Batalia z zarządem Złotej 44 nie będzie łatwa, a ten rzuca pierwsze kłody pod nogi. Sprzedaż jednego apartamentu w 20 tys. części to utopia?

W Boże Narodzenie Rafał Zaorski poinformował o "epickim flipie" - podzielił najdroższy apartament w Polsce na 20 tys. części. 1/20000 udziału w apartamencie "504" na Złotej 44 kosztuje 5000 zł lub 777szt $bigSB lub 504 NFT AIRdrop. Zainteresowanie jest spore, obecnie złożono 7 822 zapisy na 58 204 udziały (wtorek rano). W czerwcu 2022 roku Zaorski za apartament o powierzchni 485 m2 zapłacił 23 mln złotych.

"Sprzedaż apartamentu 504 to dla mnie również ciekawy eksperyment społeczny, w którym zadamy sobie pytanie, jaką przyszłość czekają nieruchomość i jego właścicieli. Głęboko wierzę – i tu zgadzam się ze Smithem – w prawo własności i to, że właśnie z niego rodzi się wolność w jej dysponowaniu. Uważam też, że ludzie podejmują racjonalne decyzje, nawet w tak dużej grupie" - przekonuje Zaorski.

Eksperyment społeczny Zaorskiego nie dojdzie jednak do skutku? Podział najdroższego apartamentu w Polsce na 20000 części może zablokować... wspólnota mieszkaniowa Złota 44, która chce licytacji lokalu. W świetle przepisów i przyjętych regulacji "nie ma możliwości, aby z lokalu korzystało jednocześnie kilka tysięcy osób bez wywołania negatywnych konsekwencji zarówno dla nich samych, budynku, jego mieszkańców, jak i działania wspólnoty" - napisano w stanowisku wspólnoty przesłanym redakcji Bankier.pl.

Zarząd Złotej 44 blokuje wernisaż w apartamencie Zaorskiego

To jednak nie koniec problemów Rafała Zaorskiego z apartamentem na Złotej 44. W ostatnich dniach zablokowano wstęp na wernisaż fotografii Dominiki Woźniak, rzeźb Moniki Osieckiej i Michała Jackowskiego. Na miejscu interweniowała policja.

"W ubiegły czwartek 11 stycznia 2024 r. na polecenie zarządu i administracji Złotej 44 zablokowano moim gościom wejście do wind i uniemożliwiono im dostęp do mojego apartamentu. Zarząd złotej stwierdził bezprawnie, że w moim apartamencie o pow 485m2 na 50p może przebywać maks 25 osób. Jest to naruszenie dysponowania moja własnością, ponieważ może ją ograniczyć tylko ustawa np w tym wypadku prawo budowlane" - ogłosił Rafał Zaorski w serwisie X w niedzielę wieczorem.

Wskazuje później, że wspólnota błędnie powołała się na przepisy przeciwpożarowe, bo z nich nie może wynikać ograniczenie do 25 osób na jego apartament, ale tylko po 150 osób na jedną klatkę ewakuacyjną. Z racji tego, że na piętrze są dwie klatki, maksymalna liczba osób wynosiłaby 300 na piętro.

Zaorski wskazał też jasno, że pozwie osoby, które utrudniały mu dostęp do mieszkania. „Z kodeksu karnego wszystkich biorących udział w zajściu i naruszających korzystanie z mojej własności i swobodę poruszania moich gości" – poinformował.

Zakłady bukmacherskie o "epicki flip"

To nie koniec serialu pt. "Złota 44". Jeden z bukmacherów przyjmuje zakłady odnośnie epickiego flipu. Obstawić można obecnie 4 opcje:

transakcja sprzedaży 20 000 udziałów zostanie zrealizowana

wszystkie transakcje uda się zamknąć do końca 2024 r.

wspólnota mieszkaniowa zlicytuje apartament 504 na Złotej 44

wspólnota mieszkaniowa zablokuje transakcje do końca 2024 r.

W sieci nie brak pytań, po co ktoś miałby płacić 5 tys. zł za coś, co warte było 1150 zł? Być może dla hecy, a być może np. dla możliwości darmowego parkowania w centrum Warszawy.

"Sprawdziliśmy, w urzędzie miasta potwierdzili, że zameldowani w centrum mogą z tego korzystać" - śmieje się Zaorski w serwisie X, wskazując jednocześnie, że był to niezamierzony efekt uboczny. Posiadajac udział w nieruchomości będzie można też zameldować się pod tym adresem, odbierać pocztę lub mieć siedzibę firmy (ale nie prowadzić działalności gospodarczej).

