Rafako przeprowadzi zwolnienia grupowe. Powodem "pogorszenie sytuacji ekonomicznej spółki"

Zarząd Rafako podjął decyzję o przeprowadzeniu zwolnień grupowych. Powodem decyzji jest pogorszenie sytuacji ekonomicznej spółki związanej z impasem tzw. procesu inwestorskiego z udziałem MS Galleon - poinformowało Rafako w komunikacie.

"Przywołana decyzja zarządu emitenta jest motywowana pogorszeniem perspektywy ekonomicznej emitenta, a związanej z impasem tzw. procesu inwestorskiego emitenta z udziałem MS Galleon GmbH, (...) co skutkuje koniecznością dostosowania poziomu i kosztów zatrudnienia do obecnej sytuacji finansowej i rynkowej emitenta" - napisano w komunikacie.

Dodano, że spółka powiadomiła Zakładowe Organizacje Związkowe działające w spółce o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych.

W marcu 2022 r. PBG zawarło z MS Galleon umowę sprzedaży pośrednio i bezpośrednio 42,47 mln akcji Rafako za 28,45 mln zł, czyli po 0,67 zł za jedną akcję.

Rafako informowało niedawno, że MS Galleon nie złożył Rafako jasnej deklaracji woli kontynuowania udziału w procesie, czy też przeprowadzenia transakcji przewidzianych umową oraz - pomimo upływu terminu 30 kwietnia 2023 roku, jako terminu zamknięcia transakcji - nie doszło do określenia nowego terminu zamknięcia transakcji.

Zarząd spółki ocenia, że doszło do impasu w procesie inwestorskim z udziałem MS Galleon, który obecnie - zdaniem zarządu - nie daje podstaw do pozytywnych przewidywań o tym, iż w nieodległej przyszłości dojdzie do finalizacji transakcji.

