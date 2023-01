Rafako zamierza złożyć wniosek o upadłość. Kurs spółki zanurkował

Wydaje się, że dni giełdowego Rafako są policzone. Tak przynajmniej wynika z komunikatu zarządu spółki opublikowanego w czwartek. To m.in pokłosie wniosku Tauronu o wypłatę kar umownych i odszkodowania za wykonanie bloku energetycznego w Jaworznie.

W czwartek zarząd Rafako wydał komunikat, w którym poinformował o zamiarze złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. W jego ocenie spółka jest niewypłacalna, a prognozy co do kontynuacji działalności, pozyskania nowych kontraktów oraz pozyskania inwestora stają się mało prawdopodobne.

Kurs spółki gwałtownie spadł do 0 80 groszy za akcję. Po godz. 11.40 spadki wynosiły ok. 30 proc., a cena akcji podskoczyła do 1,05 zł, jednak notowania zostały zawieszone.

W aktualnej ocenie zarządu Rafako zasadnym jest uznanie, iż w dniu 11 stycznia 2023 roku, a więc w dniu doręczenia Emitentowi przez Tauron Wytwarzanie wezwania do zapłaty kar umownych i odszkodowań na kwotę łączną 1 312 440 218,91 zł, zaistniał stan niewypłacalności Emitenta - czytamy w komunikacie.

W środę spółka zależna Tauronu przekazała Rafako wezwanie do wypłaty ponad 1,3 mld zł naliczonych kar umownych i odszkodowania z tytułu niewłaściwego wykonania bloku w Jaworznie. Z kolei w grudniu Rafako i Mostostal Warszawa, jako wykonawcy kontraktu na budowę bloku energetycznego, skierowali do Tauron Wytwarzanie żądanie gwarancji zapłaty z tytułu wynagrodzenia w kwocie ok. 109,77 mln zł.

Jak zaznaczyło Rafako w komunikacie, mimo że kwestionuje w całości żądania Taurona, to jednak doręczenie wezwania istotnie i negatywnie wpływa na sytuację faktyczną i otoczenie spółki.

Zarząd liczy się bowiem z tym, że w świetle sporu z Tauronem Wytwarzanie odnośnie do roszczeń może skutkować tym, że żaden podmiot nie będzie zainteresowany inwestycją w spółkę w ramach procesu inwestorskiego.

Przypomnijmy, że w marcu 2022 r. chęć przejęcia Rafako wyrażał jeden z najbogatszych Polaków, MIchał Sołowow. Ostatecznie miliarder wycofał się z inwestycji, o czym Rafako informowało na początku grudnia.

Spółka od lat jest beneficjentem sporej pomocy publicznej, a jednym z inwestorów jest FIZ Polskiego Funduszu Rozwoju z udziałem 7,84 proc. w akcjonariacie. W ostatnim czasie ogłoszono, że Skarb Państwa nabędzie obligacje Rafako za 100 mln zł w ramach pomocy w restrukturyzacji. Całość wymagała zgody Komisji Europejskiej, ze względu na skalę wsparcia publicznego.

