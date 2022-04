Rafako odpaliło kocioł w Jaworznie i czyści drogę dla Sołowowa

Japońskie firmy wykorzystają stare metanowce do budowy pływających wytwórni LNG

Japońskie firmy JGC i Kawasaki Kisen będą wykorzystywać elementy wycofywanych z użycia metanowców - statków do przewozu LNG - do budowy pływających instalacji do skraplania gazu ziemnego. Dzięki temu koszt budowy instalacji skraplającej ma spaść o 30 proc.