Rafako złożyło w sądzie wniosek o postępowanie ws. zmiany układu z wierzycielami

Rafako złożyło w Sądzie Rejonowym w Gliwicach wniosek o otwarcie postępowania o zmianę układu zawartego w ramach postępowania restrukturyzacyjnego - podała spółka w komunikacie.

/ Rafako

Jak podano, przyczyną i podstawą złożenia wniosku jest zmniejszenie dochodu.

"We wniosku wskazano, że trwałe zmniejszenie dochodu z przedsiębiorstwa emitenta, jest następstwem zaistnienia szeregu zdarzeń, niezawinionych przez emitenta, a których nie można było przewidzieć na etapie postępowania restrukturyzacyjnego zakończonego zawarciem i zatwierdzeniem układu" - napisano w komunikacie.

Dodano, że dotyczy to przede wszystkim istniejącej sytuacji mikro i makroekonomicznej, a także przedłużającej się realizacji i rozliczenia kontraktu na budowę bloku w Jaworznie.

"Ostateczne zakończenie i rozliczenie kontraktu istotnie przesunęło się w czasie, a w konsekwencji dalece ograniczyło emitentowi możliwość pozyskiwania nowych kontraktów i zleceń, bowiem ze względu na utrzymywanie gwarancji należytego wykonania kontraktu, emitent ma istotnie ograniczoną możliwość ustanawiania stosownych zabezpieczeń należytego wykonawstwa, czy też zwrotu zaliczki, a które to zabezpieczenia są wymagane w większości projektów realizowanych na rynkach, na których funkcjonuje emitent" - podała spółka.

W czwartek Rafako poinformowało, że odstąpiło od zamiaru złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. O zamiarze złożenia takiego wniosku w związku z otrzymanym od Tauronu Wytwarzanie wezwaniem do zapłaty 1,31 mld zł kar umownych i odszkodowania w związku z wadami bloku w Jaworznie, spółka informowała 12 stycznia.

Rafako i Tauron Wytwarzanie zawarły we wtorek porozumienia w ramach mediacji. Planują do 28 lutego ustalić ostateczne warunki ugody i podpisać ją do 8 marca 2023 roku. (PAP Biznes)

